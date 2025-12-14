Dramático rescate en Córdoba: un hombre quedó atrapado debajo de un puente por la crecida del río

El damnificado de 37 años se encontraba aferrado a una de las columnas del puente luchando contra la correntada

Un importante operativo de rescate se desplegó este domingo por la mañana en la ciudad de Córdoba cuando un hombre de 37 años quedó atrapado bajo el puente 24 de Septiembre debido a la repentina crecida del río, producto de las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

La intervención estuvo a cargo del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Policía provincial y permitió poner a salvo al damnificado sin que sufriera lesiones.

El procedimiento se inició pasadas las 6.30, luego de que un llamado alertara a los servicios de emergencia sobre la presencia de una persona en una situación de extremo peligro, en pleno cauce del río.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el hombre se encontraba aferrado con fuerza a una de las columnas del puente, luchando contra la corriente y sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el nivel del agua había aumentado considerablemente durante la madrugada, generando una corriente intensa que complicaba cualquier intento de escape. La víctima, visiblemente agotada, permanecía sostenida al pilar como único punto de apoyo, mientras el agua avanzaba con fuerza a su alrededor.

El hombre, de 37 años, resultó ileso

Ante el escenario de riesgo, el DUAR activó un protocolo específico para rescates en ambientes acuáticos. Los especialistas montaron un sistema de cuerdas, arneses y anclajes para asegurar al hombre y evitar que fuera arrastrado por la corriente. Tras varios minutos de trabajo coordinado, uno de los rescatistas logró acceder hasta donde se encontraba el damnificado y colocarle el arnés de seguridad.

Finalmente, mediante maniobras controladas, el hombre fue extraído del agua y trasladado hasta una zona segura. Personal de emergencias médicas lo asistió en el lugar y confirmó que no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud. Desde la Policía destacaron que el rápido aviso y la intervención especializada fueron claves para evitar un desenlace trágico.

Otros antecedentes similares, también Córdoba

Este tipo de episodios no es aislado en la capital cordobesa. En octubre del año pasado, un hecho similar ocurrió en el puente Avellaneda, que cruza el río Suquía. En aquella oportunidad, un hombre de 46 años, en situación de calle, había quedado atrapado en la base de uno de los pilares luego de que el agua creciera mientras dormía en el lugar. El operativo, también a cargo del DUAR, se realizó tras un llamado al 911.

En ese rescate, los efectivos utilizaron un sistema de poleas para descender hasta la víctima y trasladarla a la parte superior del puente. El hombre fue asistido por un servicio de emergencias y resultó ileso, aunque en estado de shock por la situación vivida.

En enero de 2024 también ocurrió otro episodio parecido, donde el DUAR rescató a un joven de 21 años que había quedado atrapado con su camioneta en medio de la crecida del arroyo El Sauce, en Villa General Belgrano, tras un intenso temporal.

De acuerdo a lo informado en aquel momento, el joven, un turista oriundo de la ciudad de La Plata, intentó cruzar el vado ubicado a la altura de la pileta municipal a bordo de una camioneta Ford Ranger. Sin embargo, la intensidad de la corriente lo sorprendió y el vehículo comenzó a ser arrastrado por el agua. Según precisó Carlos Torres, jefe del Cuerpo de Bomberos de Villa General Belgrano, la camioneta fue desplazada aproximadamente un kilómetro por la fuerza del arroyo.

La situación fue advertida por vecinos de la zona, quienes dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. Al llegar al lugar, los bomberos constataron que el conductor se encontraba solo dentro del habitáculo del vehículo, que, pese a la violencia de la crecida, no se había inundado. Un factor clave para evitar un desenlace trágico fue que la camioneta quedó trabada entre piedras del cauce, lo que impidió que volcara.

El operativo de rescate se realizó con sumo cuidado y quedó registrado en un video que luego se difundió en redes sociales. En las imágenes se observa cómo el joven salió del vehículo y se colocó un chaleco salvavidas que le fue arrojado por los rescatistas, sujeto a una cuerda de seguridad. Luego, se lanzó al agua y fue guiado por la corriente hasta un punto donde otro grupo de bomberos, traccionando de la soga, logró sostenerlo y llevarlo nuevamente hasta tierra firme.

Afortunadamente, el joven no sufrió lesiones y fue asistido de manera preventiva tras el rescate.

Desde los organismos de emergencia remarcaron que las precipitaciones intensas pueden provocar daños estructurales, desbordes y situaciones imprevistas, por lo que insistieron en la necesidad de extremar las precauciones, respetar las alertas meteorológicas y comunicarse de inmediato con el 911 ante cualquier situación de riesgo.