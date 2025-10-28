Un hombre chocó en Córdoba, se dio a la fuga y lo atraparon: tenía 2,54 gramos de alcohol en sangre

El choque ocurrió en la ruta 5 a la altura del kilómetro 32 en la localidad cordobesa de Anisacate

Una escena de alto voltaje se desató en la tarde del lunes en la Ruta 5, a la altura del kilómetro 32, en la localidad de Anisacate, cuando un conductor protagonizó un choque y, lejos de detenerse, optó por escapar. La secuencia, que comenzó con un choque como tantos otros, terminó con una persecución controlada y un resultado que sorprendió incluso a los efectivos: el conductor tenía 2,54 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra más de cinco veces superior al límite permitido.

El protagonista del hecho fue un hombre de 46 años, identificado por fuentes policiales como J.T., quien conducía una Toyota Hilux negra cuando embistió a un Nissan Kicks al mando de una mujer de 36 años.

El impacto no fue menor, y prueba de ello es que en el lugar del siniestro quedó esparcida parte del vehículo: el paragolpes y la chapa patente de la camioneta, abandonados sobre el asfalto.

Pese a los daños, el conductor no detuvo la marcha. Pisó el acelerador y continuó rumbo hacia Villa del Prado, desencadenando un operativo de seguimiento por parte de la Policía de Córdoba, que montó un despliegue para evitar que se alejara. El procedimiento, ejecutado con precisión, culminó en el ingreso a dicha localidad, donde finalmente J.T. fue interceptado y detenido.

Tras la colisión el conductor dejó el paragolpes y la chapa patente en el lugar antes de darse a la fuga (Foto: El Doce)

Ya en el lugar, efectivos de la Policía Caminera le realizaron el control de alcoholemia. El resultado fue contundente: 2,54 gramos de alcohol en sangre, según confirmaron fuentes oficiales. Un número que encendió las alarmas, no solo por lo elevado, sino por las circunstancias en las que fue detectado: tras un accidente y una fuga.

La mujer que conducía el Nissan Kicks fue asistida por un servicio de emergencias, aunque no necesitó ser trasladada a ningún centro de salud. En tanto, el conductor fue llevado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

El episodio, que sumó un nuevo caso de conducción bajo los efectos del alcohol en las rutas cordobesas, quedó registrado en los partes oficiales como un siniestro vial seguido de fuga, con intervención policial inmediata y detención del sospechoso. La investigación ahora avanza en el marco de las actuaciones judiciales correspondientes.

Una mujer chocó con casi 2 gramos de alcohol en sangre, es agente de tránsito y deberá pagar una gran multa

Su situación se vio agravada por ser una agente de tránsito

El hecho tuvo lugar a las 7:30 del 20 de junio pasado, en la intersección de Delfina Chumuy y Guanaranja, oportunidad en la que, según confirmaron fuentes policiales a LMNeuquén, la empleada —de planta permanente— chocó con un camión de recolección de residuos municipal mientras conducía un auto particular. Las pericias oficiales indicaron que la agente presentaba 1.92 gramos de alcohol por litro de sangre al ser sometida al test de alcoholemia.

La situación fue alertada a la Municipalidad luego de recibir una acta policial y un informe de la Secretaría de Transporte, datos que dieron origen a un sumario administrativo para determinar la conducta de la empleada involucrada en el siniestro vial.

De acuerdo con la información proporcionada por el secretario municipal de Gobierno, Juan Pablo Naretti, la inspectora no se encontraba en funciones oficiales al momento del choque y viajaba en su vehículo particular. Actualmente, la trabajadora no cumple tareas vinculadas al área de Tránsito, sino que fue reasignada a otras obligaciones municipales mientras se resuelve el proceso administrativo.

Si bien el incidente no arrojó víctimas ni daños personales de gravedad, la infracción es considerada especialmente delicada al tratarse de una inspectora de Tránsito.

Según la resolución del Juzgado de Faltas de Villa La Angostura, la mujer deberá afrontar una multa de $4.370.000, el monto máximo para este tipo de infracción en el Código de Faltas municipal, y permanecerá inhabilitada para conducir por un plazo de 90 días.

Además, deberá completar un curso teórico sobre alcoholemia en la Dirección de Tránsito y acreditar su aprobación antes de volver a acceder al carnet. Si durante el período de sanción la agente volviera a conducir bajo efectos del alcohol o cometiera nuevas infracciones de tránsito, la normativa prevé la posibilidad de una inhabilitación definitiva para conducir en el ámbito local.