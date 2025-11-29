Crimen de Diego Fernández Lima: su hermano celebró que la Justicia vuelva a investigar a Cristian Graf

El hermano del adolescente desaparecido en 1984, después de más de 40 años de incertidumbre, la decisión judicial permitió reabrir la causa contra Cristian Graf, ex compañero de escuela y propietario de la vivienda donde fueron hallados los restos de Diego Fernández Lima (Radio Mitre).

“Gracias a Dios, la Cámara de Apelaciones dictó la nulidad del sobreseimiento y ordenó que se investigue el asesinato de Diego”, declaró Javier Fernández Lima, hermano del adolescente desaparecido en 1984, luego de la decisión judicial que anuló el sobreseimiento de Cristian Graf y declaró nula su indagatoria.

Después de más de 40 años de incertidumbre, la decisión judicial permite reabrir la causa contra Cristian Graf, excompañero de escuela y propietario de la vivienda donde fueron hallados los restos de Diego Fernández Lima.

"Justicia para Diego", dice el flyer de convocatoria al velorio de Diego Fernández Lima, conmemorado el 21 de noviembre

Durante una entrevista con Radio Mitre, Javier Fernández Lima celebró la resolución judicial, aunque admitió que todavía no conoce los detalles completos del fallo y espera interiorizarse a través de su abogado. Según explicó, “la Justicia ordenó que se investigue el asesinato de Diego, qué pasó, cómo fue, porque necesitamos la verdad”.

Para Fernández Lima, la medida devuelve la expectativa de esclarecer las circunstancias de la muerte de su hermano: “Esperamos eso, ahora empieza todo este proceso. La justicia ordenó que se lo investigue a él”, afirmó sobre Graf, y reconoció que todavía no le comunicó la noticia a su madre. “No la pude ver, porque fue ayer a la noche y ahora estoy yendo para otro lugar. En un ratito voy para la casa y voy a hablar con ella”, dijo.

Cristian Graf, el principal apuntado por la familia Fernández Lima, y el terreno en donde fue encontrado el cuerpo de su amigo

El impacto emocional es profundo: recordó que su madre, incluso décadas después, “todavía se asomaba para ver si él venía, no se da cuenta”, en alusión al hábito de buscar con la mirada el regreso de Diego.

Consultado acerca de su propia perspectiva sobre lo sucedido en 1984, evitó precisar hipótesis personales: “No quiero apresurarme, sospechas tenemos todos: algunos hablan de algo sexual, otros de la moto, de envidia… no sé qué puede ser. Quiero saber realmente la verdad, que salga a la luz”, expresó.

Graf y el crimen

El principal implicado había sido acusado por el fiscal Martín López Perrando por encubrimiento, pero luego resultó sobreseído por el juez Alberto Litvack, en un expediente que recayó con posterioridad en la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones.

La cámara, integrada por los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Julio Lucini y Hernán López, anuló el sobreseimiento y ordenó investigar de nuevo el rol de Graf. Ahora, el expediente vuelve al fiscal López Perrando, para avanzar con la investigación.

Cómo era la fosa donde estaba enterrado Diego Fernández Lima

Sobre las justificaciones esgrimidas por el imputado, Fernández Lima opinó: “No le cree nadie, el noventa y nueve por ciento del mundo no le cree. Miente que no se acuerda, que se lo enterraron ahí. Todo endeble”. Recordó también que, en el proceso, Graf llegó a sostener teorías como que alguien removió tierra y trajo huesos de otro lado, lo cual calificó de “una locura”.

Fernández Lima había compartido ante la prensa, días atrás, la indignación y el cansancio de la familia ante la falta de justicia durante tanto tiempo: “Pienso que la Justicia me está abandonando otra vez, como abandonó a mi papá hace 41 años. Está todo más que claro”, subrayó durante el sepelio de su hermano. Y sostuvo que su convicción de que “alguien tiene que pagar, porque la familia Graf decidió asesinarlo y nosotros seguimos sufriendo”.

Cronología del caso Diego Fernández Lima, en Coghlan

Por último, expresó su deseo de que esta reapertura judicial logre esclarecer lo sucedido: “Ojalá que lleguemos a la verdad y justicia, por la memoria de mi hermano y de mi papá, que también falleció buscándolo”.

Fernández Lima fue visto por última vez con vida el 26 de julio de 1984 en la Ciudad de Buenos Aires, día en el que regresó del colegio, almorzó con su madre y le pidió dinero para viajar en colectivo.

Después de 41 años, sus restos y demás pertenencias fueron encontradas en el patio de un chalet que alquiló el cantante Gustavo Cerati entre 2001 y 2003.