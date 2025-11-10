Sociedad

Santa Fe: una nena de dos años murió aplastada por una reja en un club de San Genaro

La menor se encontraba jugando en el sector gastronómico del Club Sportivo Rivadavia cuando el portón metálico corredizo cayó sobre ella por causas que aún no fueron determinadas por las autoridades

Guardar
El hecho ocurrió en el
El hecho ocurrió en el área gastronómica del club donde la menor estaba con su familia

Una tragedia sacudió a la ciudad de San Genaro, en la provincia de Santa Fe, el sábado por la noche, cuando una nena de apenas dos años falleció tras ser golpeada por la reja de un portón corredizo que, por causas que aún se investigan, se desplomó mientras jugaba en las instalaciones del Club Sportivo Rivadavia. El hecho ocurrió en el área gastronómica del predio, donde la menor se encontraba junto a su familia.

Según reportaron medios locales como Las Rosas Digital y Red San Genaro, el incidente tuvo lugar de manera repentina y generó una inmediata respuesta por parte de quienes estaban presentes. Familiares de la niña y personal de bomberos intentaron reanimarla en el lugar y, de forma urgente, la trasladaron a la clínica de la ciudad. Pese a los esfuerzos médicos, la menor murió poco después de haber ingresado al centro asistencial.

El episodio provocó una profunda conmoción entre los vecinos y socios del club, uno de los espacios con mayor historia e incidencia social en la localidad. Fundado el 25 de agosto de 1918, el Club Sportivo Rivadavia – Mutual Social y Cultural es una institución con más de cien años de presencia en la comunidad, con una actividad que se extiende más allá del deporte y que abarca encuentros culturales y sociales. En el último tiempo, su equipo de básquet había sido noticia por su desempeño en la Liga Federal, donde alcanzó los primeros puestos de la Conferencia Centro B.

La institución comunicó el cierre
La institución comunicó el cierre temporal de sus instalaciones en señal de duelo

Horas después del fallecimiento, la entidad emitió un comunicado oficial en sus canales institucionales. “El Club Sportivo Rivadavia M.S y C. comunica con profundo pesar el fallecimiento de una menor en nuestras instalaciones el día de la fecha”, expresó el mensaje. A modo de señal de respeto y acompañamiento hacia la familia de la víctima, el club decidió suspender todas sus actividades por un plazo de 72 horas.

“Nuestras instalaciones permanecerán cerradas en señal de duelo por el término de 72 horas y suspendidas todas las actividades deportivas por igual término”, indicó el comunicado. Además, el texto señala que “las autoridades competentes determinarán las circunstancias de esta dolorosa pérdida” y agradece “el respeto y comprensión de nuestros socios ante esta decisión”.

Al cierre del fin de semana, no se conocían detalles oficiales sobre las condiciones en las que se encontraba la estructura metálica que provocó el accidente. Tampoco trascendieron, por el momento, precisiones sobre si existían antecedentes de fallas o intervenciones recientes en el portón que cayó.

Córdoba: un hombre murió en una competencia de natación que se realizaba en el estadio Mario Kempes

Un nadador de 73 años murió este domingo en una competencia de natación que se realizaba en la pileta que está ubicada en el predio del Estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad de Córdoba. El hecho generó conmoción en el club porque todo ocurrió mientras se estaba desarrollando el torneo.

De acuerdo a lo que informaron desde la organización, la víctima era un hombre oriundo de la ciudad de Casilda, en la provincia de Santa Fe, que viajó hasta la capital cordobesa para participar del Torneo Interprovincial de Natación Master y Premaster.

Este tipo de torneos se llevan a cabo de forma regular con diferentes categorías y busca que las personas que supieron competir en un nivel federado, puedan continuar compitiendo.

En esta oportunidad, la competición era organizada por la Federación Cordobesa de Natación y se llevo a cabo en la pileta de 50 metros Georgina Bardach. Había deportistas de entre 20 a 75 años, Master y Premaster, que eran Federados Nacionales de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA), y también algunos aficionados.

Según comentaron fuentes de la Policía de Córdoba, la víctima mayor de edad estaba realizando una prueba y al salir del agua, se descompuso. Rápidamente, comenzaron con los trabajos para intentar reanimarlo pero no pudieron reanimarlo.

Temas Relacionados

San GenaroSanta FeClub Sportivo RivadaviaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Juicio por la muerte de Diego Maradona: dos acusadas apelaron la decisión del nuevo tribunal

Fueron Agustina Cosachov y Nancy Forlini. Ambos planteos coinciden en pedir la suspensión de la audiencia fijada para el miércoles y del debate programado para el 17 de marzo hasta que la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro resuelva de forma definitiva los recursos interpuestos

Juicio por la muerte de

Accidente fatal en La Plata: un hombre murió tras perder el control de su moto y chocar contra un camión

La víctima, de 55 años, falleció este lunes en el hospital tras el brutal siniestro que ocurrió en la intersección de avenida 122 y 60

Accidente fatal en La Plata:

Ruta 2: un hombre manejaba borracho, chocó a un auto detenido en la banquina y casi provoca una tragedia

El hecho ocurrió a la altura de Brandsen cuando el conductor de una camioneta embistió a un coche que tenía una familia dentro. La Policía le tomó el test de alcoholemia y dio 1,18 gramos de alcohol en sangre

Ruta 2: un hombre manejaba

Droga escondida en ladrillos: golpe al “Clan Villalba”, la banda narco que sucedió a “Los Marola” en la 1-11-14

La Policía de la Ciudad detuvo a varios de los integrantes de la organización criminal que vendía estupefacientes al menudeo. Buscan a los cabecillas

Droga escondida en ladrillos: golpe

Qué determinó la autopsia al cuerpo de la adolescente de 17 años hallado en un descampado de Santiago del Estero

Hay un detenido por el femicidio de Camila Emilse Barrera, a quien le encontraron en su casa el celular de la víctima

Qué determinó la autopsia al
DEPORTES
Fue uno de los jugadores

Fue uno de los jugadores más admirados por Maradona y a los 67 años maravilló con una gambeta a Pepe, ex Real Madrid

A la espera de Riestra-Independiente, Gimnasia le gana a Vélez por la fecha 15 del Torneo Clausura

El video y las fotos del principio de incendio en La Bombonera tras el triunfo de Boca ante River

Quién es Diego Mejía, el técnico mexicano que fue campeón en la Canadian Premier League

Tras el triunfo de Boca ante River, Claudio Úbeda reveló detalles de su última charla con Miguel Russo: “Es imposible no emocionarse”

TELESHOW
Johnny Depp llegó a la

Johnny Depp llegó a la Argentina: sus primeras fotos en el país

Moria Casán y Graciela Alfano recrearon su polémico piquito de los años 90

Karina Jelinek aclaró rumores de boda con Flor Parise: “No sé si me voy a casar”

Mauro Icardi y la China Suárez llegaron al país: Wanda Nara contó el motivo de la cautelar que pidió por sus hijas

Valentina Cervantes contó las verdaderas razones de su renuncia a Masterchef y cómo quedó su relación con Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump y su homólogo

Donald Trump y su homólogo sirio Ahmad al-Sharaa acordaron impulsar la cooperación bilateral tras su reunión en la Casa Blanca

América Latina, entre la desconfianza y el crimen: el mapa de riesgos que alerta a los inversores

Contra el sentido común: “No se cosecha jamás lo que se siembra”, escribe Paula Jiménez España

Blockchain y cripto casinos impulsan la nueva era del juego online en España, según expertos

La trágica historia del ferry Heweliusz, el accidente más trágico de Polonia que se convirtió en serie