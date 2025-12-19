Pidieron suspender las licencias del motociclista y el automovilista que se pelearon en plena autopista Buenos Aires-La Plata

La violenta discusión entre motociclista y automovilista fue grabada por otro conductor que circulaba detrás en la autopista

Después de que se viralizara el video que muestra la violenta -y peligrosa- pelea que un motociclista y un automovilista mantuvieron en plena autopista Buenos Aires-La Plata, a pesar de que en ese momento había un intenso caudal de tránsito, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la suspensión de ambas licencias, al considerar que ambos mostraron una conducta “incompatible” con el manejo responsable.

Al visualizar las imágenes que se conocieron a través de las redes sociales, desde la ANSV concluyeron que, en medio de su disputa, los involucrados realizaron maniobras “prohibidas”, como la circulación por la banquina, y detenciones “imprudentes”, lo causó un riesgo al resto de conductores que circulaban por la autopista en ese momento.

“Tras analizar el material y lograr identificar a los involucrados, la ANSV inició el proceso administrativo para la inhabilitación de sus licencias de conducir por considerar que ambos demostraron una conducta incompatible con la conducción responsable de vehículos”, concluye el comunicado emitido este viernes.

A pesar de la agresión y el riesgo de accidente, no se realizó ninguna denuncia formal por el altercado en la autopista

El altercado registrado sobre el carril lento de la autopista Buenos Aires-La Plata, sentido a CABA, comenzó cuando, según denunció el motociclista, el coche intentó encerrarlo contra la banquina. En ese contexto, ambos iniciaron una acalorada discusión que derivó en una inesperada detención en plena vía.

La secuencia, grabada por otro motociclista que venía justo detrás de los involucrados, expuso la tensión del momento. Este testigo no solo grabó los hechos, sino que además intentó descomprimir la situación. Sin embargo, él mismo reconoció desde el inicio del video su preocupación por el comportamiento del automovilista. “Está re loco este chabón”, expresó.

En el video obtenido se observa cómo, entre el ir y venir de camiones, camionetas y autos que circulaban a pocos metros, el motociclista decidió frenar sobre la calzada y comenzó a increpar y golpear al conductor del auto. Primero pateó y golpeó el auto y, una vez que el conductor bajó la ventanilla, arrojó un golpe de puño.

El tono de la discusión quedó registrado por video. El motociclista, desencajado, reclamaba delante de todos: “Se viene haciendo el loco con el auto este, ¿qué, sos muy guapo con el auto?”.

El video del incidente muestra golpes y amenazas en plena autopista Buenos Aires - La Plata, generando preocupación entre testigos

La tensión aumentó con advertencias directas: “Tomatela, arranca porque te hago mierda. Arrancá, tomatela”. El hombre, visiblemente alterado, sumó: “Me quiere amenazar con el auto de vuelta ahora cuando arranque”. A los segundos, se escuchó que remató: “Se te raya un poco el auto, a mí me matás, bobito”.

No faltó el reproche a la maniobra imprudente: “Si vos no pasás por la banquina, ¿para qué carajo te metés por la banquina, si no pasás, boludo? Me quisiste encerrar contra la banquina”.

Consistentes con el peligro, el motociclista que registraba el enfrentamiento intentó advertir a otros conductores para prevenir un accidente mayor y pidió precaución a los conductores que pasaban cerca, ya que la pelea transcurría en plena autopista. Incluso se escucha que les dijo: “Los van a pasar por arriba, hermano, están re locos”.

La confrontación finalizó cuando el motociclista decidió seguir su camino y el auto arrancó detrás de él. A pesar de la violencia y el riesgo en pleno tránsito, según supo Infobae, no hubo denuncia formal por el altercado.