Manejaba drogado con cocaína, realizó una maniobra imprudente y provocó un triple choque en Rosario

Declaraciones de los testigos aseguraron que el conductor responsable presentaba signos de estar en mal estado

Un conductor con narcolemia positiva provocó un triple choque que pudo haber dejado consecuencias más graves. Todo ocurrió durante la mañana de hoy en la intersección de Eva Perón y Provincias Unidas, en la ciudad de Rosario. El episodio se registró alrededor de las 10.30, en la zona oeste.

Las autoridades municipales arribaron rápidamente al cruce donde todo se desencadenó. Según informaron fuentes del caso a Infobae, el siniestro se produjo después que el conductor de un auto rojo, bajo los efectos de cocaína de acuerdo al test de narcolemia, intentó girar en un lugar inadecuado para acceder a una estación de servicio.

Dicha maniobra desembocó en la colisión contra un Toyota negro que circulaba por el carril izquierdo. El trayecto de impacto no terminó ahí, ya que “de rebote me la pone a mí”, relató el dueño del vehículo blanco, que permanecía estacionado sobre Eva Perón.

La sorpresa y el temor cruzaron sus palabras: “Decí que no alcancé a abrir la puerta porque me aplasta contra el auto”, expuso el testigo afectado, quien se había detenido instantes antes para comprar huevos. Del otro lado de la escena, diferentes testimonios coincidieron en que el conductor que originó el choque presentaba signos de haber consumido una sustancia.

En medio de la conmoción, el propietario del Toyota blanco expresó su indignación por lo ocurrido. “Pudo haber sido una fatalidad, es un delincuente, ¿cómo va a andar así en la calle?”, afirmó el damnificado, instando a la responsabilidad al volante y subrayando el riesgo que implica manejar en ese estado.

El auto que ocasionó el accidente fue retirado de la vía y trasladado al corralón municipal. Todas las actuaciones pasaron al Tribunal de Faltas, que ahora evaluará cuál sanción recaerá sobre el conductor. El secretario de Control y Convivencia municipal, Diego Herrera, en declaraciones posteriormente recogidas por Rosario3, subrayó la importancia de los controles y remarcó: “Conductas de este tipo ponen en riesgo la vida de cualquier persona y no lo vamos a permitir. Vamos a caer con todo el peso de las ordenanzas vigentes”.

Según remarcó Herrera, los controles se implementan de manera continua en diferentes horarios y sectores de la ciudad para dar respuesta inmediata a situaciones como las vividas este jueves en Rosario.

Tienen 13 y 15 años, robaron un auto y chocaron en Villa Lugano tras una persecución policial

Los menores fueron asistidos por el SAME y trasladados a un hospital de la zona

Dos menores de 13 y 15 años fueron detenidos esta madrugada tras una persecución policial que culminó en el barrio porteño de Villa Lugano. Todo ocurrió cuando, al intentar escapar en un auto robado, perdieron el control y chocaron contra un poste de alumbrado público.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que ambos delincuentes tienen antecedentes penales recientes: el adolescente de 13 años había sido detenido el pasado fin de semana en los alrededores de la zona, en Barrio 15, tras el robo de otro auto.

La persecución de este jueves comenzó cuando oficiales de la Dirección de Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía de la Ciudad detectó a un Nissan March de color blanco con pedido de secuestro. Había sido robado a mano armada el pasado martes en Mataderos.

Cuando los policías le ordenaron al conductor que se detuviera, este escapó y se inició una persecución que terminó en la intersección de la avenida Piedra Buena y De la Rosa.

Tras el choque contra el poste, tres delincuentes se dieron a la fuga hacia el Barrio 15, mientras que los dos menores quedaron dentro del vehículo. Fueron detenidos y trasladados por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Santojanni, con traumatismos múltiples.

Las fuentes confirmaron que dentro del vehículo había documentación y una réplica de arma de fuego. Además, ambos menores de edad tienen antecedentes por “encubrimiento agravado, merodeo, hurto y robo en poblado y en banda”.

El domingo pasado, el menor de 13 años había sido detenido luego de que una comerciante alertara a la Policía sobre el robo de una Renault Duster, que luego fue hallada abandonada en Rodolfo Scapino al 6800. En la fuga, el adolescente fue detenido junto a dos cómplices de 14 y 15 años.