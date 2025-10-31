Sociedad

Mañana accidentada con tres choques en Villa Urquiza, Belgrano y San Cristóbal

Una camioneta y un servicio de traslado de pacientes colisionaron en Pedraza y Galván. Un auto perdió el control y chocó contra un poste de luz cerca de Parque Norte y dos vehículos colisionaron en el cruce de Jujuy y Garay

Choque de una camioneta y una ambulancia en Villa Urquiza (Videos: SAME)

Mañana accidentada en la Ciudad de Buenos Aires con tres accidentes viales en las zonas de Belgrano, Villa Urquiza y San Cristóbal.

El primero se registró en horas de la madrugada, donde un auto chocó esta contra un poste de luz en la colectora de la avenida Intendente Cantilo a la altura de Intendente Güiraldes, cerca de Parque Norte.

La colisión ocurrida esta mañana en la zona de Parque Norte

El auto, un Citroën C3, era conducido por una mujer de 22 años, que quedó imputada por lesiones. Personal de la Comisaría Vecinal 13 A de la Policía de la Ciudad convocó al SAME que asistió y derivó al acompañante de la conductora al hospital Fernández con un corte en el cuero cabelludo, sin riesgo de vida.

Choque cerca de Parque Norte
Choque cerca de Parque Norte

Interviene la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del Dr. Norbert Brotto, Secretaría del Dr. Palópoli.

Por otro lado, en Villa Urquiza, en la esquina de Manuela Pedraza y Galván, colisionaron dos camionetas, una de ellas es un móvil de traslado de pacientes de una empresa privada de ambulancias. Afortunadamente iba sin pacientes a bordo.

El brutal choque en Manuela
El brutal choque en Manuela Pedraza y Galván

La ambulancia, de la firma Emergencias y la camioneta, tras el choque se subieron a la vereda y, esta última, terminó colisionando con el frente de dos viviendas.

Al lugar acudieron personal de la Comisaría Vecinal 12 C de la Policía de la Ciudad y Bomberos de la Ciudad. Por su parte, el SAME asistió a tres hombres, dos de ellos -de 30 y 35 años- fueron derivados con politraumatismos al Hospital Pirovano. El conductor de la ambulancia no quiso ser asistido.

Uno de los vehículos impactó
Uno de los vehículos impactó contra el frente de una propiedad

Por último, en avenida Jujuy y Garay, en el barrio de San Cristóbal, chocaron dos autos, y hay reducción de circulación en la zona por tareas asistenciales del SAME.

El choque ocurrido esta mañana en San Cristóbal

La colisión se produjo entre un Peugeot 308, ocupado por dos oficiales de la Policía de la Ciudad y un Fiat Cronos, cuyo conductor quedó imputado por lesiones.

Se asistieron a tres hombres, los efectivos fueron trasladados por el SAME al hospital Ramos Mejía para un control clínico, mientras que el tercero rechazó la atención del servicio de emergencias médico.

El choque de esta mañana
El choque de esta mañana en San Cristóbal

En el caso interviene la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del Dr. Basabilvaso, quien dispuso además la intervención de la Policía Federal Argentina.

Otros accidente que se registró esta mañana ocurrió en el barrio de Boedo, precisamente en avenida San Juan al 3700, entre Colombres y Castro Barros, donde una moto chocó a un auto estacionado.

En horas de la madrugada, otra moto colisionó en la autopista 9 de Julio Sur, a la altura de Uspallata, sentido a provincia. Se asistieron a los dos ocupantes, un hombre de 40 años y una mujer de 27, que sufrieron politraumatismos y fueron derivados al Hospital Argerich.

Por último, en avenida Callao y Bartolomé Mitre un peatón fue atropellado y asistido por el SAME.

