Atropellaron a un policía en Paraná cuando intentaron evitar un control

El episodio tuvo lugar cerca de la plaza Mujeres Entrerrianas

Cerca de las 2 de la mañana del domingo, un motociclista que circulaba en contramano con un acompañante en Paraná, Entre Ríos, embistió a un policía durante un operativo de control vehicular montado en cercanías de la Plaza Mujeres Entrerrianas. El incidente tuvo lugar en el cruce de avenida Almafuerte y Artigas, donde personal policial realizaba tareas de prevención y fiscalización del tránsito.

Se trataba de una motocicleta de 150 cilindradas, en la que viajaban dos hombres, que intentaron evitar el control al detectar la presencia de los agentes. Los ocupantes de la moto realizaron diversas maniobras, incluyendo cambios abruptos de dirección, circulación sobre la vereda y desplazamiento por arterias adyacentes, con el objetivo de eludir el puesto, según indicó El Once. Cuando avanzaron por la calle Almafuerte, omitieron las señales de alto y terminaron impactando contra uno de los funcionarios policiales desplegados en el lugar.

El policía fue asistido rápidamente y trasladado a un hospital cercano, donde se le realizaron radiografías para descartar fracturas. Los exámenes médicos confirmaron que no presentaba lesiones óseas, aunque sí un corte en la pierna derecha que requirió sutura. Desde el nosocomio indicaron que el agente fue dado de alta poco después, sin heridas de gravedad.

El Ministerio Público Fiscal dio inicio a una investigación para determinar las circunstancias exactas de la negligencia cometida contra el policía. En paralelo, el organismo se encuentra trabajando en un siniestro fatal, también ocurrido en Parará, el fin de semana.

El hecho ocurrió el sábado por la noche, cerca de las 23, sobre a Ruta 12 en las inmediaciones del Autódromo de la ciudad de Paraná y se cobró la vida de una persona. Se trata de un tramo que atraviesa la localidad de Sauce Montrull. De acuerdo con los primeros reportes, el choque involucró a una camioneta Volkswagen Amarok y una moto, aunque las circunstancias precisas del hecho continúan bajo investigación.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía local, quienes preservaron la escena para llevar adelante las actuaciones de rigor. Por disposición del Ministerio Público Fiscal (MPF), se ordenaron pericias técnicas sobre ambos vehículos y el área del accidente, con el objetivo de establecer las responsabilidades y reconstruir la mecánica exacta del episodio. Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre las causas que provocaron la colisión fatal ni la identidad del motociclista fallecido, aunque se confirmó que la víctima era un hombre mayor de edad.

Tragedia en Gualeguay

Un accidente vial, ocurrido en la localidad entrerriana de Gualeguay, provocó la muerte de un ciclista sobre la Ruta Nacional N° 11 en la noche del miércoles 5 del corriente. La víctima, identificada como Héctor “Tito” Meoniz, de 69 años, circulaba en bicicleta en sentido este-oeste cuando fue embestido por una camioneta Toyota Hilux conducida por un hombre de 72 años, oriundo de Paraná. El episodio tuvo lugar cerca de las 20.23, a la altura del kilómetro 212, en jurisdicción de la mencionada localidad.

De acuerdo con los informes iniciales brindados, ambos vehículos se desplazaban en la misma dirección cuando, por motivos que todavía se investigan, la camioneta impactó fuertemente desde atrás al ciclista. La violencia del choque provocó la muerte inmediata de Meoniz, quien no llegó a recibir asistencia médica pese a la veloz llegada de personal de Hospital San Antonio, bomberos voluntarios y equipos policiales que trabajaron en el sitio del siniestro.

Las tareas de identificación del cuerpo demoraron algunos minutos hasta que se pudo contactar formalmente a la familia de la víctima, residente en la zona rural de Gualeguay. Durante las actuaciones, la circulación por Ruta Nacional 11 se interrumpió parcialmente, generando demoras y cortes preventivos mientras el personal de Criminalística y la comisaría local recolectaba pruebas y trabajaba en las pericias para reconstruir la mecánica del accidente. Las autoridades provinciales aguardan el resultado de los análisis técnicos y de las pericias accidentológicas para avanzar en la investigación y determinar las eventuales responsabilidades del conductor de la camioneta.