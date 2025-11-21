Una intensa persecución policial en Quilmes terminó con tres delincuentes detenidos

Los efectivos policiales detuvieron a tres delincuentes en Quilmes (Perspectiva Sur)

La habitual tranquilidad del corazón de Quilmes se vio interrumpida este último miércoles por el sonido de sirenas y el despliegue de cinco patrulleros.

Una persecución policial a plena luz del día culminó con la detención de tres hombres en la intersección de la calle Colón y la avenida Yrigoyen.

El episodio, que involucró a cinco móviles de la Policía de Quilmes, generó tensión y mantuvo en vilo a quienes circulaban por la zona comercial y residencial de la ciudad.

El operativo, según informó el portal del diario El Día, llamó la atención de comerciantes y transeúntes, quienes observaron el paso rápido y coordinado de los vehículos policiales por el centro.

De acuerdo con fuentes oficiales, los sospechosos fueron interceptados luego de una breve pero intensa persecución, producto de un seguimiento preciso por parte de las fuerzas de seguridad.

La magnitud del procedimiento y el corte total del tránsito en una de las principales arterias reflejaron la gravedad de la situación.

El operativo se inició apenas los efectivos recibieron una alerta sobre la presencia de un vehículo sospechoso transitando por el área céntrica de Quilmes. Rápidamente, los patrulleros rodearon la zona delimitada por la avenida Yrigoyen y Colón, logrando interceptar a las tres personas que intentaban desplazarse en el automóvil involucrado.

El despliegue incluyó el cierre de la circulación durante varios minutos, mientras los agentes aseguraban el perímetro y procedían a la aprehensión de los sujetos. Testigos señalaron que varios clientes y dueños de locales debieron resguardarse hasta que la policía liberó la zona.

Los uniformados realizaron una inspección preliminar del vehículo, aunque hasta ahora no se divulgaron datos sobre la existencia de armas, drogas u otros elementos que motivaran la persecución.

Terminadas las maniobras de captura, los tres hombres fueron trasladados a la dependencia policial más cercana para iniciar la identificación y avanzar con las actuaciones de rigor.

Las autoridades aún no han difundido la identidad de los aprehendidos ni el motivo que activó la persecución inicial. La investigación sigue su curso a cargo de la unidad judicial correspondiente, que analiza tanto las imágenes captadas por las cámaras de seguridad urbanas como los informes policiales.

Según confirmaron fuentes judiciales, la prioridad es esclarecer si los detenidos tienen antecedentes y determinar su posible vinculación a otros hechos delictivos en la zona sur del conurbano bonaerense. Mientras tanto, familiares de los involucrados se acercaron a la comisaría para conocer la situación y acceder a información oficial sobre el estado procesal de los arrestados.

La causa quedó a disposición del fuero penal correspondiente, que debe establecer los motivos exactos de la persecución, el perfil de los involucrados y el contexto del procedimiento realizado por la Policía de Quilmes.

Los apresados fueron trasladados a una dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia (Noticias XFN)

Un ladrón robó un auto en Santa Teresita, escapó y en su huida cayó en un canal

El lunes último, la tranquilidad de la ciudad balnearia de Santa Teresita se vio alterada por el asalto a mano armada de un vehículo, cuyo desenlace movilizó a todas las fuerzas

Es que un hombre de aproximadamente 40 años protagonizó el robo de un vehículo Peugeot 208 gris y tras una breve persecución, concluyó cuando volcó y cayó dentro de un canal en la Ruta Provincial 11 mientras intentaba huir. La rápida intervención de la Sala de Monitoreo del Partido de La Costa resultó fundamental para localizar el rodado y organizar el operativo policial que culminó con la detención.

Toda la secuencia comenzó cuando la víctima fue interceptada en calle 31 y 4 por el delincuente que, portando un arma de fuego, la obligó a entregar las llaves de su Peugeot 208, patente AC756VO. La víctima, según fuentes policiales, logró ponerse a resguardo y notificar de inmediato al 911 sobre el atraco.

La denuncia fue rápidamente derivada a la Sala de Monitoreo municipal, donde el personal comenzó de inmediato a rastrear el automóvil por medio de las cámaras de seguridad instaladas en distintos puntos estratégicos de Santa Teresita y sus alrededores.

Fue allí que el sistema de videovigilancia detectó al Peugeot mientras huía por la Avenida 32 con dirección al Triángulo del Tuyú. A los pocos minutos, otra cámara registró el regreso del coche robado por calle 58 en sentido hacia la ciudad de Mar de Ajó. Esta información resultó clave para organizar un operativo cerrojo, articulado entre la Policía Vial, las comisarías del distrito, la Patrulla Municipal y Defensa Civil del Partido de La Costa.

Y cuando el asaltante advirtió la presencia de vehículos policiales en la Ruta Provincial 11, optó por una maniobra evasiva que acabó con el Peugeot fuera del asfalto. A la altura del tramo entre Mar del Tuyú y Costa del Este, el vehículo terminó volcado en un cañadón donde casi muere ahogado. Sin embargo, el hombre, ileso, fue rápidamente reducido y arrestado por personal de seguridad.

El rápido accionar de las fuerzas de seguridad impidió que el sospechoso escapara a pie o se internara en terrenos baldíos cercanos al accidente.

A partir de la detención y el secuestro del automóvil, se abrió una investigación para determinar si el asaltante tiene vínculos con hechos delictivos recientes ocurridos en la zona centro del Partido de La Costa.

El hombre quedó retenido y a disposición de la Justicia provincial, que avanza en la recopilación de pruebas para esclarecer posibles conexiones con bandas delictivas locales.

El hombre arrestado fue trasladado a una dependencia policial, donde se le notificaron los cargos por robo agravado y resistencia a la autoridad. El Peugeot 208 quedó requisado para pericias, mientras avanza la identificación de posibles cómplices y el entrecruzamiento de información con casos en investigación.

Hasta el momento, la policía no confirmó su identidad, aunque informaron que el detenido tendría antecedentes y habría sido señalado por víctimas de otros hechos en el Partido de La Costa.

La fiscalía dará continuidad a las investigaciones y se prevé la convocatoria de testigos en los próximos días. El municipio remarcó que el sistema de cámaras de seguridad seguirá ampliándose en zonas urbanas y rutas para fortalecer la prevención del delito y facilitar la labor de la Justicia.