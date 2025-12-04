La autopista Dellepiane estará cerrada durante el fin de semana largo: los caminos alternativos

Cierran la autopista Dellepiane durante el fin de semana largo

El avance de las obras de modernización en la autopista Dellepiane obligará a un corte total de la traza durante el próximo fin de semana largo, afectando la circulación en ambos sentidos desde las 22 horas de mañana hasta las cinco de la mañana del martes próximo.

La medida responde a la necesidad de demoler dos puentes clave sobre la autopista, en el marco de un ambicioso plan de renovación integral impulsado por el Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad.

Durante el cierre, Autopistas Urbanas (AUSA) procederá a la demolición del puente peatonal situado a la altura de la calle Piedra Buena y del puente vehicular ubicado en la intersección con la calle Río Negro. Estas intervenciones forman parte de la transformación de la Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad, un proyecto que busca mejorar la conectividad y la seguridad vial para los miles de usuarios que transitan diariamente por esta arteria.

El tránsito que se dirija desde Riccheri hacia el centro será desviado por la avenida General Paz, permitiendo el empalme con la autopista Perito Moreno y la AU 25 de Mayo. En sentido inverso, quienes viajen desde la AU 25 de Mayo hacia Ezeiza o Cañuelas deberán utilizar la AU Perito Moreno, la avenida General Paz y luego Riccheri. Como alternativas adicionales, los automovilistas podrán optar por la avenida Directorio y la avenida San Juan en dirección al centro, o la avenida Independencia y la avenida Alberdi hacia provincia.

También estarán disponibles la avenida Roca, la AU Perito Moreno y, para quienes utilicen el puente La Noria, el recorrido por la avenida 27 de Febrero y la AU7 Cámpora.

La presencia de personal en la zona de obras exige extremar la precaución y respetar la señalización vial dispuesta a lo largo de la traza. El corte resulta indispensable para la demolición del antiguo puente peatonal de Piedra Buena, ya que recientemente se instaló uno nuevo junto al original, diseñado para adaptarse a la futura configuración vial de la autopista. Este nuevo puente, de mayor longitud, permitirá el paso de la nueva colectora por debajo, garantizando la continuidad de la circulación.

En paralelo, el puente vehicular de la calle Río Negro también será demolido y reemplazado por una estructura acorde al rediseño de la autopista. Esta conexión permanecerá cerrada hasta abril, y como alternativa se habilitará el cruce por la calle Murguiondo. Los nuevos puentes no solo asegurarán la continuidad de las colectoras, actualmente interrumpidas a seiscientos metros de la avenida General Paz, sino que además tendrán una mayor altura para cumplir con la normativa vigente para tránsito pesado, que exige una altura libre de paso de 5,10 metros.

El Máster Plan de la autopista Dellepiane contempla una serie de obras destinadas a beneficiar a los doscientos mil vehículos que utilizan la red vial cada día, así como a mejorar la calidad de vida de los sesenta y tres mil vecinos que residen en la zona y a reducir los tiempos de viaje de quince mil usuarios del transporte público. Entre las mejoras previstas se encuentran la refuncionalización de los accesos y egresos, la renovación integral de las defensas laterales y la instalación de amortiguadores de impacto para incrementar la seguridad.

Uno de los ejes del proyecto es la creación de un corredor exclusivo para colectivos en el centro de la autopista, que se extenderá desde Piedra Buena hasta el empalme con el Metrobus de la AU 25 de Mayo. Este corredor, de doble mano y con seis paradores centrales, estará separado del tránsito general mediante defensas de hormigón, lo que aportará mayor fluidez y seguridad vial al evitar la convivencia entre colectivos y vehículos particulares.

El plan incluye también la construcción de nuevas pasarelas elevadas que facilitarán el acceso seguro a cada parador desde ambos extremos y conectarán los laterales del futuro parque lineal. Estas pasarelas contarán con señalización adecuada, nueva iluminación y rampas para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida y cochecitos de bebé.

En cuanto a la infraestructura vial, se están ejecutando nuevos tramos de las colectoras Norte y Sur entre Piedra Buena y Rucci, con el objetivo de dar continuidad a sus trazas, actualmente interrumpidas a seiscientos metros de la avenida General Paz. Al finalizar las obras, se prevé la creación de un parque lineal de cuatro kilómetros, equipado con canchas deportivas, pista de atletismo, juegos, postas aeróbicas y un extenso corredor verde con senderos peatonales y bicisendas.

De manera complementaria, se desarrolla una importante obra hidráulica en la Cuenca Cildáñez para mejorar el escurrimiento y prevenir anegamientos, beneficiando a más de tres mil setecientos vecinos. Los trabajos comprenden la construcción de dos nuevos conductos con una longitud total de 2.700 metros y la incorporación de 247 sumideros adicionales.