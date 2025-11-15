Sociedad

Rige un alerta amarilla por tormentas para CABA y naranja para la provincia de Buenos Aires

El anuncio del Servicio Meteorológico Nacional también tormentas para el este de Entre Ríos, sur de Santa Fe, centro y sur de Córdoba y San Luis, noreste de Mendoza y La Pampa


Rige un alerta amarilla por tormentas para estas últimas horas del sábado y mañana del domingo para CABA y centro del país

El Servicio Meteorológico Nacional anunció para las últimas horas de este sábado, un alerta amarilla por tormentas para centro este del país que incluye CABA, parte de la provincia de Buenos Aires, este de Entre Ríos, centro de Santa Fe, centro de Córdoba y San Luis, noreste de Mendoza y La Pampa.

Además, rige un alerta naranja para el noroeste de Buenos Aires, suroeste de Santa Fe y Sur de la provincia de Córdoba.

También el SMN emitió un alerta amarilla por vientos par el sur de la provincia de Chubut y todo Santa Cruz para este sábado. Los fuertes vientos del sector oeste tendrán velocidades previstas entre 50 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

La situación será más intensa en algunas zonas de Santa Cruz, donde rige un alerta naranja. Allí se esperan vientos del mismo sector, con velocidades de entre 60 y 75 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora.

Cabe destacar que frente al alerta amarilla se recomienda no sacar la basura y retirar los objetos que impidan que el agua escurra.

Asimismo hay que evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

El SMN solicita estar atento ante la posible caída de granizo, informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.


El SMN anunció un alerta naranja para noroeste de Buenos Aires, suroeste de Santa Fe y Sur de la provincia de Córdoba

Pronóstico para el fin de semana

Hoy sábado se registrará un aumento de la temperatura, que comenzará con 20 grados de mínima y ascenderá hasta 32 grados durante la tarde.

La aproximación de un sistema frontal al área del AMBA introducirá una cuota de incertidumbre. Las probabilidades de tormentas aumentarán hacia la tarde y la noche, aunque la intensidad de estos eventuales fenómenos no se determinó con exactitud, las tormentas tendrían tramos de intensidad.

Según el pronóstico del SMN, por la tarde la probabilidad de precipitaciones será baja: de 0 a 10%. Sin embargo, por la noche el porcentaje aumentará drásticamente: del 40% al 70%.

El cielo permanecerá algo nublado, pero hacia la noche se prevé la llegada de aquellas tormentas, que podrían extenderse hasta la madrugada del domingo según la evolución del frente inestable.

Ya el domingo, tras las lluvias nocturnas, se espera un leve alivio térmico: las marcas oscilarán entre 20 y 25 grados.

El ingreso de masas de aire fresco sobre una superficie que retiene el calor derivará en la formación de chaparrones aislados. Según el organismo nacional, las probabilidades persisten entre un 40% y 70% para la primera mitad del domingo.

Por la tarde, el viento del sur se intensificará de manera significativa, con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h, fenómeno acompañado por un descenso notorio de la temperatura. Las máximas no superarían los 24 grados, y este descenso térmico se acentuará acompañando el cierre de la jornada.

Durante la mañana podrían registrarse lluvias aisladas, pero hacia el mediodía y la tarde el cielo se mantendrá mayormente nublado, con baja probabilidad de nuevas precipitaciones, estimada entre el 0% y el 10% para el resto de la jornada.

En cuanto a la próxima semana comenzará con otro descenso de las temperaturas: el lunes los valores oscilarán entre los 11 y los 24 grados, con un cielo ligeramente nublado y un ambiente más fresco en comparación con el fin de semana.

Sin embargo, el martes volverá a sentirse el calor agobiante, ya que las marcas térmicas se ubicarán entre los 15 y los 30 grados, acompañadas por un cielo parcialmente nublado y condiciones de tiempo estable.

El miércoles tendrá temperaturas entre 18 y 28 grados, y el jueves entre 15 y 25. Ambos días se mantendrán sin lluvias, bajo un cielo que variará entre parcialmente y mayormente nublado.

