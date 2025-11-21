Sociedad

Fin de semana largo: cómo será el cronograma de servicios públicos para este viernes 21 y lunes 24 de noviembre

El gobierno de la Ciudad anunció modificaciones en la atención de hospitales, escuelas, transporte y espacios culturales durante los feriados

El funcionamiento de los servicios públicos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) experimentará modificaciones durante los feriados del viernes 21 y el lunes 24 de noviembre, fechas en las que se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, según informó el gobierno porteño. La prestación de cada servicio esencial y cultural se ajustará a un esquema especial, con aperturas, cierres y horarios adaptados a la ocasión.

En el ámbito de la salud, las guardias y áreas críticas de todos los hospitales permanecerán activas durante las 24 horas, mientras que los consultorios externos no atenderán al público. Las cirugías programadas no se realizarán, limitándose la actividad quirúrgica a las urgencias que ingresen por guardia. Tanto los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAcs) como los Centros Médicos Ambulatorios de Referencia (CEMAR) permanecerán cerrados ambos días.

El sector educativo también verá interrumpida su actividad, ya que las escuelas no abrirán sus puertas durante los feriados.

En cuanto a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y la Dirección General de Rentas, ambas oficinas estarán cerradas, al igual que las sedes comunales y el Registro Civil, que solo mantendrá una guardia de defunciones de 9 a 12 horas.

Respecto a los cementerios de Chacarita, Flores y Recoleta, así como el Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las inhumaciones se realizarán de 7:30 a 14 horas, recibiéndose el último trámite a las 13 y comenzando la última inhumación a las 13:30.

El servicio de recolección de residuos funcionará con normalidad durante ambos feriados, garantizando la limpieza urbana.

En materia de estacionamiento, se permitirá aparcar sobre avenidas y calles donde habitualmente está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21 horas, y el estacionamiento medido no tendrá vigencia. Las excepciones estarán debidamente señalizadas, y continuará prohibido estacionar en pasajes, arterias con Metrobús, calles de convivencia y en el espacio paralelo a las ciclovías durante todo el día.

El transporte público también ajustará sus horarios. Los subtes y el premetro operarán de 6 a 23 horas el viernes y de 8 a 22 el lunes.

El sistema Ecobici ofrecerá el viernes los pases básico (gratuito), intensivos (viaje único, diario y mensual) y turísticos (único y diario), mientras que el lunes estarán disponibles los pases intensivos, recreativos y turísticos, todos en sus modalidades único y diario.

En cuanto a los peajes, funcionarán con normalidad, adoptando el horario pico de fin de semana: de 11 a 15 horas en sentido Provincia y de 17 a 21 horas en sentido Centro.

El registro de licencias para conducir en la sede Roca permanecerá cerrado, aunque la pista de aprendizaje estará abierta en su horario habitual. Las siete plantas de Verificación Técnica Vehicular no prestarán servicio durante los feriados, y la Dirección General de Infracciones también permanecerá cerrada.

Los servicios de Policía y Bomberos de la Ciudad, así como las líneas de emergencia 911 y 103, junto con los equipos de Logística, Defensa Civil y Guardia de Auxilio, mantendrán guardias activas durante las 24 horas.

En el área de espacios verdes y recreativos, el Jardín Botánico Carlos Thays y el Ecoparque estarán abiertos ambos días. La Reserva Ecológica Costanera Sur, la Reserva Ecológica Costanera Norte y la Reserva Ecológica Lago Lugano permanecerán cerradas el viernes y abrirán el lunes.

La oferta cultural también se verá modificada: los museos abrirán de 11 a 20 horas, la Torre Monumental de 10 a 18 y el Planetario de 11 a 20. Las bibliotecas públicas Güiraldes, Parque de la Estación, Casa de la Escritura y la Lectura y Reina Batata estarán abiertas de 10 a 20 horas, mientras que el resto permanecerán cerradas.

En cuanto a los teatros y centros culturales dependientes del Gobierno de la Ciudad, el Complejo Teatral de Buenos Aires y el Centro Cultural San Martín no abrirán sus puertas. El Centro Cultural 25 de Mayo estará cerrado el viernes y abierto el lunes, mientras que el Centro Cultural Recoleta funcionará el viernes y permanecerá cerrado el lunes. La Usina del Arte abrirá el viernes de 15 a 19 horas y el lunes a partir de las 17. El Teatro Colón estará abierto ambos días. Dentro del Circuito de Espacios Culturales, solo Adán Buenosayres abrirá ambos días y Chacra de los Remedios lo hará el lunes.

