Tormentas y altas temperaturas: cómo estará el tiempo este lunes feriado y el resto de la semana

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el cambio de nubosidad marcará una tendencia hacia el incremento de la temperatura (Bloomberg)

Luego del último fin de semana largo del año, el clima tendrá cambios marcados en distintas regiones y una secuencia de fenómenos destacados, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La transición hacia los días hábiles muestra un escenario dinámico, donde el foco está puesto en las intensas tormentas en el noreste y las temperaturas extremas en la Patagonia norte.

Tras la jornada del domingo, el SMN anticipó un lunes con tormentas en el Norte y temperaturas por encima de los 35° C en el sur patagónico. Este panorama incluye áreas bajo alerta amarilla por tormentas en la región del NEA —que comprende el noreste de Argentina— y zonas como el sector norte de Córdoba, el este de Salta y Santiago del Estero. El pronóstico oficial detalla que estos fenómenos tenderán a disiparse gradualmente a lo largo del día.

La cobertura nacional se completa con información puntual sobre la Patagonia, especialmente el nordeste de la región, donde pueden presentarse tormentas aisladas, mientras que Neuquén y Río Negro enfrentarán registros de hasta 38°C. El sudoeste de Santa Cruz permanece en alerta amarilla por precipitaciones fuertes con acumulados previstos de hasta 15 mm.

Los próximos días, según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas se moderarán en la mayor parte del territorio, aunque los valores elevados se mantendrán en puntos como el norte patagónico (32°C a 33°C), La Rioja, Catamarca, el norte de Córdoba y una vez más Santiago del Estero donde las máximas oscilarán entre 31°C y 35°C.

El martes comenzará con chaparrones en el noreste, pero la mejora será visible a lo largo del día en gran parte del país

Según el sitio especializado Meteored, el comienzo del martes estará dominado por algunos chaparrones y tormentas en el NEA, pero mejorando; la nubosidad será variable en la zona de Cuyo y el este del país, que junto con la Patagonia presentarán más nubes que sol, y algunas lluvias en el norte patagónico.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) también verá cambios considerables en el termómetro, puesto que se espera una mínima de 20° C y una máxima posible de 25° C, con probabilidad de lluvias y un índice UV moderado. Durante la tarde se incrementará la cobertura nubosa y, en algunos sectores, puede haber ráfagas de viento, según lo reportado por el propio SMN.

Ya para el miércoles, el norte argentino volverá a presentar valores de temperatura elevados —sobrepasando los 31°C—, mientras que el centro del país se ubica entre 27°C y 30°C. En la Patagonia, se advierte un rango que parte desde los 12°C en el sur hasta los 26°C-32°C en el núcleo central y norte. El miércoles se espera buen tiempo en casi todo el país, aunque en porciones del noroeste argentino se mencionan chaparrones dispersos.

En cuanto al jueves, las temperaturas vuelven a ubicarse en valores altos para el centro y norte nacional, con máximas de hasta 33° C, en una jornada caracterizada por nubosidad parcial y la posibilidad de tormentas aisladas, especialmente en el norte. El centro del país se mantendrá entre 28° C y 32° C y la Patagonia oscilará entre 14° C y 26° C. Según las previsiones, la presencia de tormentas en esa última región será poco significativa.

Las alertas amarillas por tormentas y lluvias alcanzan regiones como Córdoba, Salta, Santiago del Estero y Santa Cruz

El viernes, la atención pasará al marcado aumento térmico en el centro y norte, con máximas que podrían superar los 33°C en ambientes urbanos como el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Para esa jornada —de acuerdo con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional— se prevé tiempo mayormente estable, predominando el sol y temperaturas en ascenso, hecho que se extenderá durante el sábado.

Una mirada detallada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires revela que el comienzo de la semana se caracteriza por días frescos y nubosos, donde la máxima apenas roza los 26°C —de acuerdo al pronóstico publicado por el SMN—, sin probabilidad real de precipitaciones entre lunes y miércoles. A partir del jueves, tanto la nubosidad como las temperaturas mínimas y máximas comienzan a incrementarse, alcanzando el viernes los 33°C.