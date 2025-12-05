Con disparos al aire y motos rugiendo: así despidieron en Lanús al delincuente que murió baleado por un policía porteño

El velatorio fue sobre la avenida 25 de mayo

Entre caños de escape ruidosos y disparos al aire, un grupo de jóvenes despidió a Tobías Ariel Vega, el delincuente de 19 años que murió este miércoles tras intentar asaltar a un policía de la Ciudad en Remedios de Escalada.

Las impactantes imágenes de la despedida, registradas ayer por la madrugada, se conocieron en las últimas horas. En los videos que acompañan esta nota se observa a un grupo protagonizando un típico velorio tumbero sobre la avenida 25 de Mayo al 2200, en Lanús, frente a una casa velatoria.

Las imagenes de la despedida se viralizaron en las ultimas horas

Según pudo saber Infobae, Vega era oriundo de Villa Diamante. Falleció este miércoles tras un enfrentamiento a tiros con un subcomisario de la Policía de la Ciudad, quien también resultó herido de bala. De acuerdo con el relato del oficial, utilizó su arma reglamentaria para defenderse de un robo.

El hecho sucedió sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen al 5700, a la altura del Puente Carretero. El reporte oficial indica que el subcomisario se movilizaba en una moto Honda CB 250 cuando fue interceptado por un ladrón armado. El asalto derivó en un enfrentamiento que terminó con ambos baleados.

Tras la alerta al 911, personal del Comando Patrullas y la Comisaría Cuarta de Lanús se dirigió al lugar. Al llegar, encontraron tirado en el suelo al efectivo policial, quien les contó lo que había sucedido.

El tiroteo ocurrió a la altura del Puente Carretero.

De inmediato, lo subieron a un móvil y lo trasladaron a una clínica cercana, donde posteriormente fue ingresado al área de quirófano. La víctima presentaba dos impactos de bala: uno en el tórax derecho que le afectó el pulmón y otro en el abdomen.

Por su parte, el asaltante, falleció en el lugar. Fue su madre quien confirmó su identidad en la escena ante las autoridades. Los investigadores secuestraron en el lugar el arma de fuego y la moto del policía, además de vainas servidas.

En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez, quien convocó a los peritos de Policía Científica y dispuso el traslado del cuerpo a la morguera judicial para la correspondiente autopsia.

La carátula del caso es “robo agravado por el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio criminis causa”, una acusación que indica que el supuesto ladrón quiso matar al policía para ocultar un delito menor, es decir, el asalto.

Así fue el velatorio del ladrón muerto en La Matanza.

Video: el velorio tumbero del motochorro que murió baleado por el policía al que quiso robar en La Matanza

El estruendo de motos aceleradas, caños de escape que arrojaban fuego, disparos al aire y armas exhibidas sobre el ataúd. Esa fue la escena que se vio en el funeral tumbero en homenaje a Lautaro Uriel Figueroa, el motochorro que murió tras recibir un balazo de un policía bonaerense al que quiso asaltar en la localidad de San Justo, partido de La Matanza.

La escena, registrada en un video que circularon en las redes sociales de los conocidos del ladrón muerto, mostró a un grupo de jóvenes mientras rendían homenaje a Figueroa, abatido tras un enfrentamiento con un agente, con rango de capitán, de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza.

En el velorio, los asistentes no solo colocaron armas sobre el féretro cubierto por una mortaja blanca, sino que también aceleraron motos hasta hacer estallar los escapes y generar llamaradas y ruidos fuertes que se prolongaron durante la madrugada.

La foto del ladrón en el ataúd

En las imágenes, uno de los presentes realizó al menos diez disparos al aire, mientras otros sumaron la misma cantidad de detonaciones.

De acuerdo con lo que trascendió, Figueroa contaba con antecedentes penales por encubrimiento, cometidos cuando era menor de edad. Durante el velorio, sus allegados no solo exhibieron armas sobre el ataúd, sino que también expresaron su pesar en redes sociales. Uno de sus amigos escribió: “Mala ahí amigo, nos dejaste tristes. Me acuerdo del fútbol que hicimos el miércoles con los pibes y cómo renegabas conmigo. Descansa en paz. Siempre presente amigo”.