Dos camionetas chocaron de frente en Ruta Nacional 12: murieron cuatro personas

Ituzaingó: cuatro personas murieron tras un choque frontal entre camionetas sobre Ruta Nacional 12

Un violento accidente de tránsito ocurrido en la mañana del viernes sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1304, en jurisdicción de Ituzaingó, provincia de Corrientes, terminó con un saldo fatal: cuatro personas murieron y una más resultó herida. El siniestro involucró a dos camionetas, una Toyota Hilux y una Ford Ranger, que colisionaron de frente en un tramo muy transitado del corredor vial que une la capital de Corrientes con la ciudad de Posadas, en Misiones.

El impacto, que tuvo lugar unos 40 kilómetros antes del acceso a Ituzaingó en dirección hacia Posadas, provocó una interrupción total del tránsito durante gran parte de la mañana y de la tarde. Las tareas de remoción de los vehículos, sumadas a las pericias accidentológicas y al control del incendio que se desató tras la colisión, mantuvieron la circulación restringida hasta poco antes de las 17, cuando finalmente fue restablecida.

En la Ford Ranger, que terminó completamente incendiada tras el choque, se desplazaban Dante Adrián Guerrero, domiciliado en el barrio Santa Clara de Garupá, y Lucas Sarchetti, oriundo de Posadas. Ambos murieron calcinados dentro del vehículo. Las autoridades todavía no han confirmado si alcanzaron a recibir auxilio antes de que el fuego consumiera la camioneta, aunque se presume que el incendio fue inmediato. Hasta el momento, no se han difundido mayores detalles sobre la secuencia exacta posterior al impacto en ese vehículo.

En la Toyota Hilux viajaban tres personas de nacionalidad paraguaya, con domicilio en la ciudad de Encarnación y presuntos vínculos familiares en la zona de Ituzaingó. Las víctimas fatales fueron identificadas como Amel Raúl Ale López, de 32 años, y María Hebe López Beristain, de 59, quienes murieron en el acto. El tercer ocupante, de 27 años, fue trasladado con heridas al hospital local, donde permanece internado bajo observación. Según trascendió, las tres personas serían integrantes de la misma familia.

Un camionero que circulaba por la zona en el momento del accidente brindó un testimonio clave para reconstruir la dinámica del siniestro. De acuerdo con su versión, una de las camionetas intentó sobrepasar su vehículo sin advertir que la otra venía de frente, lo que provocó una colisión frontal sin margen para reaccionar.

“No hay rastro de frenado. Fue tan fuerte el impacto, que una de las camionetas voló de la cinta asfáltica y terminó explotando”, relató el transportista, según consignó el canal TN. A pesar de que había buena visibilidad a la hora del accidente, las autoridades no descartan que el sol haya encandilado a alguno de los conductores.

El tramo donde ocurrió el siniestro, comprendido entre la ciudad de Corrientes y Posadas, es uno de los más transitados del noreste argentino y presenta un flujo constante de vehículos pesados, en su mayoría camiones provenientes de Paraguay y Brasil. Vecinos y usuarios frecuentes de la ruta han expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por el estado de la calzada y la necesidad de una ampliación.

Las características del lugar —con tránsito incesante y banquinas angostas— dificultan las maniobras de sobrepaso y elevan el riesgo de colisiones frontales, como la registrada este viernes.

En el operativo de asistencia trabajaron Bomberos Voluntarios de Ituzaingó, efectivos de la policía local, ambulancias y personal del Ministerio de Seguridad Vial, quienes coordinaron las tareas de rescate, control del fuego y remoción de los restos de los vehículos siniestrados.

Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la Comisaría Segunda de Ituzaingó, que busca establecer con precisión las causas del accidente mediante peritajes y toma de declaraciones.

Trascendió que el herido se encuentra fuera de peligro y permanece bajo observación médica. Por ahora, no se informó si podrá brindar testimonio en el marco de la investigación en curso.

La escena del siniestro, con una de las camionetas consumida por el fuego sobre la banquina y la otra con el frente completamente destruido sobre el asfalto, reflejó la magnitud del impacto. El caso continúa bajo investigación.