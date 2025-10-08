Sociedad

Un nene de dos años murió por un brutal choque en la Ruta 11: el auto quedó partido por la mitad

La tragedia se produjo en el kilómetro 503 en la zona límite entre Mar del Plata y Mar Chiquita. La madre del pequeño, que conducía el vehículo, pelea por su vida

El choque fue tan potente que una parte del automóvil quedó a varios metros del resto del vehículo

Un nene de dos años murió esta mañana por un brutal impacto en la Ruta 11 cuando un automóvil chocó contra una columna de alumbrado a la altura del kilómetro 503, en la zona del límite entre Mar del Plata y Mar Chiquita.

La otra parte del vehículo
La otra parte del vehículo que se desprendió por el brutal impacto (@DayLombardi)

El automóvil, un Ford Ka, era conducido por la madre del pequeño, una mujer de 32 años quien, luego del impresionante choque, fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, donde permanece internada en estado delicado. Su hijo falleció en el acto.

El tránsito de la Ruta
El tránsito de la Ruta 11, sentido Mar del Plata quedó cortado, por el accidente (@DayLombardi)

La visibilidad era buena y se investigan los motivos por los cuales el vehículo se despistó en la zona del Grupo de Artillería Antiaérea (GADA) 601 y colisionó de tal forma que el Ford Ka quedó partido por la mitad. El impacto fue tan fuerte que una parte del automóvil quedó a varios metros de distancia del resto del rodado.

Trabajaron en el lugar distintas ambulancias, tanto de Mar del Plata como de Mar Chiquita, además de personal de Rescate, de Bomberos y de la Policía. La investigación por lo ocurrido quedará a cargo de la Fiscalía de Delitos Culposos.

El tránsito en la Ruta 11 está cortado, sentido hacia Mar del Plata, y hay un contracarril para desviar la circulación vehicular.

Noticia en desarrollo...

