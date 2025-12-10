Sociedad

Alertas por tormentas y máximas de 34°C: así estará el tiempo hasta el domingo

El reporte del SMN detalló precipitaciones, mejoras temporarias y un aumento sostenido de las marcas térmicas hasta el fin de semana

Guardar
El SMN indicó que para
El SMN indicó que para hoy rige una alerta amarilla por fuertes tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá temperaturas cálidas, con grandes precipitaciones. Además, cinco provincias están bajo alerta meteorológica por tormentas.

Para este miércoles, el SMN señaló que el cielo estará parcialmente nublado durante toda la mañana, con una temperatura de 23°C. Luego, ascenderá a los 28°C en la tarde, con un firmamento mayormente nublado. A la noche tendrá una baja hacia los 23°C con tormentas fuertes.

Mañana continuará la inestabilidad. A la madrugada habrá chaparrones y, si bien a la mañana se espera un cielo parcialmente nublado, a la tarde se esperan tormentas aisladas. A la noche, las lluvias cesarían con un firmamento mayormente nublado, aunque hay una muy baja posibilidad de que las precipitaciones continúen. La temperatura se ubicará entre los 22°C y los 31°C.

El clima extendido para el
El clima extendido para el AMBA.

El viernes se presentará como el día más caluroso, ya que contará con un pico de 34°C en la tarde. Además, el sol dirá presente, ya que estará algo nublado durante toda la jornada.

El sábado tendrá condiciones similares al día anterior, con una máxima de 33°C y el cielo algo nublado en la mañana. Sin embargo, por la tarde aumentará la nubosidad, con una muy baja chance de precipitaciones. Por otro lado, el domingo habrá una baja considerable de la temperatura, ya que la mínima se ubicará en los 19°C y se esperan chaparrones en el primer tramo del día.

El tiempo para la provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas del miércoles, hay bancos de niebla en gran parte de la provincia, por lo que se pide extremar las precauciones a la hora de conducir. Sin embargo, el panorama no mejorará, ya que a la tarde habrá tormentas en toda la extensión.

Para el jueves, el frente tormentoso se reducirá solo al sector suroeste (Coronel Suárez, Pigüé, Sierra de la Ventana, Coronel Pringles, Bahía Blanca, Monte Hermoso, Necochea y Tres Arroyos) en la madrugada, mientras que al centro y norte se esperan chaparrones. Si bien a la mañana habrá nubosidad variable, a la tarde volverán las tormentas en todo el territorio bonaerense.

El sol saldrá a escena el viernes y durante toda la jornada, ya que se prevé un cielo ligeramente a algo nublado en todas las localidades, con poca presencia de nubes.

Respecto al fin de semana, tanto el sábado como el domingo tendrán condiciones parecidas, con nubosidad parcial y chaparrones en el sector norte.

Las alertas amarillas por tormentas
Las alertas amarillas por tormentas que afectan a la región centro del país.

Las alertas en el resto del país

El SMN indicó que para hoy rige alerta amarilla por tormentas en la provincia de Buenos Aires, gran parte de Mendoza y el sector que integran el oeste de La Pampa, norte de Río Negro y este de Neuquén. Por lo cual se recomienda:

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Además, hay alerta amarilla por temperatura extrema por calor al sureste de Chubut y afectará a localidades como Sarmiento y Comodoro Rivadavia.

El nivel amarillo señala las condiciones pueden ser peligrosas, “sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”. Ante estas olas de calor, el SMN recomienda:

  • Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
  • No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
  • Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
  • Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
  • Ingerí frutas y verduras.
  • Reducí la actividad física.
  • Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
  • Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:

  • Solicitar de inmediato asistencia médica.
  • Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasServicio Meteorológico NacionalClima

Últimas Noticias

Incendió su casa y mató a su pareja luego de una discusión en Neuquén: deberá cumplir una pena de 8 años de cárcel

La sentencia valoró la falta de antecedentes y las lesiones de la acusada, pero también el impacto social y el riesgo para el hijo de la pareja, fijando la pena en el mínimo legal. La mujer fue declarada culpable en septiembre, pero restaba realizarse la audiencia de cesura

Incendió su casa y mató

Una adolescente se arrojó de una camioneta en movimiento tras discutir con su novio y el joven quedó detenido

El episodio ocurrió el martes por la madrugada en la calle Asunción del barrio La Quinta. La menor sufrió un traumatismo de cráneo. Investigan qué la llevó a tirarse del vehículo

Una adolescente se arrojó de

Aumentaron la recompensa por datos sobre un joven que desapareció hace más de 20 años al salir de un boliche

Sergio Daniel Ávalos fue visto por última vez en 2003. Por el hecho, hay 19 personas imputadas: desde personal del local bailable hasta efectivos de la Policía

Aumentaron la recompensa por datos

Confirmaron la condena a prisión para el mecánico que participó el crimen de dos hermanos en Rosario

El doble homicidio ocurrió en la noche del 31 de octubre de 2020 en la zona sudoeste de la ciudad. De acuerdo con la reconstrucción, el móvil habría sido un supuesto robo cometido por las víctimas, pero nunca se confirmó la existencia de este hecho

Confirmaron la condena a prisión

A 80 años del “sí, quiero” de Eva Duarte y Perón: el dato que se filtró, los puntos oscuros del civil y la elección de la iglesia

El 10 de diciembre de 1945 se casaba una de las parejas más famosas de la política local. Habían planeado una ceremonia reservada, tal como había ocurrido con la unión civil. Todo ocurrió en los días posteriores al 17 de octubre de 1945, cuando Perón salió fortalecido luego de una multitudinaria concentración que pedía por él

A 80 años del “sí,
DEPORTES
La argentina que conquistó el

La argentina que conquistó el mundo con el taekwondo y obtuvo un reconocimiento inédito en la historia: “Costó bastante”

Rumores de infidelidad y otra celebridad de por medio: los entretelones de la historia de amor de Lando Norris y Magui Corceiro

La Semana del Tenis: la lluvia detuvo Las Finales y el protagonismo pasó al aula con destacados disertantes

Messi Cup: bajo la atenta mirada de La Pulga, River Plate sufrió un empate 2-2 ante el Barcelona en la última jugada

Faustino Oro no se detiene: volvió a ganar y es el líder del IV Magistral de Ajedrez Szmetan-Giardelli

TELESHOW
Dillom, sin filtro con Pergolini:

Dillom, sin filtro con Pergolini: de “ir a la tele es un espanto” a por qué Coldplay es “un plato de arroz sin aceite”

El gesto de Bauleti con Zaira Nara luego de que la modelo desmintiera los rumores de reconciliación con Jacob Von Plessen

Damián Betular se ausentó a MasterChef Celebrity: quién fue el famoso cocinero que lo reemplazó

Wanda acorraló a Ian Lucas por su relación con Evangelina Anderson y terminó confesando: “Me gustan las mujeres que saben”

Fabián Mazzei habló del conflicto entre Araceli González y Adrián Suar: “Veo que el malo es el bueno”

INFOBAE AMÉRICA

Reapareció el narco Sebastián Marset,

Reapareció el narco Sebastián Marset, habló sobre su paradero y criticó a la Justicia de Paraguay: “Me quieren muerto”

Bombarderos rusos se unieron a las maniobras del régimen chino cerca de Japón en medio del aumento de la hostilidad de Beijing

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley para rebajar la pena por golpe de Estado contra Jair Bolsonaro

El comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó la recuperación de parte de la ciudad de Pokrovsk

La ONU hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para recaudar fondos frente a la crisis humanitaria