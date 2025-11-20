Sociedad

Una turista brasilera se metió desnuda a un río de Córdoba y provocó la intervención policial

Las personas que se encontraban en el lugar dieron aviso a la policía. Tras el llamado, la mujer se vistió y se retiró del lugar

El incómodo momento ocurrió en Villa Los Aromos

En medio de una jornada de altas temperaturas en Córdoba, un inusual episodio ocurrió por la tarde en Villa Los Aromos y llamó la atención de los vecinos y turistas que estaban en el lugar. La situación se desarrolló en una de las zonas de balneario más concurridas, cuando una pareja de turistas brasileños paseaba por el área y decidió refrescarse.

Según fuentes policiales citadas por ElDoce.tv, la mujer, que iba acompañada de un hombre, decidió ingresar al río completamente desnuda, pese a la presencia de familias y niños. La acción generó incomodidad y malestar entre quienes se encontraban disfrutando del agua, dado que se trata de un espacio público destinado a familias y que esta conducta no era apropiada para el contexto.

De acuerdo a lo que trascendió, la mujer permaneció desnuda durante unos minutos en el río, pero algunos de los presentes decidieron dar aviso a la Policía. Los efectivos llegaron al balneario minutos después de recibir la notificación y le informaron a la mujer que esa actitud podía resultar ofensiva para parte de quienes se encontraban en ese momento en el lugar. Tras el encuentro, la turista optó por vestirse y dejar la zona junto a su pareja.

La localidad de Villa Los Aromos se encuentra situada sobre la Ruta Provincial 5 y está a la vera del río Anisacate, donde los vecinos acostumbran a refrescarse durante la temporada. Uno de los balnearios más visitados, es conocido como Los Patos, el lugar permite disfrutar de un tramo de río profundo y un atractivo paisaje de cascadas. La Curva es otro sitio concurrido por turistas y familias que buscan relajarse y aprovechar las zonas de piedra y arena.

Valle de Traslasierra (Municipalidad de Nono)

Los pueblos de Córdoba que están llenos de balnearios

Nono, un pequeño pueblo del Valle de Traslasierra en Córdoba, se afianza como uno de los destinos más atractivos para quienes buscan escapadas en entornos de naturaleza y tranquilidad. Situado entre sierras y ríos de aguas cristalinas, este enclave cordobés cautiva a viajeros de todo el país gracias a su ambiente rural, sus balnearios, su historia local y una propuesta turística que incorpora la tradición de su gente y la riqueza de la gastronomía regional.

El pueblo, a unos 150 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a solo siete kilómetros de Mina Clavero, recibe cada año visitantes que aprecian su ritmo pausado y el contacto cercano con la naturaleza. Las opciones en Nono invitan tanto al descanso como a la aventura: es posible pasar jornadas enteras recorriendo senderos serranos, refrescándose en arroyos con aguas limpias o disfrutando de paseos rurales en las inmediaciones de la localidad.

Para quienes viajan desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nono se ubica a aproximadamente 800 kilómetros, recorrido que demanda unas diez horas en automóvil. El trayecto recomendado es por Ruta Nacional 9 hasta Córdoba capital y luego continuar por el Camino de las Altas Cumbres. Esta ruta es conocida por sus paisajes de montaña y curvas panorámicas, y conecta con la Ruta Provincial 14, desde la cual se ingresa al sur del valle y se accede a Mina Clavero, punto próximo a Nono. Desde la terminal de Mina Clavero hay traslados locales y taxis disponibles. Además, quienes utilizan servicios de ómnibus de larga distancia pueden llegar al pueblo bajando primero en Mina Clavero y completando el trayecto con transportes regionales.

La oferta para hospedarse en Nono es variada y abarca desde hoteles y cabañas hasta alojamientos rurales, hosterías y campings. Los caminos internos, aunque no siempre asfaltados, resultan accesibles y están debidamente señalizados. La Estación de Servicio GNC más cercana se encuentra en Mina Clavero, facilitando el acceso para automovilistas que utilizan este combustible.

Entre las actividades más recomendadas figuran el senderismo, la práctica de ciclismo, los recorridos históricos y gastronómicos, además de pasar las tardes en los balnearios naturales a orillas de los ríos. El área de turismo local ofrece a los visitantes información actualizada y sugerencias para aprovechar al máximo la estadía. Nono es un destino elegido por quienes buscan descanso, naturaleza y la autenticidad del Valle de Traslasierra.

