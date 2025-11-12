Las Cataratas del Iguazú cumplieron un nuevo aniversario como Maravilla del Mundo y una multitud lo celebró

Las Cataratas del Iguazú celebran 14 años como una de las Nuevas 7 Maravillas Naturales del Mundo, atrayendo turistas de todo el planeta

Las Cataratas del Iguazú celebraron un nuevo aniversario desde su consagración como parte de las Nuevas 7 Maravillas de la Naturaleza en el Mundo, una distinción obtenida en 2011 que sigue convocando a turistas nacionales y extranjeros. El evento, conocido como #CataratasDay, movilizó a miles de visitantes y residentes de Misiones, quienes durante la jornada recorrieron durante horas los circuitos y senderos del Parque Nacional Iguazú, escenario del emblemático salto de agua admirado a escala global.

Durante la mañana del lunes 11 de noviembre, el Patio de Servicios del parque inició la agenda de actividades con la llegada de cientos de turistas, autoridades locales y empleados de Iguazú Argentina S.A., empresa responsable de la concesión del área. Lo que se vivió fue una atmósfera festiva marcada por los sonidos y aromas autóctonos: el bandoneón en vivo, la degustación de chipa tradicional y la recepción de los visitantes por un animador disfrazado de tucán, ave ícono de la selva paranaense y símbolo de la región. El Intendente del Parque sumó su presencia a este recibimiento, consolidando un espíritu local que priorizó la hospitalidad y la autenticidad cultural.

A medida que avanzaban las horas, la propuesta se enriqueció con números de danzas regionales, exhibiendo la diversidad artística de la zona. El ambiente se llenó de música y color, en sintonía con el entorno selvático que caracteriza a este destino misionero. Turistas y familias enteras aprovecharon para captar instantáneas junto al corpóreo gigante que identifica la fecha y que con el paso de los años se ha convertido en una tradición entre quienes visitan el parque para conmemorar la elección de las cataratas como maravilla internacional.

El evento #CataratasDay reúne a miles de visitantes y residentes en el Parque Nacional Iguazú para conmemorar el reconocimiento internacional

El festejo trasciende la frontera del parque. En la ciudad de Puerto Iguazú, miles de personas coparon las calles este martes con la consigna de recordar el reconocimiento obtenido tras una votación mundial convocada por New7Wonders, una fundación suiza que estimuló la participación global para definir los siete destinos naturales más sobresalientes del planeta. La repercusión del #CataratasDay, reflejada en redes sociales, alcanzó a turistas de diferentes orígenes, quienes compartieron contenido utilizando el hashtag de la jornada e impulsando la visibilidad internacional del destino.

Una de las propuestas destacadas fue la ronda de negocios en la que participaron empresarios vinculados al turismo, prestadores de servicios, agencias operadoras, hoteleros y representantes institucionales de la región. El encuentro, realizado durante la mañana del aniversario, tuvo como objetivo fortalecer los lazos comerciales e incentivar nuevas oportunidades en materia turística. Esta estrategia, trabajada de manera conjunta entre organismos públicos y privados, también se materializó en una campaña de descuentos especiales en hoteles, restaurantes, excursiones y comercios de la ciudad.

La ciudad de Puerto Iguazú se suma a la celebración con actividades culturales, música y danzas regionales que resaltan la identidad misionera

La conmemoración incluyó además la final nacional de “Sembrando Empresarios”, una competición académica que convocó a más de 800 estudiantes de distintas provincias, quienes pusieron a prueba sus conocimientos en gestión empresarial con el uso de simuladores desarrollados por la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Católica de Santa Fe. El certamen se llevó a cabo en los salones del Centro de Empleados de Comercio, durante los días 11, 12 y 13 de noviembre, y contó con el apoyo del Ministerio de Turismo de Misiones y la Municipalidad de Puerto Iguazú.

El aniversario de la elección de las cataratas como maravilla natural, ocurrida hace exactamente 14 años, incluyó actividades para el público de todas las edades, espectáculos culturales y propuestas que buscaron poner en valor tanto la riqueza ambiental como el orgullo local por pertenecer al selecto grupo de sitios reconocidos mundialmente. A lo largo de los accesos principales del parque y en distintos puntos de la ciudad, los visitantes optaron por tomarse fotografías con la consigna del día, aportando espontaneidad a una celebración que ya forma parte del calendario turístico de la provincia.

La repercusión de #CataratasDay en redes sociales impulsa la visibilidad internacional del destino y fortalece su posicionamiento turístico

La campaña encabezada en 2011 por New7Wonders movilizó millones de votos y transformó de manera determinante el flujo de visitantes hacia la región. Desde entonces, la celebración anual del #CataratasDay representa una jornada de promoción, identidad y compromiso ambiental, que cada noviembre renueva el sentido de pertenencia y la admiración por un entorno natural privilegiado.

El listado final de las Nuevas 7 Maravillas Naturales del Mundo incluyó, junto a Iguazú, el Amazonas, la Bahía de Ha Long, la Isla Jeju, el Río Subterráneo de Puerto Princesa, la Montaña de la Mesa y la Isla de Komodo.