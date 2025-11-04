Mendoza: qué se sabe de la conductora que atropelló a dos niños, mató a uno y dejó a otro internado

El menor que sobrevivió al siniestro en Mendoza permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Humberto Notti, con pronóstico reservado

La Justicia de Mendoza avanzó en la investigación del accidente ocurrido el sábado al mediodía en la intersección de Boulogne Sur Mer y Clark, frente al Mendoza Tenis Club, un hecho que conmocionó a la comunidad y tuvo como saldo la muerte de Fausto Morcos, de 13 años, y la hospitalización de otro adolescente. El foco en las últimas horas recae tanto en el estado de salud del joven internado como en el proceso judicial que involucra a M.A.M, la conductora de 82 años implicada en el siniestro.

El último parte médico, emitido por las autoridades del Hospital Pediátrico Humberto Notti, indicó: “El paciente se encuentra internado en el Servicio de Terapia Intensiva. Estable”.

El menor, que se encontraba junto a la víctima fatal al momento del accidente, permanece bajo estricta observación médica en el principal centro asistencial pediátrico de Mendoza, donde permanece en terapia intensiva y su evolución está siendo supervisada de manera constante, de acuerdo con la información de El Sol de Mendoza.

Además, la investigación judicial tuvo un avance en las últimas horas tras la imputación de M.A.M. El fiscal de Tránsito, Fernando Giunta, determinó que la conductora enfrenta cargos por homicidio culposo agravado por pasar un semáforo en rojo en concurso real con lesiones culposas graves agravadas por la misma infracción.

La acusación sostiene que el hecho de haber cruzado el semáforo en rojo resultó determinante para el accidente, indicó El Sol.

La investigación judicial determinó que la conductora cruzó un semáforo en rojo, lo que resultó clave en la tragedia vial

El hecho se produjo aproximadamente a las 13:15 del último sábado, cuando un Volkswagen Up circulaba por Boulogne Sur Mer en sentido sur a norte. Según los datos reunidos en la causa, la conductora ignoró la señal del semáforo en rojo y cruzó la esquina en el preciso momento en que los adolescentes intentaban atravesar la avenida.

En consecuencia, ambos menores fueron embestidos y lanzados varios metros, lo que desencadenó una rápida reacción del sistema de emergencias y una inmediata intervención policial en la zona.

Al lugar del accidente acudieron efectivos de la policía local, personal de Policía Científica y agentes de Tránsito Municipal, quienes, en ese entonces, realizaron las primeras pericias y dispusieron el corte de circulación para preservar la escena y avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

Paralelamente, se abrió un sumario para ahondar en la mecánica del siniestro, mientras se tomaban declaraciones a testigos presenciales y se revisaban registros de cámaras de seguridad de la zona.

Fausto Morcos, estudiante del Colegio Universitario Central (CUC) y jugador de futsal, falleció en el lugar del accidente producto de las heridas sufridas. Su compañero fue trasladado de urgencia al Hospital Humberto Notti, donde tras una compleja intervención médica permanece internado en estado estable, aunque su pronóstico es reservado y se encuentra bajo monitoreo permanente.

Tras el accidente, M.A.M fue aprehendida en su domicilio, teniendo en consideración su edad y el cuadro legal que enfrenta. En los próximos días, la Justicia de Mendoza definirá la situación procesal de la conductora, quien por el momento permanece implicada en una causa que tiene como principal elemento la infracción de tránsito que derivó en el trágico desenlace. Según la información judicial, la acusada fue notificada formalmente de los cargos y su caso quedó en manos de la fiscalía de tránsito provincial.

Otro menor fallecido en un accidente de tránsito

Un niño de dos años falleció en un accidente en la Ruta Provincial 11, cerca de Mar del Plata, tras el impacto de un Ford Ka contra una columna

Un niño de dos años perdió la vida semanas atrás, luego de un fuerte choque ocurrido en la Ruta Provincial 11. Un automóvil impactó contra una columna de alumbrado en el kilómetro 503, cerca del límite norte entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar.

El vehículo involucrado, un Ford Ka gris, era manejado por la madre del niño, una mujer de 32 años. Tras el violento accidente, las unidades de emergencia la trasladaron rápidamente al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, donde quedó internada. La conductora atravesó una profunda crisis nerviosa al comprobar que su hijo había muerto dentro del auto.

El pequeño, identificado como Santino, falleció en el lugar y permanecía en su silla de protección, según informaron fuentes judiciales. “La madre fue llevada en la ambulancia junto al niño, ya que no quería separarse de él. En este caso no se utilizó el servicio de morguera para el menor”, indicaron las mismas fuentes.