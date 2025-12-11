Sociedad

Las imágenes del impresionante incendio que se desató en un edificio en Caballito

Ocurrió esta madrugada en Avenida Directorio al 500. Tres personas fueron asistidas

Ocurrió en un edificio de
Ocurrió en un edificio de avenida Directorio (RS Fotos)

Un fuerte incendio se desató esta madrugada en un edificio del barrio porteño de Caballito, donde las llamas tomaron un departamento del séptimo piso. Tres personas tuvieron que ser asistidas.

Había tres personas en el
Había tres personas en el piso (RS Fotos)

Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió cerca de las 4 en avenida Directorio 560, entre las calles Riglos y Tomás Craig. Tras el llamado de emergencia, acudió al lugar el equipo de Bomberos de la Ciudad de la zona.

Los adultos fueron asistidos por
Los adultos fueron asistidos por el SAME, pero no fue necesario trasladarlos a un hospital (RS Fotos)

El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) evacuó a tres adultos que se encontraban en el departamento —dos mujeres y un hombre—, en un procedimiento que, según precisaron, se realizó “en orden y en calma”. No fue necesario trasladarlos a un hospital.

Las llamas quedaron extinguidas alrededor
Las llamas quedaron extinguidas alrededor de las 4.40 (RS Fotos)

En el operativo intervinieron tres ambulancias y una unidad de triage del SAME, además de la Comisaría 7A y el cuartel de Bomberos GER Caballito.

La circulación por la avenida
La circulación por la avenida Directorio ya fue restablecida (RS Fotos)

Las llamas quedaron extinguidas alrededor de las 4.40 y la circulación por la avenida Directorio ya fue restablecida.

Intervinieron tres ambulancias (RS Fotos)
Intervinieron tres ambulancias (RS Fotos)

Días atrás, un edificio del barrio de Balvanera también se vio afectado por un incendio que dejó cinco personas hospitalizadas por inhalación de humo. Otras 18 tuvieron que evacuar hacia los pisos superiores para ponerse a resguardo.

El hecho ocurrió el viernes pasado en avenida Jujuy al 300. De acuerdo con fuentes policiales, las llamas se generaron en un segundo piso de un edificio de 12 plantas. Trabajaron tanto Bomberos de la Ciudad como personal del Grupo Especial de Rescate de Caballito.

Tres personas fueron derivadas al hospital por inhalación de humo

Entre los trasladados, se encontró la vecina del departamento en donde se originó el fuego. Fueron derivados por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) a los hospitales Ramos Mejía y Durand.

Según pudo averiguar este medio, diecisiete vecinos se refugiaron en la terraza para ponerse a resguardo y una última persona tuvo que ser trasladada hasta el décimo piso por el equipo de rescate.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 3 A de la Policía de la Ciudad colaboraron con el desvío del tránsito para facilitar el trabajo de Bomberos y del SAME.

El incendio ocurrió en la avenida Jujuy al 300, en Balvanera.

El director de este último servicio, Alberto Crescenti, explicó: “Desplegamos 25 unidades y están alertados los hospitales Durand, Ramos Mejía y Penna, estamos viendo y midiendo la inhalación de humo de las personas en la terraza. Están siendo controlados por Bomberos y SAME”.

Crescenti precisó que, además de los trasladados y quienes subieron a la terraza, otras diez personas fueron asistidas en el lugar: “También tenemos a los equipos que están atendiendo a los familiares, que están con crisis nerviosa porque empezó el humo a tomar los departamentos.

