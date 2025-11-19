Una nena sufrió graves quemaduras en San Juan tras un nuevo accidente con un experimento escolar

La niña permanece internada en el Hospital Guillermo Rawson

Una muestra escolar que debía ser motivo de aprendizaje y disfrute en la provincia de San Juan se tiñó de drama cuando una niña de 10 años sufrió graves quemaduras durante un experimento con una maqueta de un volcán. El accidente, ocurrido el martes en la escuela Elvira de la Riestra de Laínez, ubicada en Ullum, reavivó la preocupación nacional, ya que casos similares habían tenido lugar recientemente en Pergamino y Palermo.

Según informaron fuentes judiciales a Tiempo de San Juan, el incidente se originó mientras se exponía una maqueta que utilizaba alcohol como parte del experimento. En un aula colmada de estudiantes, padres y docentes, la reacción química generó una llamarada repentina que alcanzó a la menor, provocándole quemaduras en el rostro, el cuello y el torso. El incendio desató escenas de pánico, mientras los presentes aguardaban el arribo de Bomberos y personal de emergencias médicas.

Tras recibir las primeras atenciones en el lugar, la niña fue trasladada en ambulancia al Hospital Marcial Quiroga y, debido a la gravedad de sus lesiones, derivada posteriormente al Hospital Rawson, donde permanece en terapia intensiva, intubada y bajo observación permanente.

Los profesionales médicos determinaron que la víctima sufrió quemaduras de grado A y B, afectando el 10% de su cuerpo y complicando incluso sus vías respiratorias. El diagnóstico requirió intervención especializada y un monitoreo constante para controlar el riesgo de infecciones y complicaciones pulmonares. La pequeña continúa bajo sedación y su evolución es seguida de cerca, mientras familiares y allegados lanzan mensajes públicos de apoyo y piden justicia por lo sucedido.

El Ministerio de Educación de San Juan dispuso la intervención de supervisores que se presentaron en el establecimiento para iniciar una investigación administrativa interna y determinar posibles responsabilidades del personal docente. Sin embargo, desde la Unidad Fiscal de Delitos Especiales trascendió que, tras las primeras tareas investigativas y la recolección de testimonios, se estableció que el accidente habría sido provocado por la travesura de un compañerito, quien roció con alcohol la maqueta del volcán, lo que provocó la explosión.

La hipótesis descartó, en principio, la imputabilidad penal de funcionarios escolares, aunque la investigación oficial continúa para evaluar eventuales irregularidades administrativas o carencias en la supervisión adulta durante la actividad práctica.

La madre de la niña, Evelin Cabrera, manifestó públicamente su dolor e indignación, denunciando que su hija no estaba presentando la maqueta y que el experimento correspondía a estudiantes de un curso superior. En diversas publicaciones reclamó una mayor supervisión docente y apuntó contra la escuela por falta de información sobre lo ocurrido. “La maestra nunca avisó que ellos iban a presenciar esa exposición”, sostuvo. Y añadió: “Espero justicia por mi hija, ella no merece estar sufriendo por negligencia de la escuela”.

Los antecedentes recientes en Pergamino y Palermo

Explosión en Pergamino en una Feria de Ciencias

El pasado 9 de octubre, durante una exposición de ciencias en el Instituto Comercial Rancagua de Pergamino, una explosión dejó como saldo más de una decena de heridos, la mayoría menores de edad.

La explosión se produjo durante la demostración de un experimento que simulaba la erupción de un volcán. Un video registrado en el lugar muestra cómo, en cuestión de segundos, la situación se descontroló: un estruendo violento, comparable a la de un artefacto de pirotecnia o bien una bomba casera, dispersó fragmentos de metal y restos del material como esquirlas, alcanzando a numerosos asistentes.

La más afectada entre los heridos fue una niña que pasó 20 días internada en el Hospital Garrahan. El estallido le provocó un traumatismo craneofacial severo, debido a que un fragmento metálico ingresó por el maxilar superior y quedó alojado a tan solo dos milímetros de la arteria carótida, lo que representó un riesgo vital inmediato.

Pocos días después, el 15 de octubre, cinco personas, cuatro de ellas menores de edad, fueron atendidas de emergencia por el SAME luego de que sufrieran heridas de distintos grados durante un experimento realizado en una clase de química, en el colegio Guadalupe de Palermo.

El momento en el que explotó el experimento en la escuela de Palermo (TN)

Fuentes oficiales informaron a Infobae que de los cinco heridos, tres jóvenes de 16, 14 y 13 años requirieron ser trasladados a distintos hospitales. Presentaban quemaduras en la cara y en el pecho.

También señalaron que el hecho sucedió durante la feria de ciencias de la escuela y que una madre también resultó lesionada, con quemaduras en ambas manos.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar realizada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°5, a cargo del fiscal Miguel Ángel Kessler, el hecho se desarrolló cuando un alumno de 16 años arrojó alcohol sobre un mechero que estaba comenzando a apagarse. Eso desencadenó la explosión y le provocó quemaduras severas en todo el cuerpo al adolescente.