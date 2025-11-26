Se viene el día más caluroso de la semana en el AMBA con 32°C de máxima: cuándo vuelve el alivio

El SMN indicó un día caluroso para hoy, con presencia de nubes (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá temperaturas cálidas y con nubosidad parcial.

Para este miércoles, el SMN señaló que el cielo estará ligeramente nublado durante toda la mañana, con una temperatura de 25°C. Luego, ascenderá a los 31°C en la tarde, con un firmamento parcialmente nublado. A la noche tendrá una baja hacia los 25°C.

Mañana será el día más caluroso de la semana, ya que tendrá 32°C de máxima y una mínima de 21°C. El cielo estará parcialmente nublado en toda la jornada, con probabilidades mínimas del 10% de precipitaciones en la tarde y la noche.

El pronóstico extendido para el AMBA.

El viernes se presentará con un firmamento mayormente nublado en la mañana y con nubosidad parcial en la tarde. A su vez, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora (km/h). La mínima será de 21°C y la máxima de 27°C.

Sin embargo, el SMN indicó que el fin de semana estará inestable, ya que el sábado contará con lluvias aisladas en la mañana y tormentas aisladas en la tarde. Además, las precipitaciones traerán aires frescos, ya que la mínima será de 17°C y la máxima de 21°C. El domingo contará con cielo completamente cubierto, con condiciones térmicas similares, una muy baja probabilidad de precipitaciones y ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

El tiempo para la provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas del miércoles, hay bancos de niebla en parte de la costa atlántica, desde San Clemente del Tuyú hasta Miramar, por lo que se pide extremar las precauciones a la hora de conducir. En el sector suroeste se registran chaparrones, que con el pasar de las horas y hacia la noche evolucionarán en tormentas y con ráfagas de viento.

Durante el jueves, el frente tormentoso comenzará a extenderse desde la mañana y, hacia la tarde y la noche, habrá tormentas en toda la provincia de Buenos Aires. Para el viernes, el clima mejorará y habrá nubosidad variable en todo el territorio bonaerense.

Sin embargo, el fin de semana volverá la inestabilidad climática, ya que el sábado contará con tormentas al norte y algunas regiones del centro. Y para el domingo se prevé chaparrones al norte y tormentas al suroeste.

Las alertas amarillas y naranja por tormentas en el centro y oeste del país.

Las alertas en el resto del país

El SMN indicó que para hoy rige alerta naranja por tormentas en Mendoza. Además, hay alerta amarilla por el mismo fenómeno en Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, San Luis, La Rioja y San Juan.

El organismo determina las alertas naranjas como “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”. Por lo cual se recomienda:

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.

Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.

Evitar circular por calles inundadas o afectadas.

Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortar el suministro eléctrico.

En caso de que vos o alguién más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Las alertas por temperaturas extremas por calor.

Además, hay alerta amarilla por temperatura extrema por calor en Salta, Jujuy, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Neuquén.

El nivel amarillo señala las condiciones pueden ser peligrosas, “sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”. Ante estas olas de calor, el SMN recomienda:

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras.

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:

Solicitar de inmediato asistencia médica.

Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

Las alertas por tormentas para mañana.

Para mañana, las alertas amarillas por tormentas abarcarán a la provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y San Luis.