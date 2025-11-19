Córdoba: un niño de 10 años fue picado por un alacrán y permanece internado en terapia intensiva

El niño debió ser trasladado en estado delicado al Hospital de Niños tras requerir asistencia respiratoria especializada

Un nene de diez años fue internado de urgencia en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Niños de Córdoba tras recibir la picadura de un alacrán en el barrio Comercial. Según las primeras informaciones, el niño recibió atención inicial en un dispensario de la zona, pero por la falta de insumos fue trasladado.

El menor recibió la picadura mientras se encontraba en su domicilio. A su ingreso al centro de salud anteriormente mencionado, el equipo médico dispuso internarlo en la Unidad de Terapia Intensiva y colocarle asistencia respiratoria, ya que presentaba un cuadro delicado y pronóstico reservado.

Al describir la escena, la madre del nene recordó que instantes después de la picadura su hijo comenzó a manifestar enrojecimiento en la piel, intensa picazón y ardor, lo que llevó a la familia a buscar ayuda de inmediato. “Se puso todo rojo, le picaba mucho y le ardía”, relató en diálogo con SRT Media. Los médicos actuaron con rapidez, pero el cuadro requería de un tratamiento más especializado en un hospital de complejidad mayor.

En el hospital, el niño fue alojado en una habitación de terapia intensiva bajo monitoreo constante y asistencia respiratoria mecánica. El entorno familiar y los profesionales siguieron su evolución hora a hora durante los días siguientes. Los médicos informaron que se debía mantener la máxima precaución, ya que las primeras horas luego de la picadura resultan críticas a causa de la posibilidad de afectación sistémica por el veneno.

De acuerdo a lo informado por la madre y la abuela, el menor logró superar la etapa inicial más severa luego de la picadura. “Mejoró bastante y es posible que mañana le quiten el respirador”, transmitió su mamá. También señaló: “No, no esperábamos que fuera tan pronto, pero afortunadamente lo fue”, respecto a la evolución, según la entrevista difundida. La abuela, por su parte, detalló otro momento significativo: “Lo vi bien, por lo menos abrió los ojitos, me agarró la mano y me preguntó por su hermanita Titi. Estuvo ahí, me hizo que le pillara unos juguetitos que tenía en los pies de la cama. Yo lo hice jugar, me miró sonrisa, sonrisa, y me dice: ‘Fran’, me dice: ‘Abuelita, quiero que me lleve’”.

Otros integrantes del círculo familiar remarcaron las ganas que manifiesta el niño de regresar a casa y subirse a su caballo, Ciriaco, una mascota entrañable para el niño. La madre explicó: “Lo primero que me dijo: ‘Hola, mamá, quiero andar en caballo’”. De acuerdo con los relatos, el vínculo con el caballo cobra incluso un matiz especial, ya que se trata de un animal con fama de difícil, pero que sólo el propio niño logra montar sin inconvenientes.

“Todo el tiempo pidiendo a Dios, a los santos, que me lo recuperara, que me lo trajeron otra vez en vida a él, porque es un niñito muy querido”, compartió la abuela de Francisco, en referencia a la angustia que atravesó la familia durante la internación.

Qué hacer en caso de ser picado por un alacrán

Las autoridades recuerdan la importancia de mantener los hogares limpios y revisar prendas y camas para prevenir accidentes con animales ponzoñosos

Según las recomendaciones, ante una picadura se sugiere mantener la calma y actuar con rapidez. Entre las medidas indicadas figuran:

Limpiar la herida con agua y jabón

Aplicar frío mediante una compresa o hielo envuelto en un paño durante 10 minutos

Evitar remedios caseros como cortar, succionar o quemar la lesión

Buscar atención médica inmediata si aparecen síntomas como dificultad para respirar, dolor intenso, mareo, vómitos o convulsiones

Además, se recomienda —si es seguro— observar el alacrán para describir su color y tamaño al personal sanitario sin transportar el animal. Finalmente, los médicos podrán administrar analgésicos y, si corresponde, el antídoto especializado.