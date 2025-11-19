Sociedad

De qué se trata el nuevo Reglamento de Permisos Turísticos en Parques Nacionales

La implementación de la Resolución 62/2025 introduce cambios para la regulación de actividades recreativas para visitantes y operadores en regiones protegidas

Guardar
Los permisos anteriores serán reemplazados,
Los permisos anteriores serán reemplazados, y los interesados deberán iniciar de nuevo sus gestiones, conforme establece la Resolución 62/2025 (Reuters)

La Administración de Parques Nacionales (APN) de Argentina dispuso una renovación total en el sistema de permisos turísticos para las áreas protegidas del país, una modificación que deja atrás el régimen que se encontraba en funcionamiento desde 2002. Se trata de la Resolución 62/2025, normativa que organiza en un solo marco las reglas para prestadores de servicios en las áreas protegidas, con la intención declarada de actualizar procesos y reducir trámites.

Según lo establecido por el Gobierno, la resolución tiene como punto central la digitalización de los trámites y elimina numerosa burocracia que, durante más de dos décadas, formó parte de los requisitos para acceder a la actividad turística en parques nacionales.

Desde ahora, todas las gestiones vinculadas al otorgamiento de permisos se tramitarán a través de la plataforma digital TAD, lo que, de acuerdo con la APN, permite una metodología simple, previsible y ajustada a las realidades de cada visitante y prestador.

Los contenidos del nuevo reglamento no solo reordenan regulaciones, sino que, además, delegan facultades en las intendencias de cada parque y en la Dirección Nacional de Uso Público. Esto abre la puerta a una gestión más directa y a intervenciones más expeditas en función de las particularidades de cada uno de los entornos protegidos del país. La APN subrayó la intención de ajustar y agilizar la relación entre el Estado, los operadores y los visitantes, con procedimientos claros y reglas uniformes.

El nuevo esquema exige la
El nuevo esquema exige la renovación de permisos previos, ordenando normativas acumuladas durante más de veinte años

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, puso el foco en el sentido estructural de la reforma legal. Al anunciar la entrada en vigor de la nueva norma, el funcionario afirmó: “se acabaron las licitaciones eternas y las concesiones exclusivas que habían creado rentas monopólicas artificiales en nuestros parques nacionales”.

Sturzenegger recalcó que la meta es abrir la competencia y facilitar la entrada de nuevos actores al sector, sin trabas administrativas. En ese mismo sentido, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado sostuvo: “Anímense a presentarse como competencia frente a las actividades que hoy operan como monopolios. El trámite es simple y permite empezar en pequeña escala e ir creciendo con el tiempo”.

La Resolución 62/2025 también incluyó la aprobación de tres anexos técnicos que sientan las bases para la organización de actividades, infraestructura y pautas de conservación ambiental.

Tal como aclaró la APN, el estándar de protección ambiental y condiciones de seguridad se considera inalterable para toda la oferta, y cada aspecto se apoya en orientaciones claras incluidas en los nuevos anexos.

Los anexos técnicos incorporan pautas
Los anexos técnicos incorporan pautas sobre actividades infraestructura y conservación, con criterios unificados (argentina.gob.ar)

En la práctica, el sistema reunifica criterios, homologa el procedimiento en todo el territorio nacional y habilita la descentralización administrativa al delegar capacidades en los responsables directos de las áreas. La APN especificó que los permisos que habían sido emitidos anteriormente bajo el antiguo régimen no recibirán prórroga automática ni excepcional.

Todo operador, guía o empresa que desee continuar participando del negocio turístico dentro de parques nacionales deberá reiniciar su solicitud y completarla bajo los nuevos términos establecidos.

El cierre del anuncio, firmado por Sturzenegger señala: “Conservar no es no usar: es cuidar. Y no podemos generar conciencia si no dejamos que la gente visite y disfrute de los parques”.

Cuáles son los parques donde se aplicará esta nueva normativa

Argentina tiene 39 parques nacionales,
Argentina tiene 39 parques nacionales, espacios protegidos para resguardar el patrimonio natural y cultural del país (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Buenos Aires

  • Parque Nacional Campos del Tuyú (General Lavalle)
  • Parque Nacional Ciervo de los Pantanos (Campana)

Chaco

  • Parque Nacional Chaco (Capitán Solari)
  • Parque Nacional El Impenetrable (Miraflores)

Chubut

  • Parque Nacional Los Alerces (Esquel)
  • Parque Nacional Lago Puelo (Lago Puelo)

Córdoba

  • Parque Nacional Quebrada del Condorito (Valle de Paravachasca)
  • Parque Nacional Traslasierra (Villa Dolores)
  • Parque Nacional Ansenuza (Miramar de Ansenuza)

Corrientes

  • Parque Nacional Mburucuyá (Mburucuyá)
  • Parque Nacional Iberá (Colonia Carlos Pellegrini)

Entre Ríos

  • Parque Nacional El Palmar (Colón)
  • Parque Nacional Pre-Delta (Diamante)

Formosa

  • Parque Nacional Río Pilcomayo (Laguna Blanca)

Jujuy

  • Parque Nacional Calilegua (Libertador General San Martín)

La Pampa

  • Parque Nacional Lihué Calel (Puelches)

La Rioja

  • Parque Nacional Talampaya (Villa Unión)

Misiones

  • Parque Nacional Iguazú (Puerto Iguazú)

Neuquén

  • Parque Nacional Lanín (San Martín de los Andes)
  • Parque Nacional Laguna Blanca (Zapala)
  • Parque Nacional Los Arrayanes (Villa La Angostura)
  • Parque Nacional Nahuel Huapi (Villa La Angostura)

Río Negro

  • Parque Nacional Nahuel Huapi (Bariloche)
  • Parque Nacional Islote Lobos (Sierra Grande)

Salta

  • Parque Nacional Baritú (Los Toldos)
  • Parque Nacional El Rey (Coronel Moldes)
  • Parque Nacional Los Cardones (Payogasta)

San Juan

  • Parque Nacional San Guillermo (Rodeo)
  • Parque Nacional El Leoncito (Barreal)

San Luis

  • Parque Nacional Sierra de las Quijadas (San Luis capital)

Santa Cruz

  • Parque Nacional Los Glaciares (El Calafate)
  • Parque Nacional Perito Moreno (Perito Moreno)
  • Parque Nacional Patagonia (Perito Moreno)
  • Parque Nacional y Monumento Natural Bosques Petrificados de Jaramillo (Jaramillo)
  • Parque Nacional Monte León (Puerto Santa Cruz)

Santa Fe

  • Parque Nacional Islas de Santa Fe (Puerto Gaboto)

Santiago del Estero

  • Parque Nacional Copo (Pampa de los Guanacos)

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

  • Parque Nacional Tierra del Fuego (Ushuaia)

Tucumán

  • Parque Nacional Aconquija (Alpachiri)

Temas Relacionados

Parques NacionalesPermisos turísticosAdministración de Parques NacionalesFederico SturzeneggerÚltimas noticias

Últimas Noticias

Salió de la cárcel hace 62 días, lo fueron a detener otra vez y se enfrentó a los policías con un revólver: murió

Kevin Joel Rodríguez, de 23 años, era buscado por un intento de homicidio. Había estado preso por robo agravado

Salió de la cárcel hace

Brutal pelea en Merlo: un joven le pegó una patada en la cabeza a otro cuando estaba en el piso y lo dejó inconsciente

El hecho ocurrió en medio de una riña entre dos menores, cuando el agresor, que es mayor de edad, intervino y golpeó violentamente a uno. Hay una investigación de oficio para identificar a los involucrados

Brutal pelea en Merlo: un

Tenía más de 270 archivos de imágenes de abuso sexual infantil y los compartía en redes: lo detuvieron

El acusado tiene 51 años y lo arrestaron en su casa de Bahía Blanca, en el marco de una investigación que comenzó en abril del año pasado

Tenía más de 270 archivos

Los padres de Loan fueron a Comodoro Py a pedir que no dejen de buscar a su hijo: “El tiempo corre contra la víctima”

Así lo resumió el abogado de María Noguera y José Peña. Una decisión judicial había acotado los plazos a 60 días. “Si se perdió, vamos a encontrar algo (en los rastrillajes). Y acá no se encuentra nada”, lanzó la mamá

Los padres de Loan fueron

Rosario: cómo serán los controles de alcoholemia para los conductores de embarcaciones en el río Paraná

La Municipalidad y la Prefectura Naval Argentina pondrán en marcha un operativo de control empleando dispositivos de alcoholemia y narcolemia en clubes y guarderías navales, con multas que pueden superar los 4 millones de pesos

Rosario: cómo serán los controles
DEPORTES
El Tribunal de Disciplina de

El Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer el fallo tras la batalla campal en Deportivo Madryn-Morón: los nueve suspendidos

“Deja de marcar goles”: las razones detrás del insólito pedido que el Barcelona le hizo a Lewandowski

Impacto en la Fórmula 1: las gestiones para que Charles Leclerc deje Ferrari y pase a otro equipo en 2027

El inesperado escándalo que desató en Galatasaray el viaje de Mauro Icardi junto a la China Suárez a la Argentina

Claudio Tapia habló sobre el futuro de Lionel Scaloni en la Selección: “Quiero que se quede hasta 2030″

TELESHOW
La divertida tarde de Evangelina

La divertida tarde de Evangelina Anderson junto a sus hijas y las de Wanda Nara a puro baile y piscina

El detrás de escena de la visita de Andrea Bocelli al presidente Javier Milei: perros guía, motosierra y ópera

Kennys Palacios, el estilista de Wanda Nara, recordó de qué trabajó antes de alcanzar la fama

Dani La Chepi contó su paso por una guardia médica y preocupó por su salud

Furia apuntó contra Flor Vigna y se burló de su carrera: “¿Qué talento?”

INFOBAE AMÉRICA

La ONU denunció el horror

La ONU denunció el horror de los ataques rusos que dejaron decenas de muertos en Ucrania

La Ciudad de México será sede de la Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes en 2026

Una esmeralda de 300 kilos reaviva el debate sobre la gestión minera en Madagascar

Zelensky y Erdogan aseguraron que se han “reactivado” los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra con Rusia

Nvidia aumentó sus ganancias un 65% y prevé ingresos superiores a las estimaciones para el cuarto trimestre