Video: el violento choque frontal entre una moto y un camión en Don Torcuato

El video del impacto entre la moto y el camión en Don Torcuato (Centro Operaciones Tigre)

Una motociclista, que circulaba ayer por la tarde por la avenida Belgrano de la localidad bonaerense de Don Torcuato perdió el control de su vehículo e impactó de frente contra un camión.

La secuencia fue captada en tiempo real por el sistema de videovigilancia del Centro de Operaciones de Tigre (COT), lo que permitió activar de inmediato el protocolo y coordinar la llegada de los equipos de asistencia al lugar del hecho.

Así quedó incrustada la moto en el frente del camión: no hubo víctimas que lamentar (COT)

El rápido accionar de los servicios de emergencia en Don Torcuato permitió que la mujer recibiera atención médica inmediata tras protagonizar el fuerte impacto en el cruce con la calle Arata.

El incidente movilizó a patrullas municipales, personal de Tránsito y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET). Estos últimos trasladaron a la víctima al Hospital Magdalena V. de Martínez en General Pacheco. Según informaron las autoridades, la mujer se encuentra fuera de peligro.

Al conductor del camión se le realizó el test de alcoholemia, el cual dio negativo (COT)

Una vez en el lugar, los agentes municipales y los profesionales de la salud brindaron los primeros auxilios a la conductora de la moto. El conductor del camión, por su parte, fue sometido a un control de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

El Sistema de Emergencias Tigre (SET) asistió a la mujer lesionada

Un colectivo chocó contra un camión cisterna cerca de Rosario

También ayer por la tarde ocurrió un fuerte accidente vial, esta vez en el cruce de las Ruta Nacional 14 y la Ruta Nacional A012, a unos veinte kilómetros de la ciudad de Rosario.

Un colectivo de media distancia, que se dirigía a Firmat, colisionó con un camión cisterna que transportaba combustible, dejando al conductor del ómnibus atrapado en la cabina y obligando a una compleja operación de rescate, según informó Rosario3.

Las condiciones climáticas adversas, con lluvias intensas y el asfalto mojado, complicaron la circulación en la zona y aumentaron el riesgo en este cruce conocido por su peligrosidad.

El impacto se produjo del lado del conductor del colectivo, quien resultó ser el más afectado por el siniestro: el chofer quedó atrapado dentro de la unidad, mientras que los pasajeros, entre quince y veinte personas, lograron salir por sus propios medios tras romper la ventanilla trasera.

En el momento en que los pasajeros se preparaban para saltar desde la ventana, dos instaladores de aire acondicionado que transitaban por el lugar detuvieron su marcha y utilizaron una escalera para facilitar el descenso de los ocupantes del colectivo. La rápida intervención de estos transeúntes permitió que los pasajeros descendieran sin sufrir lesiones de gravedad.

El camión involucrado circulaba por la ruta A012 y ya había atravesado buena parte del cruce cuando se produjo la colisión; el colectivo no logró frenar a tiempo, o bien experimentó una falla en el sistema de frenos, lo que habría provocado el choque. Otros automovilistas que presenciaron el accidente detuvieron sus vehículos y se acercaron para colaborar en la asistencia a los afectados.

La magnitud del incidente requirió la presencia de tres ambulancias y tres dotaciones de bomberos provenientes de las localidades de Pérez, Álvarez y Villa Mugueta. El tránsito en la zona permaneció completamente interrumpido durante varias horas, restableciéndose de manera paulatina después de las 20, según consignó el medio rosarino.

Tras un intenso trabajo coordinado entre los equipos de emergencia, el chofer fue rescatado en estado lúcido y con golpes en las piernas, pero sin lesiones que comprometieran su vida.