Trabajaba en una carnicería de Córdoba, sufrió un accidente y le tuvieron que amputar el brazo

La víctima fue un joven de 24 años, que tuvo que ser rescatado por los servicios de emergencia. Aún continuaría internado, sin riesgo de vida

Luego de que los servicios de emergencia lograran rescatarlo, el joven fue derivado al centro de salud más cercano

La noche del viernes, un joven de 24 años sufrió la amputación de su brazo izquierdo luego de que tuviera un accidente en una carnicería del barrio Villa Cabrera, en la ciudad de Córdoba capital. El caso generó conmoción entre los habitantes del barrio, tras conocerse que se había quedado atrapado en la máquina picadora de carne.

La emergencia movilizó de inmediato a los efectivos de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba, quienes al llegar al establecimiento encontraron al joven atrapado en la máquina, en un contexto que describieron como desesperante.

Para lograr su liberación, los bomberos trabajaron en conjunto con el servicio de emergencias 107, aplicando técnicas de rescate y utilizando herramientas de corte especializadas. El procedimiento permitió extraer al trabajador junto con parte de la maquinaria, lo que resultó fundamental para evitar un desenlace aún más trágico.

La zona en la que se encontraría la carnicería donde ocurrió el accidente

Una vez estabilizado en el lugar, el herido fue trasladado de urgencia al Hospital Tránsito Cáceres mediante un cordón sanitario, dada la gravedad de las lesiones sufridas. Según la información publicada por El Doce.tv, la rápida intervención tanto del personal médico como de los rescatistas fue determinante para preservar la vida del joven, quien permanece bajo atención especializada.

Murió un carnicero de Río Segundo luego de haber sufrido una descarga eléctrica en su propio local

La muerte de un comerciante de 31 años conmocionó a la localidad de Toledo, ubicada en el departamento Río Segundo de la provincia de Córdoba, luego de que sufriera una descarga eléctrica en el interior de su carnicería.

De acuerdo con la información proporcionada por las fuentes policiales, el incidente ocurrió el miércoles 19 de noviembre, cuando el propietario del reconocido comercio, situado en la zona céntrica de la localidad cordobesa, fue hallado dentro del establecimiento con evidentes signos de electrocución.

Luego de que la víctima fuera encontrada, recibió atención inmediata por parte del servicio de emergencias local. A pesar de la rápida intervención médica, la gravedad de su estado obligó a un traslado urgente al Hospital Florencio Díaz, en la capital provincial. Sin embargo, fuentes sanitarias confirmaron que, horas después y pese a los esfuerzos por estabilizarlo, el comerciante perdió la vida.

El hombre fue trasladado a
El hombre fue trasladado a un centro de la capital, debido a la gravedad sus heridas

Según la información publicada por La Voz del Interior, el caso quedó bajo intervención de la Fiscalía de Río Segundo, que dispuso una serie de medidas orientadas a esclarecer tanto las causas como las circunstancias del hecho.

Entre las primeras acciones puestas en marcha, los investigadores ordenaron la realización de pericias sobre la instalación eléctrica del local y la toma de declaraciones testimoniales a personas vinculadas con el comercio.

El propósito central de estas diligencias sería determinar el origen de la descarga eléctrica. Aparentemente, creerían que esta podría haber sido producida por un equipo de trabajo, una falla en la instalación o algún otro elemento presente en el establecimiento.

En el entorno del comercio, vecinos y comerciantes destacaron que la víctima se desempeñaba como carnicero en ese mismo local desde hacía varios años. Asimismo, las autoridades policiales mantuvieron el lugar bajo resguardo durante toda la noche posterior al suceso, con el objetivo de facilitar el trabajo de los peritos y evitar cualquier alteración en la escena.

Por el momento, la Justicia aguarda los resultados tanto de las pericias técnicas como del informe médico definitivo, los cuales fueron considerados elementos clave para establecer la causa exacta de la muerte y avanzar en la determinación de eventuales responsabilidades derivadas de la investigación.

