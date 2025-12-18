Sociedad

Un contenedor se prendió fuego en el barrio de Monserrat y las llamas alcanzaron a un local: hubo evacuados

Un total de 18 personas debieron recibir asistencia debido a la inhalación de humo. En el lugar trabajaron 10 ambulancias, la Policía y Bomberos de la Ciudad

Un contenedor se prendió fuego y las llamas se esparcieron hasta un local (Video: SAME)

Un incendio en un contenedor de residuos ubicado en la intersección de las calles Salta e Hipólito Yrigoyen, en el barrio porteño de Monserrat, provocó esta madrugada la intervención de los Bomberos de la Ciudad, con el apoyo de personal del SAME y de la policía.

Las llamas se extendieron a la planta baja de un edificio, lo que obligó a los equipos de rescate a llevar a cabo una evacuación total del inmueble poco después de las 2 de la mañana. Esto generó una interrupción total de la circulación vehicular.

De acuerdo con la información proporcionada por el SAME, 18 personas resultaron afectadas por la inhalación de humo y requirieron oxigenación en el lugar. Entre los asistidos se encontraba una menor de 15 años, junto a ocho hombres y diez mujeres.

Ninguna de las víctimas debió ser trasladada a centros de salud, ya que la atención médica de los afectados se llevó a cabo en el mismo sitio del siniestro mediante diez ambulancias, una unidad de triage y una unidad móvil de oxigenación del sistema médico.

Las tareas de combate del fuego permitieron controlar y extinguir el foco cerca de las 4 de la madrugada, aunque el operativo de asistencia a los residentes del lugar se extendió debido a la inhalación de humo.

En el operativo participaron además efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de la Comuna 1B, quienes colaboraron en la evacuación y el cierre del perímetro para facilitar las maniobras de emergencia.

Debido al siniestro, el frente del local quedó teñido de negro por el hollín del humo y una de las aberturas quedó totalmente afectada. Las llamas estuvieron a poco de alcanzar los departamentos de las inmediaciones, aunque esta situación pudo contenerse.

Las tareas se extendieron por casi dos horas (Video: SAME)

Otro incendio en Colegiales

Un incendio de gran magnitud se desató el pasado domingo por la noche en el barrio porteño de Colegiales, donde cinco vagones en desuso y una locomotora del Tren Mitre resultaron dañados por las llamas.

El episodio ocurrió dentro del Parque Ferroviario, en la zona de Moldes al 800, y movilizó a varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad, personal del SAME, efectivos de la Policía Federal y de la Comisaría Vecinal 13 C, además de empleados de Trenes Argentinos. A pesar de la intensidad del fuego, no hubo víctimas y el servicio ferroviario no registró interrupciones.

Las primeras llamas aparecieron alrededor de las 22:20 horas y rápidamente generaron una densa columna de humo, visible desde varias cuadras de distancia. Los equipos de Bomberos de la Ciudad desplegaron dos líneas de 38 milímetros para combatir el avance del incendio, que afectó a diez unidades ferroviarias fuera de servicio que se encontraban en el predio. El espacio, de unos 24.000 metros cuadrados, según información oficial, está dividido entre áreas abiertas y sectores absorbentes y suele ser frecuentado por vecinos que cruzan el cerco de seguridad.

El fuego fue controlado antes de las 23:30, informó Trenes Argentinos, y el operativo de emergencia finalizó hacia la medianoche. En tanto, el SAME asistió preventivamente en el lugar, aunque no fue necesario trasladar a personas ni brindar atención médica por lesiones. La policía trabajó en asegurar el perímetro y facilitar el trabajo de los equipos de socorro, ya que la zona es densamente poblada y el riesgo para viviendas cercanas era alto.

Los vecinos y usuarios se refirieron al lugar afectado en redes sociales, donde señalaron que es escenario habitual de personas que encienden fogatas para quemar recubrimientos de cables de bronce, con el objetivo de revender el material. Sin embargo, el origen del incendio permanece bajo investigación y hasta el momento no se ha determinado oficialmente la causa del siniestro.

