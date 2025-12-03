Tensión en una protesta del INTI: la Policía se enfrentó con los manifestantes que pretendían cortar la General Paz

Protesta en INTI sobre colectora de la avenida Constituyentes y General Paz

El avance de la policía sobre la colectora de la autopista General Paz generó una escalada de tensión durante una protesta de empleados del INTI que bloqueó parcialmente la circulación vehicular hacia el Riachuelo.

La presencia de manifestantes, entre los que se encontraban trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en la sede del Parque Tecnológico Miguelete, junto a representantes de movimientos políticos y organizaciones sociales, derivó en un operativo policial que incluyó la intervención de grupos motorizados y fuerzas especiales de la Policía de la Ciudad.

Los manifestantes se repliegan ante el avance de las fuerzas policiales sobre la colectora de la avenida General Paz

La situación se tornó más compleja cuando, tras una asamblea, los manifestantes decidieron trasladar su reclamo desde la avenida Constituyentes hacia la General Paz. Apenas ocuparon la vía, los efectivos policiales comenzaron a desplazarlos, lo que desencadenó los primeros incidentes.

Según se observó en el lugar, los manifestantes respondieron arrojando cubiertas encendidas hacia la policía, mientras los agentes avanzaban para despejar la autopista con golpes de palos y escudos.

La quema de neumáticos como herramienta de protesta e intento de corte sobre la avenida General Paz

Este intercambio marcó el inicio de una serie de enfrentamientos, con la policía replegando a los manifestantes y estos intentando mantener la protesta mediante la quema de neumáticos.

La infantería policial intensificó su avance, especialmente sobre una de las salidas de la General Paz, a la altura de Constituyentes, donde se registraron los momentos de mayor tensión. El corte y los enfrentamientos provocaron demoras significativas en la zona, obligando a extremar la precaución.

Hay demoras sobre la avenida General Paz, sentido hacia el Riachuelo

Los trabajadores estatales se congregaron tras la decisión del Gobierno de disolver el Servicio Argentino de Calibración y Medición. La medida, oficializada a través del Boletín Oficial, forma parte de un proceso de “modernización administrativa” que implica la transferencia de las funciones del área al Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y a laboratorios privados.

Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), manifestó a Crónica TV: “Los estatales vamos a defender con todas nuestras fuerzas los derechos que tenemos, y vamos a protestar contra la reforma laboral”.

Manifestantes y la Policía porteña, cara a cara, antes de que comiencen los disturbios

Aguiar criticó la política de recortes del Gobierno, a la que calificó como una “motosierra”, y cuestionó el anuncio oficial de reducir en un diez por ciento la planta de empleados estatales. El dirigente sindical advirtió sobre el futuro de miles de trabajadores y remarcó: “Las amenazas están para el 31 de diciembre cuando se vencen 70.000 contratos en la administración nacional. ATE exige la inmediata renovación de todos esos vínculos contractuales”.

Antecedente similar

Vale recordar que durante el mes de julio (días 7 y 8) de este año, cientos de trabajadores del INTI llevaron a cabo una masiva protesta en las inmediaciones de la autopista General Paz, donde protagonizaron un “ruidazo” con cacerolas, instrumentos de percusión y bocinazos, junto con la interrupción parcial de la autovía, para expresar su rechazo a la disolución del organismo.

Bajo la consigna “El INTI no se toca”, los empleados públicos se movilizaron hacia la autopista, y cortaron parcialmente los carriles, para expresar su rechazo al Decreto 462/2025. La resolución oficial firmada por el presidente Javier Milei establecía la eliminación formal del instituto, y lo reconvierte en una “unidad organizativa" de menor jerarquía, y con menos atribuciones.

La movilización se había desarrollado en el marco de una serie de acciones impulsadas por la Asamblea Multisectorial del INTI. La indignación de los empleados se profundizó tras la publicación, durante la madrugada del martes 8 de julio el decreto extendido que reestructura varios organismos estatales, incluyendo el propio INTI y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).