Reina Reech tuvo que ser operada por segunda vez: cómo se encuentra

Reina Reech atravesó una segunda operación de cadera

La salud de Reina Reech volvió a ser motivo de preocupación para sus familiares y seguidores tras someterse a una segunda operación de cadera. La intervención se realizó el miércoles en la clínica Las Lomas de San Isidro y la artista recibió el alta médica ese mismo día a las 17.50, momento en el que fue trasladada en camilla a su domicilio. A días de haber atravesado esta situación, la actriz permanece en su casa, acompañada por sus seres queridos y en buen estado general, mientras continúa con su recuperación. Esta nueva operación completó el tratamiento iniciado en agosto pasado, cuando la bailarina fue intervenida en el lado izquierdo de su cuerpo.

La noticia de la operación, confirmada por el periodista Fede Flowers, generó una rápida reacción en redes sociales, donde seguidores y allegados expresaron su preocupación y enviaron mensajes de apoyo a la artista. El entorno familiar de Reech, especialmente su hija Juana Repetto, se mostró atento y activo ante la situación, utilizando las plataformas digitales para mantener informados a los contactos y tranquilizar a quienes siguen de cerca la evolución de la salud de la bailarina.

En medio de este proceso de recuperación, la familia busca dejar atrás un episodio de tensión: el hackeo de la cuenta de WhatsApp de Reina Reech. Juana Repetto, quien atraviesa su tercer embarazo y mantiene una presencia constante en redes sociales, alertó públicamente sobre el incidente. A través de sus historias, advirtió a amigos y conocidos sobre la situación: “Quería avisarles a todos aquellos contactos de mi madre que le han hackeado el teléfono y están pidiendo dinero, porque me están escribiendo todos”. La influencer insistió en la importancia de no responder a mensajes sospechosos y explicó que su madre, imposibilitada de usar el teléfono, intentaba resolver el problema junto a su hermano. “Ojo que le han hackedo a mi mamá el WhatsApp y andan pidiendo dinero. Atención a todos los conocidos y conocidas”, remarcó, subrayando la frecuencia de este tipo de ataques y la necesidad de estar alerta.

El posteo de Fede Flowers comunicando la situación que había vivido Reina Reech (X)

La propia Reina Reech también se pronunció en redes sociales para agradecer la preocupación y los avisos recibidos, e informó que ya estaba trabajando para solucionar el inconveniente. La artista pidió a sus contactos que desestimen y bloqueen cualquier mensaje que solicite dinero en su nombre, reforzando la advertencia sobre los riesgos de estafas digitales que afectan incluso a figuras públicas.

Más allá de los episodios recientes, la familia Reech-Repetto mantiene una dinámica de comunicación abierta con sus seguidores. Juana, en particular, suele compartir aspectos de su vida cotidiana y familiar a través de las redes.

En ese sentido, en los últimos días, la hija de Reech se animó a responder una consulta que muchos de sus seguidores le venían haciendo en sus redes: si el papá de su bebé, Sebastián Graviotto, la acompaña a los controles médicos.

Reina Reech y su hija Juana Repetto

La pregunta llegó a través de la tradicional caja de preguntas que Juana suele abrir en sus historias de Instagram. “¿El papá está presente en los controles? Amo todo tu contenido”, le escribió una usuaria. Fiel a su estilo directo, Repetto contestó con una imagen del monitor de la ecografía y una frase que despejó todas las dudas: “El papá estuvo de viaje trabajando hasta hace poco, al último pudo venir”.

El video, breve pero revelador, muestra la pantalla del ecógrafo mientras se realiza el estudio, y deja entrever la emoción que rodea cada instancia de esta etapa. Si bien Juana no apareció en cámara, el mensaje bastó para confirmar que Graviotto logró acompañarla al menos en la parte final del proceso, luego de estar fuera del país por compromisos laborales.