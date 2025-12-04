Sociedad

La autopista Dellepiane estará cerrada durante el fin de semana largo: los caminos alternativos

La circulación quedará interrumpida en ambos sentidos debido a la demolición de dos puentes, en el marco de un plan integral de renovación impulsado por el gobierno porteño

Guardar
Cierran la autopista Dellepiane durante el fin de semana largo

El avance de las obras de modernización en la autopista Dellepiane obligará a un corte total de la traza durante el próximo fin de semana largo, afectando la circulación en ambos sentidos desde las 22 horas de mañana hasta las cinco de la mañana del martes próximo.

La medida responde a la necesidad de demoler dos puentes clave sobre la autopista, en el marco de un ambicioso plan de renovación integral impulsado por el Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad.

Durante el cierre, Autopistas Urbanas (AUSA) procederá a la demolición del puente peatonal situado a la altura de la calle Piedra Buena y del puente vehicular ubicado en la intersección con la calle Río Negro. Estas intervenciones forman parte de la transformación de la Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad, un proyecto que busca mejorar la conectividad y la seguridad vial para los miles de usuarios que transitan diariamente por esta arteria.

El tránsito que se dirija desde Riccheri hacia el centro será desviado por la avenida General Paz, permitiendo el empalme con la autopista Perito Moreno y la AU 25 de Mayo. En sentido inverso, quienes viajen desde la AU 25 de Mayo hacia Ezeiza o Cañuelas deberán utilizar la AU Perito Moreno, la avenida General Paz y luego Riccheri. Como alternativas adicionales, los automovilistas podrán optar por la avenida Directorio y la avenida San Juan en dirección al centro, o la avenida Independencia y la avenida Alberdi hacia provincia.

También estarán disponibles la avenida Roca, la AU Perito Moreno y, para quienes utilicen el puente La Noria, el recorrido por la avenida 27 de Febrero y la AU7 Cámpora.

El corte y los caminos
El corte y los caminos alternativos.

La presencia de personal en la zona de obras exige extremar la precaución y respetar la señalización vial dispuesta a lo largo de la traza. El corte resulta indispensable para la demolición del antiguo puente peatonal de Piedra Buena, ya que recientemente se instaló uno nuevo junto al original, diseñado para adaptarse a la futura configuración vial de la autopista. Este nuevo puente, de mayor longitud, permitirá el paso de la nueva colectora por debajo, garantizando la continuidad de la circulación.

En paralelo, el puente vehicular de la calle Río Negro también será demolido y reemplazado por una estructura acorde al rediseño de la autopista. Esta conexión permanecerá cerrada hasta abril, y como alternativa se habilitará el cruce por la calle Murguiondo. Los nuevos puentes no solo asegurarán la continuidad de las colectoras, actualmente interrumpidas a seiscientos metros de la avenida General Paz, sino que además tendrán una mayor altura para cumplir con la normativa vigente para tránsito pesado, que exige una altura libre de paso de 5,10 metros.

Durante todo el fin de
Durante todo el fin de semana, cortarán la autopista Dellepiane por obras.

El Máster Plan de la autopista Dellepiane contempla una serie de obras destinadas a beneficiar a los doscientos mil vehículos que utilizan la red vial cada día, así como a mejorar la calidad de vida de los sesenta y tres mil vecinos que residen en la zona y a reducir los tiempos de viaje de quince mil usuarios del transporte público. Entre las mejoras previstas se encuentran la refuncionalización de los accesos y egresos, la renovación integral de las defensas laterales y la instalación de amortiguadores de impacto para incrementar la seguridad.

Uno de los ejes del proyecto es la creación de un corredor exclusivo para colectivos en el centro de la autopista, que se extenderá desde Piedra Buena hasta el empalme con el Metrobus de la AU 25 de Mayo. Este corredor, de doble mano y con seis paradores centrales, estará separado del tránsito general mediante defensas de hormigón, lo que aportará mayor fluidez y seguridad vial al evitar la convivencia entre colectivos y vehículos particulares.

Durante el cierre, Autopistas Urbanas
Durante el cierre, Autopistas Urbanas (AUSA) procederá a la demolición del puente peatonal situado a la altura de la calle Piedra Buena y del puente vehicular ubicado en la intersección con la calle Río Negro.

El plan incluye también la construcción de nuevas pasarelas elevadas que facilitarán el acceso seguro a cada parador desde ambos extremos y conectarán los laterales del futuro parque lineal. Estas pasarelas contarán con señalización adecuada, nueva iluminación y rampas para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida y cochecitos de bebé.

En cuanto a la infraestructura vial, se están ejecutando nuevos tramos de las colectoras Norte y Sur entre Piedra Buena y Rucci, con el objetivo de dar continuidad a sus trazas, actualmente interrumpidas a seiscientos metros de la avenida General Paz. Al finalizar las obras, se prevé la creación de un parque lineal de cuatro kilómetros, equipado con canchas deportivas, pista de atletismo, juegos, postas aeróbicas y un extenso corredor verde con senderos peatonales y bicisendas.

Estas intervenciones forman parte de
Estas intervenciones forman parte de la transformación de la Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad.

De manera complementaria, se desarrolla una importante obra hidráulica en la Cuenca Cildáñez para mejorar el escurrimiento y prevenir anegamientos, beneficiando a más de tres mil setecientos vecinos. Los trabajos comprenden la construcción de dos nuevos conductos con una longitud total de 2.700 metros y la incorporación de 247 sumideros adicionales.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasAutopista DellepianeTránsitoCiudad de Buenos Aires

Últimas Noticias

Circular sin patente es delito: más de mil autos y casi 8 mil motos en infracción en CABA en lo que va de 2025

Los vehículos fueron remitidos tras operativos de control, en los que la Policía detectó falta o adulteración de chapas identificatorias y documentación provisional insuficiente

Circular sin patente es delito:

Detuvieron a otra banda de mendocinos por robar en shoppings de San Juan: apuntaban a perfumerías

Los delincuentes usaban una modalidad basada en distracción y huida. Tenían antecedentes en varias provincias. Cayeron tras un último robo en un importante centro comercial

Detuvieron a otra banda de

Desarticularon una red de armas y drogas en Santa Fe: 12 detenidos

Fue en el marco de 17 allanamientos realizados este miércoles. El arsenal secuestrado

Desarticularon una red de armas

La trama del rey del juego clandestino de Mar del Plata salpica a su padre comisario de la Bonaerense

Guillermo Pinarello, detenido semanas atrás en la Triple Frontera, fue procesado por el juez Santiago Inchausti junto a doce cómplices. Los negocios que vinculan a su papá y que la Justicia federal allanó e investigó

La trama del rey del

Los argentinos que robaron en el shopping de Miami deben volver a Estados Unidos en enero por pedido de la Justicia

Lo confirmó Roberto Castillo, abogado de uno de los mendocinos acusados de robar valijas con ropa en el Dolphin Mall. Los cinco “mecheros VIP” llegaron este jueves a Mendoza

Los argentinos que robaron en
DEPORTES
Fuerte respaldo de Colapinto a

Fuerte respaldo de Colapinto a Antonelli tras la crítica desde Red Bull que desató un ataque en redes: “Hay personas que dicen cosas que generan odio”

La tensa conferencia de prensa entre Norris, Piastri y Verstappen antes de la definición de la F1: la pregunta que reveló la interna en McLaren

Mercedes Paz dejó de ser la capitana de la selección argentina de tenis en la Billie Jean King Cup

Lionel Messi habló antes del sorteo del Mundial: las charlas íntimas con Scaloni, las chances de Argentina y su reacción ante videos inéditos

El posteo del Barcelona con Julián Álvarez como protagonista que enloqueció a los fanáticos en medio de los rumores de su fichaje

TELESHOW
El reproche de Mario Pergolini

El reproche de Mario Pergolini a Soy Rada luego de faltar a su programa: “¿Esto no se merece un compromiso?"

La ironía de Araceli González para Griselda Siciliani: “Todo lo que hacen las mujeres está bien”

Alianzas fuera de lo común: Nicolás Cabré y Rocío Pardo apostaron por el diseño artesanal para su boda

Los saludos a Rocío Marengo por el nacimiento de su primer hijo: de la promesa de Marley a la emoción de los Fort

Lali Espósito reveló los cambios extremos en su cuerpo luego de cada show: “Soy Cande Vetrano”

INFOBAE AMÉRICA

Murió Steve Cropper, legendario guitarrista

Murió Steve Cropper, legendario guitarrista de los Blues Brothers y compositor de varios clásicos del soul

Rodrigo Paz dijo que levantará aranceles para celulares, computadoras y otras tecnologías que no se producen en Bolivia

La administración de Luis Arce dejó a Bolivia en el nivel más bajo de inversión pública de los últimos seis años

Matt Groening y el giro de “último momento” que se descartó en Los Simpson

Fernanda Trías recibió el Premio Sor Juana: “Narrarnos a nosotras mismas no es un capricho”