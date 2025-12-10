Sociedad

Falló un elevador al desembarcar pasajeros de un vuelo en Ezeiza y cuatro personas resultaron heridas

Todos los lesionados fueron atendidos por el personal médico del aeropuerto y luego fueron derivados a un hospital. Un integrante del personal sufrió fracturas


La empresa tercerizada responsable del
La empresa tercerizada responsable del elevador en Ezeiza enfrenta reclamos tras el colapso de la plataforma hidráulica

Un incidente registrado durante el desembarque del vuelo AR1875, procedente de Ushuaia, generó preocupación en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Un desperfecto en el sistema hidráulico del vehículo de traslado provocó que la plataforma de elevación para pasajeros con movilidad reducida colapsara, causando la caída de varias personas desde aproximadamente seis metros de altura.

El servicio particular es tercerizado, por lo que la empresa encargada Intercargo que es contratada por la aerolínea para estos casos y eran los encargados de operar un elevador especializado para personas con movilidad reducida.

En el vehículo se encontraban tres pasajeras que recibieron múltiples contusiones y traumatismos leves, informaron fuentes a este medio.

A su vez, un integrante del personal de seguridad de la empresa encargada de acompañar y colaborar durante el desembarque, resultó más comprometido. Sufrió una fractura y fue derivado, junto con las pasajeras, al hospital de Ezeiza para controles y estudios complementarios.

Todos los involucrados en el incidente recibieron la primera atención del personal médico apostado en el aeropuerto, quienes dispusieron su posterior traslado para una evaluación más completa.

El colapso de la plataforma y la magnitud de la caída motivaron que la empresa aérea iniciara los procedimientos formales para presentar los reclamos correspondientes la empresa, prestadora externa responsable del funcionamiento y mantenimiento del elevador que falló.

Una mujer aseguró que llevaba una bomba y evacuaron a los pasajeros

La amenaza de bomba en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia obligó a evacuar la zona de pre embarque y paralizó la actividad por más de 40 minutos

Una pasajera fue arrestada en el Aeropuerto de Comodoro Rivadavia tras declarar que llevaba una bomba momentos antes de embarcar. Las fuerzas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) activaron inmediatamente los protocolos adaptados a este tipo de amenazas, desalojando a quienes se encontraban en la zona de pre embarque para resguardar la seguridad de todos los presentes. Ocurrió durante el domingo del último fin de semana.

Testigos presenciaron cómo la situación se desarrolló de forma repentina y causó inquietud, especialmente porque la mujer se encontraba acompañada de su hija menor de edad. Según información recabada por Infobae, la pasajera notificó al personal que tenía un presunto artefacto explosivo en el equipaje de mano cuando estaba por abordar el vuelo con destino a Aeroparque, cuyo despegue estaba previsto para las 15:30.

Ante esta declaración, especialistas del equipo GEDEX de explosivos, dependientes de la PSA, procedieron a revisar exhaustivamente tanto a la mujer como su hija y confirmaron que no existía equipaje despachado vinculado a ellas. Tras culminar con la revisión, se determinó la ausencia de elementos sospechosos y el resultado del operativo fue negativo.

El despliegue de seguridad incluyó la aplicación de un procedimiento similar al que se utiliza para valijas abandonadas, que implica la evacuación total e inmediata del área para su inspección rigurosa. En esta ocasión, la acción se focalizó en la zona interna de pre embarque de vuelos de cabotaje, demarcando un radio de 100 metros para asegurar que ningún pasajero ni personal quedaran expuestos a un posible peligro.

La actividad en el aeropuerto se paralizó por completo, obligando a todos quienes se encontraban a punto de embarcar, junto al personal operacional, a abandonar el edificio. Durante esos minutos de incertidumbre, una aeronave proveniente de Córdoba consiguió arribar a la terminal, pero permaneció detenida en la posición denominada Zulú, con todos los viajeros dentro, hasta obtener la autorización correspondiente tras el chequeo de seguridad.

Distintos voceros indicaron que el normal funcionamiento del aeropuerto se vio interrumpido durante un lapso superior a 40 minutos, lo que afectó los itinerarios y generó demoras en la operatoria general del lugar. Finalizada la intervención, las actividades lograron restablecerse y los procedimientos volvieron a su curso habitual.

En redes sociales comenzó a circular un video que captó el instante en el que desde altoparlantes se ordenaba la evacuación del sector: “Atención por favor. Aeropuertos Argentinos solicita a los pasajeros y al público en general desalojar el área con sus efectos personales. Sigan las señales de emergencia y las indicaciones del personal del aeropuerto”.

Posteriormente, la Unidad Fiscal de Comodoro Rivadavia dispuso la requisa tanto de las pertenencias de la acusada como de su persona para continuar con las diligencias pertinentes.

