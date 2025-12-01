Sociedad

Corrían picadas borrachos en Comodoro Rivadavia y no provocaron una tragedia de milagro

El violento accidente sucedió este sábado sobre la avenida Ítalo Dell’Oro al 800. Ambos conductores implicados tenían más de dos gramos de alcohol por litro de sangre

Guardar
El estado en que quedaron
El estado en que quedaron el Volkswagen Vento y el Volkswagen Bora que chocaron el sábado último en Comodoro Rivadavia (ADN Sur)

Un violento choque frontal sobre la avenida Ítalo Dell’Oro al 800, en la llamada curva del Hospital Militar de Km. 8, puso en alerta el sábado a las autoridades de Comodoro Rivadavia y expuso nuevamente el riesgo de las carreras clandestinas y el consumo de alcohol al volante.

El saldo fue de dos personas hospitalizadas y la confirmación de que dos de los conductores implicados manejaban con altos niveles de alcohol en sangre.

El siniestro ocurrió poco después de las 15:15 del sábado. Según informaron fuentes policiales al medio local ADN Sur, todo se originó cuando un Volkswagen Bora y un Chevrolet Corsa se desplazaban a alta velocidad desde el sector oeste, presuntamente corriendo una “picada”.

Al intentar tomar la curva, el conductor del Volkswagen Bora, un joven de 22 años, perdió el control del vehículo. Este se cruzó al carril contrario y colisionó de frente contra un Volkswagen Vento que circulaba en sentido opuesto, conducido por una mujer de 47 años.

Las consecuencias del violento choque no se limitaron a los daños materiales: ambos conductores sufrieron lesiones, que obligaron a una intervención médica inmediata.

El servicio de emergencias 107 arribó de manera casi simultánea con el personal de Tránsito Municipal.

El joven conductor fue derivado al Hospital Regional, mientras que la mujer fue trasladada al Hospital Alvear para una evaluación más profunda de sus heridas. Hasta el momento, las autoridades no brindaron detalles sobre la evolución clínica de ambos pacientes.

La intervención de Tránsito Municipal permitió determinar rápidamente la presencia de alcohol en sangre en dos de los conductores involucrados. El joven que conducía el Chevrolet Corsa, de 19 años, registró 2,39 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que el conductor del Volkswagen Bora dio positivo por 2,08 g/l. Ninguno de los valores se encuentra dentro de los límites permitidos por la legislación vigente.

Ambos recibieron las infracciones correspondientes y se les retiraron las cédulas de conducir. Los tres rodados —el Bora, el Vento y el Corsa— fueron secuestrados por las autoridades, que también labraron actas en el mismo lugar debido a la gravedad de las infracciones detectadas.

Se analizarán las cámaras de
Se analizarán las cámaras de seguridad de la zona para determinar las circunstancias del choque

La magnitud del siniestro obligó a la presencia de bomberos voluntarios, quienes trabajaron en el corte del suministro eléctrico del Volkswagen Bora para evitar riesgos de incendio. También esparcieron material absorbente sobre los fluidos derramados en la cinta asfáltica, minimizando así el peligro de nuevas colisiones.

La fiscal de guardia, Lorena Garate, intervino en el operativo y solicitó la actuación del Departamento de Investigaciones (DPI). Una de las prioridades es reconstruir con precisión el itinerario de los vehículos y la táctica empleada en la supuesta “picada” previa al impacto.

Desde el inicio, los investigadores pusieron el foco en el análisis de grabaciones de cámaras de la zona. Según trascendió, se están revisando imágenes obtenidas del natatorio municipal y de una ferretería ubicada en la intersección de Ítalo Dell’Oro y Teniente Giménez. El objetivo es establecer con claridad cómo fueron los momentos previos al siniestro.

El peritaje sobre los rodados y testimonios de eventuales testigos presenciales serán elementos centrales para determinar las responsabilidades penales.

Por el momento, la Fiscalía no descarta la remisión del caso a juicio una vez evaluados los peritajes y testimonios recuperados de las cámaras de seguridad.

Temas Relacionados

choquejóvenespicadasborrachosmujerheridosComodoro RivadaviaÚltimas Noticias

