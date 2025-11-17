Sociedad

Desesperada búsqueda de un argentino en Asia: viajó a un monasterio budista en 2022 y no se sabe nada de él

Sergio Vaca vivía en España y desde allí emprendió una travesía hacia un templo en Laos. Hace ya tres años que su familia recibió un último mail con su ubicación y desde entonces no se volvieron a comunicar

La historia de Sergio Vaca se conoció en los últimos días a través de un video que su hija, Eliana, compartió en redes sociales y donde contó el caso de este argentino que está desaparecido desde el año 2022. Según el relato de la mujer, este hombre oriundo de Córdoba emigró a España hace varios años y desde allí comenzó una travesía para llegar a un templo budista en Laos, pero desde entonces no saben nada de él.

“Mi papá está desaparecido. Vivía en Valencia, España, hasta julio del 2022. Ese mismo año se fue a Asia. Su último mail fue en noviembre del 2022, donde decía que se encontraba en un monasterio budista en Laos y que volvería en un año. Desde entonces no ha dado señales de vida”, señaló Eliana en la publicación que se replicó en Instagram y TikTok.

De acuerdo a lo que contó su hija a Infobae, el hombre tenía una comunicación fluida con su familia, a pesar de la distancia que los separaba. “En el último mail él relataba que había conseguido trabajo en un monasterio budista a cincuenta kilómetros del límite con China. Esas fueron sus coordenadas. Para nosotros fue un cambio muy extraño, pero al mismo tiempo lo respetamos”, relató la mujer que actualmente vive en Brasil.

Él dijo que se encontraba en un monasterio budista, que necesitaba la paz, que en ese momento era lo que estaba buscando. Perfecto. Que iba a estar una temporada y en un año volvía", agregó Eliana, quien tras superar una situación personal que le tocó vivir en ese periodo, le sorprendió que todavía no tenga noticias de su padre hasta ese momento.

Y explicó: “Al principio, le digo a mi hermano que de alguna forma lo iba a buscar. Esto era muy extraño. Tenía algo que me decía: ‘Buscalo, buscalo, buscalo’, y ahí empecé a preguntar en grupos de Facebook de argentinos en Tailandia, en Vietnam, Camboya, Laos... La primera alerta fue que en ese supuesto lugar donde él dice que estaba, no existen monasterios budistas“.

"La segunda alerta fue que en los monasterios en Asia no aceptan extranjeros como intérpretes para que trabajen ahí“, sumó la hija de este cordobés que realizó la denuncia a Cancillería argentina y luego en la Interpol para dar con el paradero de su padre.

Sergio Vaca está desaparecido desde el año 2022

Justamente, la alerta de la familia está puesta en los últimos corres electrónicos que el hombre les habría enviado para dar a conocer su paradero. En ese marco, aclararon que cuando comenzó con su viaje “él ya no tenía WhatsApp, no tenía Instagram, por eso enviaba mails” y añadió: “Los mails tienen una IP, me parece, que ahí podés ver de dónde fue enviado ese mail. Pero es lo más difícil de rastrear. Entonces, también, eso fue otra cosa extraña, porque se comunicaba por mail”.

Asimismo, puntualizó que en las últimas comunicaciones que tuvieron “él indica cosas específicas, todo lo sentimental y lo mal que estaba, entonces era claramente él”. “Después intentamos comunicarnos a ese mail y ya no existía, nos daba error. Yo después le seguí mandando mensajes, no le llegaban. Le mandé mensajes a otro mail y no le llegaban”, enfatizó.

Según pudo saber este medio de fuentes que siguen la investigación, hubo conexiones con España para conocer si había regresado a este país, pero tampoco hay información sobre Vaca. En ese sentido, están recabando datos para dar la alerta amarilla de Interpol que ocurre en los casos de personas desaparecidas.

“Estuve en shock bastante tiempo, varios meses, hasta que pude hacer la denuncia porque realmente no caía. Después, cuando hice la denuncia, empecé a llorar. No sé si está vivo, no sé si está en otra situación. Hasta en un momento pensaba que lo habían secuestrado y todo esto es todo muy extraño. Él trabajaba con los chinos en España, por eso es que cuando dijo me voy a Asia como que me pareció algo normal. También existen las estafas digitales que secuestran a la gente así, pero yo no sé si es realmente. Es todo suposición”, completó Eliana.

