Al menos dos muertos y tres heridos por un choque frontal en Córdoba

Dos personas fallecieron tras el siniestro vial, mientras otras tres permanecen internadas. Crédito: Policía de Córdoba

Dos hombres murieron y otros tres resultaron heridos tras un choque frontal en el kilómetro 207 de la ruta provincial Nº 6, a la altura de Monte Buey, según informaron fuentes de Policía de Córdoba a Infobae. El accidente, que involucró a un automóvil y una camioneta, dejó como saldo inmediato el fallecimiento de un joven de 24 años en el lugar, mientras que un segundo hombre, de 36 años, perdió la vida poco después en el hospital local, donde los médicos confirmaron su deceso.

Tres de las personas involucradas en el incidente se desplazaban en un VW Gol: el conductor, de 25 años, y dos acompañantes, de 36 y 30 años, respectivamente. Por motivos que aún se investigan, el vehículo colisionó con una camioneta Chevrolet conducida por un hombre de 47 años, que iba con otro acompañante. Tanto el conductor del Gol como su acompañante de 30 años y el conductor de la camioneta fueron trasladados de urgencia a un centro médico local para recibir atención.

La Policía y los servicios de emergencia acudieron al lugar durante la noche, coordinando el traslado de los heridos y asegurando la zona. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las causas exactas del accidente.

La camioneta Chevrolet, destruida al costado de la ruta y tras el impacto. Crédito: Policía de Córdoba

Hace una semana sucedió otro hecho trágico en Córdoba. En la Ruta Nacional 60, en el trayecto que conecta Deán Funes con Quilino, al norte de esa provincia, dos personas fallecieron tras un accidente. El choque ocurrió bajo una intensa lluvia en el kilómetro 838, interrumpió el tránsito y generó la intervención de efectivos policiales, bomberos y equipos de rescate.

Fuentes oficiales informaron que en el siniestro colisionaron de forma frontal un Ford Focus y un Peugeot 408. En el Ford Focus viajaban cuatro hombres adultos; dos de ellos murieron en el acto, mientras que los otros dos sufrieron heridas y fueron trasladados al Hospital Dr. Ernesto Romagosa, donde continúan bajo observación.

La lluvia intensa obligó a extremar precauciones sobre la Ruta Nacional 60 en el norte de Córdoba.

En el Peugeot se desplazaba una familia compuesta por un hombre y una mujer de 38 años, junto a tres menores de 5, 10 y 12 años. Todos resultaron heridos y recibieron atención inicial en el Hospital Romagosa; los menores luego fueron derivados al Hospital de Niños en la ciudad de Córdoba para una evaluación más detallada.

Las causas del siniestro permanecen bajo investigación. El accidente sucedió durante una tormenta y la calzada estaba muy mojada, lo que habría incidido en el choque. La Fiscalía dispuso la aprehensión del conductor del Peugeot, quien quedó a disposición de la Justicia. En el operativo intervinieron efectivos de la departamental Ischilín, la Guardia Local de Quilino y el fiscal de turno.

Trágico accidente en Córdoba: dos autos chocaron de frente y murieron tres personas Tío Pujio.

A mediados de septiembre, tres personas murieron como consecuencia de un choque frontal entre dos automóviles, ocurrido en la Ruta Nacional N° 9, a la altura del kilómetro 580, en jurisdicción de Tío Pujio, departamento General San Martín.

Se trató de un Renault Clío, manejado por un hombre de 52 años, y un Renault 12, conducido por un hombre de 72 años. Ambos conductores fallecieron en el lugar del impacto. Además, el siniestro dejó a una mujer de 80 años que viajaba como acompañante en el Renault 12 gravemente herida, que fue trasladada de inmediato al Hospital Pasteur por una ambulancia de servicios de emergencia.