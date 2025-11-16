Sociedad

Una fuerte tormenta destruyó un escenario en San Nicolás: el momento del colapso de la estructura

El temporal causó graves daños en el autódromo local, donde se iba a desarrollar una fiesta de disfraces, que fue suspendida

Guardar
En San Nicolás, la tormenta derribo un escenario entero

La tormenta que afectó en las últimas horas a buena parte de la provincia de Buenos Aires provocó serios daños en la localidad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, donde un escenario montado en el autódromo local colapsó como consecuencia de los fuertes vientos. No se registraron heridos ni víctimas fatales.

En ese lugar iba a desarrollarse la Fiesta de Disfraces, que finalmente fue cancelada y reprogramada para el sábado 22 de noviembre. Fuertes vientos y lluvias impactaron en el predio desde las 23, provocando el colapso total del escenario principal y afectando también sectores especiales y áreas de servicios, aunque no se registraron heridos.

La decisión de postergar el evento se tomó minutos antes de habilitar el ingreso al público, cuando los organizadores optaron por cortar de manera preventiva el suministro eléctrico ante la inminente llegada de ráfagas intensas.

Las imágenes difundidas en redes sociales documentaron el momento en que el viento derribó la estructura del escenario, que quedó reducido a hierros retorcidos y lonas desprendidas. El resto del lugar también resultó dañado, pero el personal que se encontraba trabajando en el lugar no sufrió lesiones.

En un comunicado oficial, los responsables de la organización subrayaron que “la seguridad del público y del equipo de trabajo es la prioridad”. Además, confirmaron que el evento será reprogramado y que las entradas adquiridas mantendrán su validez para la nueva fecha. Para quienes no puedan asistir el 22 de noviembre, los organizadores anunciaron que próximamente se informarán las opciones de devolución.

Para este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que el norte y noreste de la provincia de Buenos Aires se mantiene bajo alerta amarilla por fuertes vientos, con ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora. En estos casos, el organismo climatológico recomienda asegurar cualquier elemento que pueda volarse y evitar las actividades al aire libre.

Viento, lluvia y una intensa actividad eléctrica: así se vivió la tormenta en el AMBA

Las lluvias comenzaron en las primeras horas del domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en varias zonas del noroeste provincial, en línea con los pronósticos del organismo climatológico nacional. Las alertas emitidas se mantuvieron durante el sábado y continúan hasta el cierre de este fin de semana.

Una nube negra se registró
Una nube negra se registró en la ciudad de General Villegas, donde además hubo un apagón de luz masivo (Foto: @SurTormentas)

Junto a las precipitaciones y las ráfagas de viento, se registró una notoria actividad eléctrica que iluminó el cielo en distintas jurisdicciones durante la noche.

En General Villegas, el segundo jefe de Bomberos, Cristian Irusta, señaló que alrededor del 80% de la ciudad sufrió cortes de energía eléctrica tras una fuerte tormenta de viento que generó importantes inconvenientes.

Una nube negra se registró en la ciudad de General Villegas (Video: @SurTormentas)

Según el portal Distrito Interior, la interrupción del suministro afectó a la mayor parte de los habitantes, aunque no se reportaron personas afectadas ni daños estructurales graves. Irusta detalló que la situación se vio agravada por la caída de palmeras, postes y cables en distintas áreas urbanas.

La lluvia persistente dificultó el trabajo de equipos de emergencia y de las empresas encargadas de restablecer el servicio eléctrico. Las autoridades advirtieron sobre posibles demoras en la reposición por las condiciones meteorológicas adversas.

En La Plata se sintió un fuerte temporal (@MagazineGonnet)

Durante la tarde, una extensa nube negra cubrió parte de la ciudad, anticipando un empeoramiento del tiempo hacia la noche. En La Plata también se registraron lluvias intensas, con previsión de continuidad hasta la madrugada.

Los fenómenos se originaron tras varios días de viento norte, humedad y altas temperaturas, factores que favorecieron la formación de tormentas intensas. Las alertas permanecen activas, en particular para jurisdicciones del centro y norte del país.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasSan Nicolás de los ArroyosProvincia de Buenos AiresTormentaClima

Últimas Noticias

Qué es “764″, el enigmático y satánico número que apareció en amenazas a dos universidades

La UCA y la UNTreF recibieron mensajes similares con menciones a una inquietante red criminal asociada a la explotación sexual de menores en línea y al terrorismo. Las advertencias del FBI y del Departamento de Justicia de Estados Unidos

Qué es “764″, el enigmático

El cuidador de la casa de la reina Máxima en la Patagonia lleva más de 150 días desaparecido: una herencia en disputa y la hipótesis de su mujer

Carlos Ancapichun salió de su casa en Villa La Angostura el 13 de junio con rumbo a Chile, donde tenía que realizar trámites. Su esposa apunta a la responsabilidad del entorno más íntimo. Cuál es el móvil que investiga la justicia

El cuidador de la casa

Madrugada de accidentes en la Ciudad de Buenos Aires en medio de la fuerte tormenta

Un auto en el que viajaban 8 personas chocó contra una parada de colectivos en Balvanera. Además, en Palermo colisionaron dos vehículos y en Villa del Parque, una camioneta impactó contra una formación del tren San Martín

Madrugada de accidentes en la

La Plata: hallaron muerta a una reconocida psiquiatra en su casa y sospechan de un amigo

El hecho ocurrió en la localidad de City Bell. La mujer, de 67 años, era viuda y vivía sola. Creen que se trató de un robo y que “se fue de las manos”

La Plata: hallaron muerta a

Lluvias aisladas y fuertes vientos: el tiempo en el AMBA después de la tormenta

Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo tuvieron lugar dichos fenómenos climáticos anticipados por el Servicio Meteorológico Nacional

Lluvias aisladas y fuertes vientos:
DEPORTES
En una heroica actuación, Los

En una heroica actuación, Los Pumas dieron vuelta el partido ante Escocia y ganaron 33-24

Portugal logró el pasaje al Mundial 2026: la lista de clasificados a la Copa del Mundo y el récord que podría alcanzar Cristiano Ronaldo

La impactante transformación del estadio del Real Madrid por un partido de la NFL: “El Bernabéu como nunca lo habías visto”

Un referente de la selección argentina reveló el día que un histórico rival del Barcelona pensó en fichar a Messi

Se define la fase de grupos del Torneo Clausura: la agenda de los partidos del domingo

TELESHOW
Liam Gallagher elogió al público

Liam Gallagher elogió al público argentino luego del primer show de Oasis: “Es algo especial”

Thiago Medina sorprendió a sus gemelas con un regalo tardío por el Día de la Primavera: “Nunca más les voy a faltar”

Eva Bargiela y su pequeño hijo Faustino alentaron a Gianluca Simeone en un partido de fútbol: “Bancando a su papá”

Navidad anticipada y fotos en familia: el nuevo comienzo de Valentina Cervantes en Inglaterra

La insólita propuesta de Alex Caniggia para la China Suárez y Mauro Icardi si tienen un hijo juntos

INFOBAE AMÉRICA

La belleza de la semana:

La belleza de la semana: Ludolf Backhuysen y el romance eléctrico entre el cielo y el mar

Identidad falsa y amenazas contra Noboa en Ecuador: cómo operaba el jefe narco de Los Lobos que cayó en España

Elecciones en Chile: Jeannette Jara llamó a la población a votar “con espíritu democrático”

Comenzó la Feria del Libro de Miami, la más antigua de EEUU, con 500 autores y enfoque latino

Ucrania acordó con Grecia el suministro de gas norteamericano para hacer frente a la crisis energética por los bombardeos rusos