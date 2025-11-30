Sociedad

Video: una violenta tormenta de lluvia y granizo azotó a la provincia de Córdoba

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta amarilla en la región e insiste en extremar precauciones ante posibles tormentas. Cuáles son las rutas afectadas

Guardar
La última tormenta en Córdoba dejó una gran caída de granizo.

Las tormentas intensas que azotaron a la provincia de Córdoba durante la madrugada y la mañana del domingo quedaron registradas por varios usuarios de Internet. En redes sociales compartieron varios videos, donde dan cuenta de la fuerte caída de granizo, que en algunos casos llegó a alcanzar el tamaño de un huevo.

A su vez, el fenómeno climatológico desencadenó una serie de incidentes que requirieron la intervención de diversos cuerpos de emergencia. Las precipitaciones, que también estuvieron acompañadas por ráfagas de viento, provocaron situaciones de riesgo en distintos puntos de la capital provincial.

Por el temporal, el gobierno
Por el temporal, el gobierno provincial dispuso el cierre de todos los polideportivos.

Uno de los episodios más críticos se produjo en la intersección de calle Carlos Brogin y San Antonio, donde el nivel del agua alcanzó un metro de altura y dejó atrapadas a cinco personas dentro de cuatro vehículos. El Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) llevó a cabo el rescate de los ocupantes, entre quienes se encontraba una adolescente de dieciséis años. Ninguno de los evacuados sufrió lesiones, según informaron las autoridades.

El granizo afectó a gran parte de la provincia cordobesa.

En este sentido, la luvia en barrios de la zona sur capitalina fue de casi 70 milímetros, mientras que, en el resto de la ciudad, el estimado en promedio fue de 50 milímetros.

Uno de los siniestros viales
Uno de los siniestros viales ocurridos en Córdoba, en medio del temporal (Policía de Córdoba).

La tormenta también llegó con fuerza e intensidad en el sector del Valle de Calamuchita, donde varias localidades serranas fueron testigos de la fuerte caída de granizo. Vecinos de Santa Rosa de Calamuchita, Potrero de Garay, Villa General Belgrano, Villa del Dique y Villas Ciudad de América vieron sus vidas afectadas por las piedras que cayeron desde el cielo.

En tanto, en la localidad de Serrezuela se registró el pico máximo de temperaturas, donde el termómetro marcó los 41,8 grados, según informó El Doce TV. Y en La Tordilla, las precipitaciones alcanzaron los 127 milímetros desde anoche.

La jornada también estuvo marcada por accidentes viales. En Parque Futura y en el barrio Carrara, también en la capital cordobesa, dos automóviles volcaron después de que sus conductores perdieran el control a causa de las condiciones climáticas adversas. A pesar de la gravedad de los incidentes, no se reportaron heridos en ninguno de los casos.

En la Ruta A019, una camioneta Ford Maverick despistó y terminó en un desagüe. El conductor salió ileso del siniestro, sumándose a la lista de personas que lograron evitar consecuencias físicas tras los episodios derivados de las lluvias.

La Policía de Córdoba participó en varios operativos durante la tormenta (Policía de Córdoba).

Alertas y recomendaciones

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que toda la provincia de Córdoba se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas. Este nivel de alerta corresponde a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo cual, el organismo climatológico recomienda:

  • No sacar la basura.
  • Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitar actividades al aire libre.
  • No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estar atento ante la posible caída de granizo.
  • Informarse por las autoridades. Y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Por su parte, la Policía Caminera, dependiente de la Policía de Córdoba, advirtió: “Se prevé, durante la tarde/noche de hoy, que el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h”.

En este sentido, dicho cuerpo, en su última actualización, señaló que se debe circular con precaución en las rutas nacionales N°36, N°7, N°35, N°158, N°8; y en las provinciales N°6 y N°13. Además de la Autopista Córdoba-Rosario - Ruta Nacional N°9.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasCórdobaTormentaGranizo

Últimas Noticias

Tragedia en Chile: un argentino perdió el control de su moto, golpeó contra el asfalto y murió

El hombre, que tenía 61 años, viajaba solo en la ruta con sentido a Viña del Mar y falleció en el lugar. El último martes, una pareja de mendocinos chocó de frente con otro vehículo y también perdieron la vida

Tragedia en Chile: un argentino

Radicaron una denuncia colectiva por estafa contra una organizadora de eventos infantiles: una exsocia y proveedores, las nuevas víctimas

Cerca de 40 familias damnificadas por la empresa Ponte Guapas llevaron su reclamo a la justicia. La causa quedó radicada en la Fiscalía General de San Isidro, Distrito Boulogne-Villa Adelina

Radicaron una denuncia colectiva por

Salvaje robo piraña en San Justo: seis ladrones lo atacaron, lo balearon y casi lo atropellan con su propio auto

La víctima del asalto, con un balazo en la pierna, fue asistida por los vecinos y trasladada a un hospital

Salvaje robo piraña en San

Los Beatles lo hicieron de nuevo: el infalible truco de combinar la historia que amamos escuchar con algunas perlitas inéditas

El documental “The Beatles Anthology” revela nuevas imágenes de una reunión entre Paul, George y Ringo de los años 90, y recorre la historia de la banda contada por sus cuatro protagonistas

Los Beatles lo hicieron de

Un cumpleaños terminó en tragedia en Córdoba: un nene de 5 años cayó a una pileta y se ahogó

Ocurrió en una casa ubicada en barrio La Florida, de la ciudad de Jesús María. Todo indica que se habría tratado de un accidente doméstico

Un cumpleaños terminó en tragedia
DEPORTES
Radiografía de la carrera de

Radiografía de la carrera de Franco Colapinto en el GP de Qatar de F1: sólida tarea que lo dejó por adelante de Pierre Gasly

El caos de las paradas en el Gran Premio de Qatar por una normativa de la F1: 18 autos entraron en la misma vuelta

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto: la agenda de la última carrera del año de la Fórmula 1

Franco Colapinto terminó 14º en el GP de Qatar: Verstappen se impuso y arde la definición de la F1

Destrozaron una estatua de Messi en Mar del Plata

TELESHOW
El gesto de Ian Lucas

El gesto de Ian Lucas con una selfie que refuerza los rumores de romance con Evangelina Anderson: “Somos algo”

El tierno momento del hijo menor de Nicole Neumann con su hermana Sienna al despertarla por la mañana

Grego Rossello compartió un video con Paloma Silbelberg en un boliche: diversión y tragos juntos

El efusivo beso que le dio Rodrigo De Paul a Tini Stoessel después de la victoria del Inter Miami: el video

El libro que eligió Antonela Roccuzzo para inspirarse antes del Mundial: una historia de superación y perseverancia

INFOBAE AMÉRICA

Lituania cerró su principal aeropuerto

Lituania cerró su principal aeropuerto por la presencia de globos sospechosos y denunció “ataques híbridos” desde Bielorrusia

Referéndum en Suiza: la población rechazó el servicio militar obligatorio para mujeres y un nuevo impuesto sobre herencias

Trágicas inundaciones en Sri Lanka: al menos 330 muertos y más de un millón de afectados

Jara desafía a las encuestas que vaticinan una victoria de Kast en el balotaje de Chile: “Yo no creo en los imposibles”

La única refinería de Serbia cerrará por las sanciones estadounidenses a la empresa energética controlada por Rusia