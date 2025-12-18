Sociedad

Mar del Plata: a un perro se lo llevó la corriente del mar y un hombre se metió vestido para rescatarlo

El episodio se produjo en las primeras horas de la mañana, cuando una familia advirtió que su mascota era arrastrada lejos de la orilla. Varios testigos grabaron el momento en que un vecino ingresó al agua con ropa para poner a salvo al animal

Guardar
El hecho ocurrió cerca de las 7 de la mañana, fuera del horario del servicio de guardavidas, cuando un perro de raza Golden Retriever luchaba por mantenerse a flote tras ser llevado mar adentro por la corriente.

En Mar del Plata, la mañana de este jueves en la playa se tornó en un momento inesperado tras la rápida intervención de un vecino motivado por la urgencia. Un perro de raza Golden Retriever fue arrastrado por la corriente hacia el mar, mientras su familia intentaba disfrutar de los primeros rayos del sol en la costa argentina. La secuencia quedó registrada en un video que muestra la tensión del momento y, poco después, el desenlace alentador.

El incidente ocurrió antes de las 8 de la mañana, en un horario donde el servicio de guardavidas no estaba activo. De acuerdo con los detalles difundidos por el medio local 0223, la tranquilidad del grupo familiar se vio interrumpida por la repentina desaparición del perro en el agua.

Aunque el Golden Retriever, una raza relacionada habitualmente con la natación, suele desempeñarse bien en el mar, una corriente inesperada lo alejó de la orilla. Se lo vio intentar mantener la cabeza a flote, desplazándose con dificultad.

Un vecino ingresó al mar
Un vecino ingresó al mar para alcanzar al perro arrastrado por la corriente, el hecho ocurrió antes del inicio del servicio de guardavidas

La reacción de un vecino fue inmediata. Vestido, ingresó al mar para llegar hasta el animal, sin titubeos. “Lo ‘chupó’, decimos en Mar del Plata”, relató uno de los testigos en referencia a la fuerza de la corriente que complicó el regreso del perro. El video muestra a la mascota esforzándose por no hundirse, mientras su rescatista avanza entre las olas. La escena refleja el nivel de angustia que vivió la familia durante esos minutos.

El hombre logró finalmente acercarse al perro y regresó con él a la costa. El video capturó el momento exacto en que el perro logra salir del agua, mientras su familia observa desde la orilla. La familia sintió alivio al reencontrarse con su mascota, que fue abrazada por su rescatista tras regresar a la playa.

El episodio despertó comentarios en los vecinos de la ciudad costera, ya que el servicio de guardavidas no había comenzado aún sus tareas cuando tuvo lugar el rescate. La historia recorrió rápidamente redes sociales, situando al rescatista como protagonista del día.

Dramático video: se cerró el ascensor, el perro quedó colgando y el final era inevitable... hasta que apareció un héroe

Un perro quedó colgado de un ascensor luego de que su correa quedara trabada en la puerta: la reacción del vecino que lo rescató

Todo comenzó cerca de las 13:20. En ese momento, comenzó a sonar un ruido ensordecedor. Molesto, pero conocido: la alarma de emergencias del ascensor. “Siempre alguien se queda atrapado, pensé que había vuelto a pasar”, contó Leo en diálogo con Infobae sobre los momentos previos a convertirse en el héroe de una pareja y su mascota.

Lo que pasaba era que una vecina había quedado encerrada justo en el primer piso, donde está su estudio. Cuando se acercó a la puerta automática para hablar con ella, se encontró con que era una mujer extranjera que hablaba en inglés y repetía desesperadamente una palabra.

“Me decía ‘dog, dog, dog’. Al principio no entendía por qué. Después bajé al hall de entrada y lo vi”, relató el hombre, que también es director de la carrera de música en ORT. En ese ámbito institucional fue que aprendió la maniobra clave que intentó adaptar e implementó con éxito en esta situación: RCP.

Es que en la planta baja del edificio de 13 pisos, Leo se encontró con el perro de su vecina colgado del extremo izquierdo de la puerta automática del ascensor. Este se había cerrado justo cuando el animal estaba por subir. En consecuencia, quedó enganchado de la correa y subió al ritmo del elevador hasta que quedó atorado.

Cuando el dueño de Bloomberg Música llegó para socorrerlo, el perro ya llevaba algunos segundos ahorcándose. Se asfixiaba. Había dejado de mover sus patitas, que sacudió desesperadamente mucho tiempo intentando soltarse.

Yo le vi el gancho del pretal y lo solté lo más rápido que pude. Mi perro tiene la misma correa entonces sabía cómo sacarlo. Cuando lo agarré estaba casi sin signos vitales, no reaccionaba. Le hice RCP como pude. Yo sé hacerlo en personas, pero en un perro no es lo mismo. De todas formas empecé a hacerle compresiones hasta que de a poco se fue recuperando”, contó Leo, que le terminó salvando la vida.

Temas Relacionados

Mar del PlataRescatesGolden RetrieverÚltimas noticias

Últimas Noticias

Santa Fe: un camión que cargaba vacas volcó y los vecinos intentaron faenar a los animales

El siniestro ocurrió en la autopista Rosario–Córdoba y obligó a las autoridades a armar un corral provisorio de urgencia para contener a las terneras sobrevivientes y facilitar su recuperación

Santa Fe: un camión que

El crimen de Lucas González: ya hay un policía condenado a perpetua con sentencia irrevocable

La Corte Suprema dejó firme la pena a Fabián Andrés López por fallas técnicas en su defensa

El crimen de Lucas González:

Un trabajador sufrió traumatismo de cráneo y tórax al caer desde un techo en Córdoba

El accidente laboral se registró en el parque Educativo, un polo de oficinas en la capital de la provincia. Qué tareas realizaba

Un trabajador sufrió traumatismo de

Quedó firme la condena a 20 años de prisión para María Ovando por “permitir” el abuso de dos niñas

El fallo de la Corte Suprema cerró el proceso judicial tras rechazar la apelación de la defensa por incumplimientos formales en la documentación

Quedó firme la condena a

Un joven perdió el control del auto, volcó y murió en Córdoba: investigan si estaba corriendo picadas

El hecho ocurrió en una avenida de la capital cordobesa. En el interior del vehículo también se encontraba una chica que estaba atrapada y herida. Fue trasladada al Hospital de Urgencias

Un joven perdió el control
DEPORTES
La brutal autocrítica del jefe

La brutal autocrítica del jefe de Alpine: por qué Franco Colapinto no pudo sumar puntos en la F1 en 2025

Conmoción en el automovilismo: murieron la leyenda del NASCAR, Greg Biffle, y su familia en un accidente aéreo

Prisión preventiva para “Bebote” Álvarez tras las amenazas de guerra por el control de la tribuna de Independiente

Quiénes son los dos nuevos refuerzos que sumó el Inter Miami de Messi en el Draft de la MLS: “Bendecido es quedarse corto”

La conmovedora historia detrás del gol de Santino, uno de los hijos de Walter Montillo, en el partido despedida del futbolista

TELESHOW
Javier Milei volvió a hablar

Javier Milei volvió a hablar de Lali Espósito y la cantante le respondió con una foto

Germán Martitegui justificó sus duras devoluciones en MasterChef Celebrity: “Es más divertido”

Sofía Calzetti desmintió los rumores de separación del Kun Agüero con un contundente posteo: las fotos

El retoque estético de Jimena Barón luego de dos años sin intervenciones: “Yo quiero ser hippie con bótox”

Flavio Mendoza contó el sufrimiento que vivió su hijo tras su última ruptura: “Me da miedo ingresar a alguien a mi vida”

INFOBAE AMÉRICA

El Knight Center distinguió a

El Knight Center distinguió a Infobae por su innovación en inteligencia artificial aplicada al periodismo

Dinamarca acusó a Rusia de dos ciberataques y convocó al embajador por actos de “guerra híbrida”

Funcionarios sirios, kurdos y estadounidenses intensifican las negociaciones para integrar a las SDF en el Estado sirio antes de fin de año

Gracias Stewart Copeland, reviviste a The Police y nos hiciste felices por una noche

El país del año 2025 según The Economist