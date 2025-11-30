Video: una violenta tormenta de lluvia y granizo azotó a la provincia de Córdoba

La última tormenta en Córdoba dejó una gran caída de granizo.

Las tormentas intensas que azotaron a la provincia de Córdoba durante la madrugada y la mañana del domingo quedaron registradas por varios usuarios de Internet. En redes sociales compartieron varios videos, donde dan cuenta de la fuerte caída de granizo, que en algunos casos llegó a alcanzar el tamaño de un huevo.

A su vez, el fenómeno climatológico desencadenó una serie de incidentes que requirieron la intervención de diversos cuerpos de emergencia. Las precipitaciones, que también estuvieron acompañadas por ráfagas de viento, provocaron situaciones de riesgo en distintos puntos de la capital provincial.

Por el temporal, el gobierno provincial dispuso el cierre de todos los polideportivos.

Uno de los episodios más críticos se produjo en la intersección de calle Carlos Brogin y San Antonio, donde el nivel del agua alcanzó un metro de altura y dejó atrapadas a cinco personas dentro de cuatro vehículos. El Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) llevó a cabo el rescate de los ocupantes, entre quienes se encontraba una adolescente de dieciséis años. Ninguno de los evacuados sufrió lesiones, según informaron las autoridades.

El granizo afectó a gran parte de la provincia cordobesa.

En este sentido, la luvia en barrios de la zona sur capitalina fue de casi 70 milímetros, mientras que, en el resto de la ciudad, el estimado en promedio fue de 50 milímetros.

Uno de los siniestros viales ocurridos en Córdoba, en medio del temporal (Policía de Córdoba).

La tormenta también llegó con fuerza e intensidad en el sector del Valle de Calamuchita, donde varias localidades serranas fueron testigos de la fuerte caída de granizo. Vecinos de Santa Rosa de Calamuchita, Potrero de Garay, Villa General Belgrano, Villa del Dique y Villas Ciudad de América vieron sus vidas afectadas por las piedras que cayeron desde el cielo.

En tanto, en la localidad de Serrezuela se registró el pico máximo de temperaturas, donde el termómetro marcó los 41,8 grados, según informó El Doce TV. Y en La Tordilla, las precipitaciones alcanzaron los 127 milímetros desde anoche.

La jornada también estuvo marcada por accidentes viales. En Parque Futura y en el barrio Carrara, también en la capital cordobesa, dos automóviles volcaron después de que sus conductores perdieran el control a causa de las condiciones climáticas adversas. A pesar de la gravedad de los incidentes, no se reportaron heridos en ninguno de los casos.

En la Ruta A019, una camioneta Ford Maverick despistó y terminó en un desagüe. El conductor salió ileso del siniestro, sumándose a la lista de personas que lograron evitar consecuencias físicas tras los episodios derivados de las lluvias.

La Policía de Córdoba participó en varios operativos durante la tormenta (Policía de Córdoba).

Alertas y recomendaciones

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que toda la provincia de Córdoba se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas. Este nivel de alerta corresponde a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo cual, el organismo climatológico recomienda:

No sacar la basura.

Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estar atento ante la posible caída de granizo.

Informarse por las autoridades. Y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Por su parte, la Policía Caminera, dependiente de la Policía de Córdoba, advirtió: “Se prevé, durante la tarde/noche de hoy, que el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h”.

En este sentido, dicho cuerpo, en su última actualización, señaló que se debe circular con precaución en las rutas nacionales N°36, N°7, N°35, N°158, N°8; y en las provinciales N°6 y N°13. Además de la Autopista Córdoba-Rosario - Ruta Nacional N°9.