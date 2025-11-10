Santa Fe: una nena de dos años murió aplastada por una reja en un club de San Genaro

El hecho ocurrió en el área gastronómica del club donde la menor estaba con su familia

Una tragedia sacudió a la ciudad de San Genaro, en la provincia de Santa Fe, el sábado por la noche, cuando una nena de apenas dos años falleció tras ser golpeada por la reja de un portón corredizo que, por causas que aún se investigan, se desplomó mientras jugaba en las instalaciones del Club Sportivo Rivadavia. El hecho ocurrió en el área gastronómica del predio, donde la menor se encontraba junto a su familia.

Según reportaron medios locales como Las Rosas Digital y Red San Genaro, el incidente tuvo lugar de manera repentina y generó una inmediata respuesta por parte de quienes estaban presentes. Familiares de la niña y personal de bomberos intentaron reanimarla en el lugar y, de forma urgente, la trasladaron a la clínica de la ciudad. Pese a los esfuerzos médicos, la menor murió poco después de haber ingresado al centro asistencial.

El episodio provocó una profunda conmoción entre los vecinos y socios del club, uno de los espacios con mayor historia e incidencia social en la localidad. Fundado el 25 de agosto de 1918, el Club Sportivo Rivadavia – Mutual Social y Cultural es una institución con más de cien años de presencia en la comunidad, con una actividad que se extiende más allá del deporte y que abarca encuentros culturales y sociales. En el último tiempo, su equipo de básquet había sido noticia por su desempeño en la Liga Federal, donde alcanzó los primeros puestos de la Conferencia Centro B.

La institución comunicó el cierre temporal de sus instalaciones en señal de duelo

Horas después del fallecimiento, la entidad emitió un comunicado oficial en sus canales institucionales. “El Club Sportivo Rivadavia M.S y C. comunica con profundo pesar el fallecimiento de una menor en nuestras instalaciones el día de la fecha”, expresó el mensaje. A modo de señal de respeto y acompañamiento hacia la familia de la víctima, el club decidió suspender todas sus actividades por un plazo de 72 horas.

“Nuestras instalaciones permanecerán cerradas en señal de duelo por el término de 72 horas y suspendidas todas las actividades deportivas por igual término”, indicó el comunicado. Además, el texto señala que “las autoridades competentes determinarán las circunstancias de esta dolorosa pérdida” y agradece “el respeto y comprensión de nuestros socios ante esta decisión”.

Al cierre del fin de semana, no se conocían detalles oficiales sobre las condiciones en las que se encontraba la estructura metálica que provocó el accidente. Tampoco trascendieron, por el momento, precisiones sobre si existían antecedentes de fallas o intervenciones recientes en el portón que cayó.

Córdoba: un hombre murió en una competencia de natación que se realizaba en el estadio Mario Kempes

Un nadador de 73 años murió este domingo en una competencia de natación que se realizaba en la pileta que está ubicada en el predio del Estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad de Córdoba. El hecho generó conmoción en el club porque todo ocurrió mientras se estaba desarrollando el torneo.

De acuerdo a lo que informaron desde la organización, la víctima era un hombre oriundo de la ciudad de Casilda, en la provincia de Santa Fe, que viajó hasta la capital cordobesa para participar del Torneo Interprovincial de Natación Master y Premaster.

Este tipo de torneos se llevan a cabo de forma regular con diferentes categorías y busca que las personas que supieron competir en un nivel federado, puedan continuar compitiendo.

En esta oportunidad, la competición era organizada por la Federación Cordobesa de Natación y se llevo a cabo en la pileta de 50 metros Georgina Bardach. Había deportistas de entre 20 a 75 años, Master y Premaster, que eran Federados Nacionales de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA), y también algunos aficionados.

Según comentaron fuentes de la Policía de Córdoba, la víctima mayor de edad estaba realizando una prueba y al salir del agua, se descompuso. Rápidamente, comenzaron con los trabajos para intentar reanimarlo pero no pudieron reanimarlo.