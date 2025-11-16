Una fuerte tormenta destruyó un escenario en San Nicolás: el momento del colapso de la estructura

En San Nicolás, la tormenta derribo un escenario entero

La tormenta que afectó en las últimas horas a buena parte de la provincia de Buenos Aires provocó serios daños en la localidad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, donde un escenario montado en el autódromo local colapsó como consecuencia de los fuertes vientos. No se registraron heridos ni víctimas fatales.

En ese lugar iba a desarrollarse la Fiesta de Disfraces, que finalmente fue cancelada y reprogramada para el sábado 22 de noviembre. Fuertes vientos y lluvias impactaron en el predio desde las 23, provocando el colapso total del escenario principal y afectando también sectores especiales y áreas de servicios, aunque no se registraron heridos.

La decisión de postergar el evento se tomó minutos antes de habilitar el ingreso al público, cuando los organizadores optaron por cortar de manera preventiva el suministro eléctrico ante la inminente llegada de ráfagas intensas.

Las imágenes difundidas en redes sociales documentaron el momento en que el viento derribó la estructura del escenario, que quedó reducido a hierros retorcidos y lonas desprendidas. El resto del lugar también resultó dañado, pero el personal que se encontraba trabajando en el lugar no sufrió lesiones.

En un comunicado oficial, los responsables de la organización subrayaron que “la seguridad del público y del equipo de trabajo es la prioridad”. Además, confirmaron que el evento será reprogramado y que las entradas adquiridas mantendrán su validez para la nueva fecha. Para quienes no puedan asistir el 22 de noviembre, los organizadores anunciaron que próximamente se informarán las opciones de devolución.

Para este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que el norte y noreste de la provincia de Buenos Aires se mantiene bajo alerta amarilla por fuertes vientos, con ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora. En estos casos, el organismo climatológico recomienda asegurar cualquier elemento que pueda volarse y evitar las actividades al aire libre.

Viento, lluvia y una intensa actividad eléctrica: así se vivió la tormenta en el AMBA

Las lluvias comenzaron en las primeras horas del domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en varias zonas del noroeste provincial, en línea con los pronósticos del organismo climatológico nacional. Las alertas emitidas se mantuvieron durante el sábado y continúan hasta el cierre de este fin de semana.

Una nube negra se registró en la ciudad de General Villegas, donde además hubo un apagón de luz masivo (Foto: @SurTormentas)

Junto a las precipitaciones y las ráfagas de viento, se registró una notoria actividad eléctrica que iluminó el cielo en distintas jurisdicciones durante la noche.

En General Villegas, el segundo jefe de Bomberos, Cristian Irusta, señaló que alrededor del 80% de la ciudad sufrió cortes de energía eléctrica tras una fuerte tormenta de viento que generó importantes inconvenientes.

Una nube negra se registró en la ciudad de General Villegas (Video: @SurTormentas)

Según el portal Distrito Interior, la interrupción del suministro afectó a la mayor parte de los habitantes, aunque no se reportaron personas afectadas ni daños estructurales graves. Irusta detalló que la situación se vio agravada por la caída de palmeras, postes y cables en distintas áreas urbanas.

La lluvia persistente dificultó el trabajo de equipos de emergencia y de las empresas encargadas de restablecer el servicio eléctrico. Las autoridades advirtieron sobre posibles demoras en la reposición por las condiciones meteorológicas adversas.

En La Plata se sintió un fuerte temporal (@MagazineGonnet)

Durante la tarde, una extensa nube negra cubrió parte de la ciudad, anticipando un empeoramiento del tiempo hacia la noche. En La Plata también se registraron lluvias intensas, con previsión de continuidad hasta la madrugada.

Los fenómenos se originaron tras varios días de viento norte, humedad y altas temperaturas, factores que favorecieron la formación de tormentas intensas. Las alertas permanecen activas, en particular para jurisdicciones del centro y norte del país.