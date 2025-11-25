El Partido de la Costa registró un 16% más de turistas y aseguran que fue el mejor fin de semana largo desde el 2021

El Partido de la Costa recibió un récord de turistas y alcanzó cifras de 2021

Luego de un fin de semana extra largo por el Día de la Soberanía, el Partido de la Costa informó que tuvo un aumento del 16% en la cantidad de turistas respecto al mismo feriado en 2024. De esta manera, las cifras lograron alcanzar números de 2021, tras la salida de las medidas restrictivas por el coronavirus.

En ese marco, cabe remarcar que el Municipio integra localidades como San Bernardo del Tuyú, Santa Teresita, Mar del Tuyú, Las Toninas, Costa Chica, Lucila del Mar, Costa Azul, Costa del Este, Aguas Verdes, Nueva Atlantis, y Costa Esmeralda. Justamente, según datos que informaron desde la Municipalidad, entre jueves y sábado arribaron al distrito cerca de 160 mil turistas.

De acuerdo a lo que se informó, la ocupación hotelera promedió el 84%, mientras que los hoteles de 3 y 4 estrellas alcanzaron el 100% de ocupación, consolidándose como la categoría más demandada.

La cifra de visitantes registrada durante este fin de semana largo superó ampliamente la del año anterior en igual fecha, marcando un cambio de tendencia luego del descenso vivido en los años previos por la crisis sanitaria y las restricciones impuestas para mitigar el avance de la COVID-19 en la región.

Una de las claves detrás de este crecimiento se vincula con la campaña de promoción desplegada previamente por la Municipalidad. En semanas anteriores, se presentó un spot audiovisual en medios nacionales y se realizaron acciones publicitarias específicas en redes sociales, apuntando a turistas del interior bonaerense y otras provincias. Según el área de Turismo local, la estrategia buscó posicionar al Partido de la Costa como un destino accesible, cercano y con oferta variada durante todo el año.

El fin de semana de cuatro días dejó una ocupación hotelera del 84%

El trabajo conjunto entre sector público y privado fue destacado por el secretario de Turismo del Partido de la Costa, Cristian Escudero, quien valoró el balance del fin de semana y puso en relieve la importancia de la articulación con los prestadores turísticos. “Terminamos un fin de semana positivo, lo que nos genera una ilusión para lo que se viene. Seguiremos trabajando en conjunto con los prestadores turísticos para continuar promocionando, para renovar propuestas y sorprender positivamente a quienes nos visiten”, indicó Escudero.

El funcionario también remarcó la diversidad de actividades organizadas para recibir a los viajeros y anticipó nuevos eventos para las próximas semanas, entre ellos el Pre Cosquín, que tendrá sede en el municipio, con la expectativa de sostener el flujo turístico más allá de los fines de semana largos y continuar activando la economía regional.

El impacto positivo de este fin de semana largo en el Partido de la Costa se encuadra en el contexto general del movimiento turístico nacional. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el feriado movilizó a 1.694.000 turistas en todo el país, lo que representa un 21% más respecto al mismo período de 2024. El informe señala que la estadía promedio se situó en 2,3 noches, superando en un 15% la del año pasado, cuando el feriado había sido más breve.

Según CAME, hubo 21% más de turistas que el año pasado

En relación al gasto, CAME registró un desembolso diario promedio de $91.317 por turista. Pese a este valor, la entidad indicó que se percibió un carácter más austero en el consumo, con una reducción del 3,7% real frente a 2024, pese a que los viajantes destinaron parte importante del presupuesto a alojamiento, transporte y gastronomía. El gasto total vinculado al fin de semana largo fue estimado en $355.789 millones, cifra que superó ampliamente los $196.233 millones del año pasado en iguales fechas.

Las cifras cortesía de CAME refuerzan la idea de que, a pesar de los condicionamientos económicos vigentes, la escapada de fin de semana y los viajes de corta duración mantienen su atractivo. El dinamismo turístico del feriado de la Soberanía resultó un alivio para muchos destinos, incluso aquellos que venían mostrando señales de desaceleración en temporadas previas.

“Confirmado. Este fin de semana largo del 20/11 es el más exitoso de su historia. Sólo en Mar del Plata los arribos totales provisorios muestran un 38% más que en 2024, un 50% más que en 2022 y un 25% más que en 2021. Récord absoluto...”, aseguró el presidente Javier Milei en su cuenta de X tras conocerse los primeros dato que dejó el fin de semana largo.