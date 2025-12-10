Alertas por tormentas y máximas de 34°C: así estará el tiempo hasta el domingo

El SMN indicó que para hoy rige una alerta amarilla por fuertes tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá temperaturas cálidas, con grandes precipitaciones. Además, cinco provincias están bajo alerta meteorológica por tormentas.

Para este miércoles, el SMN señaló que el cielo estará parcialmente nublado durante toda la mañana, con una temperatura de 23°C. Luego, ascenderá a los 28°C en la tarde, con un firmamento mayormente nublado. A la noche tendrá una baja hacia los 23°C con tormentas fuertes.

Mañana continuará la inestabilidad. A la madrugada habrá chaparrones y, si bien a la mañana se espera un cielo parcialmente nublado, a la tarde se esperan tormentas aisladas. A la noche, las lluvias cesarían con un firmamento mayormente nublado, aunque hay una muy baja posibilidad de que las precipitaciones continúen. La temperatura se ubicará entre los 22°C y los 31°C.

El clima extendido para el AMBA.

El viernes se presentará como el día más caluroso, ya que contará con un pico de 34°C en la tarde. Además, el sol dirá presente, ya que estará algo nublado durante toda la jornada.

El sábado tendrá condiciones similares al día anterior, con una máxima de 33°C y el cielo algo nublado en la mañana. Sin embargo, por la tarde aumentará la nubosidad, con una muy baja chance de precipitaciones. Por otro lado, el domingo habrá una baja considerable de la temperatura, ya que la mínima se ubicará en los 19°C y se esperan chaparrones en el primer tramo del día.

El tiempo para la provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas del miércoles, hay bancos de niebla en gran parte de la provincia, por lo que se pide extremar las precauciones a la hora de conducir. Sin embargo, el panorama no mejorará, ya que a la tarde habrá tormentas en toda la extensión.

Para el jueves, el frente tormentoso se reducirá solo al sector suroeste (Coronel Suárez, Pigüé, Sierra de la Ventana, Coronel Pringles, Bahía Blanca, Monte Hermoso, Necochea y Tres Arroyos) en la madrugada, mientras que al centro y norte se esperan chaparrones. Si bien a la mañana habrá nubosidad variable, a la tarde volverán las tormentas en todo el territorio bonaerense.

El sol saldrá a escena el viernes y durante toda la jornada, ya que se prevé un cielo ligeramente a algo nublado en todas las localidades, con poca presencia de nubes.

Respecto al fin de semana, tanto el sábado como el domingo tendrán condiciones parecidas, con nubosidad parcial y chaparrones en el sector norte.

Las alertas amarillas por tormentas que afectan a la región centro del país.

Las alertas en el resto del país

El SMN indicó que para hoy rige alerta amarilla por tormentas en la provincia de Buenos Aires, gran parte de Mendoza y el sector que integran el oeste de La Pampa, norte de Río Negro y este de Neuquén. Por lo cual se recomienda:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Además, hay alerta amarilla por temperatura extrema por calor al sureste de Chubut y afectará a localidades como Sarmiento y Comodoro Rivadavia.

El nivel amarillo señala las condiciones pueden ser peligrosas, “sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”. Ante estas olas de calor, el SMN recomienda:

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras.

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:

Solicitar de inmediato asistencia médica.

Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.