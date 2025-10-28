Sociedad

Brutal enfrentamiento en un boliche de Lanús: los echaron, arrojaron piedras contra el local y denuncian agresión de los patovicas

Un grupo de jóvenes estaba festejando un cumpleaños cuando los sacaron del establecimiento. Todo desencadenó una violenta pelea que terminó con heridos

Brutal enfrentamiento en la puerta de un boliche en Lanús: los echaron y tiraron piedras contra el local

Un festejo familiar en un bar-boliche en la localidad bonaerense de Lanús terminó con un violento enfrentamiento entre un grupo de jóvenes y la seguridad del local. Ambas partes se presentaron para realizar la denuncia y ahora la Justicia intenta determinar como fueron los hechos.

Según imágenes a las que accedió Infobae, todo habría comenzado adentro del establecimiento conocido como Omi bar, resto & music cerca de la 1:30 de la madrugada, cuando unos jóvenes que estaba en el lugar se comenzó a pelear con otro grupo de personas que estaban en el lugar.

De acuerdo a los relatos de algunos miembros del local bailable, este grupo habría ido a cenar para festejar el cumpleaños de un familiar. “Es un bar que luego de las 12 de la noche se hace boliche y van bandas a hacer recitales a veces”, señaló el dueño, Mauro Barbeito.

En el momento que comenzó a escalar la violencia, el personal de seguridad intentó sacar a uno de los grupos para evitar confrontaciones en la calle. En ese momento, uno de los hombres presentes lanzó un vaso contra un patovica y desencadenó la brutal pelea. Según dijeron desde el boliche, el seguridad recibió ocho puntos.

Una vez que los jóvenes implicados salieron del boliche, comenzaron a destrozar toda la decoración que estaba sobre la vereda. Entre las cosas que tiraron, estaban unas macetas grandes de cemento que generaron cascotes y los arrojaron contra la fachada del bar. Las piedras impactaron contra los vidrios y generó corridas dentro del local para intentar salir de las líneas de impacto.

Según las imágenes que se ven en esta nota, los jóvenes comienzan a tirar las piedras, pero la seguridad no sale a la calle. A los pocos segundos, de acuerdo a lo que relató el dueño, decidieron salir para evitar que sigan rompiendo toda la fachada.

En las últimas horas, apareció otra versión sobre los hechos que denunciaron violencia por parte de la seguridad. Quien afirmó esto fue Florencia, parte del grupo involucrado en el enfrentamiento. En su relato, remarcó que todo inició después de un entredicho entre dos chicos, pero que todo habría quedado ahí. "Se le acerca el patovica a querer sacarlo a la fuerza. Le pega una trompada sin razón alguna. Y ahí es donde mi hermano se lo llevan para atrás con mi otro hermano y es el que claramente se ve que tira el vaso al patovica, pero le pegó a la pared y ahí salpicó“, dijo la joven en diálogo con Telefé Noticias.

La Justicia de Lanús-Avellaneda comenzó a investigar el hecho a partir de la viralización de los videos de los enfrentamientos en la calle. Según las diligencias policiales, dos personas fueron trasladas al Hospital Evita de esa localidad. Además, ambas partes se hicieron presentes en la comisaría para realizar la denuncia del hecho con versiones diferentes.

La Unidad Funcional de Instrucción 6 de Lanús está a cargo de la investigación e informaron que se iniciaron actuaciones por “lesiones”, se realizaron los reconocimientos médicos de los involucrados y se tomaron las declaraciones testimoniales de los heridos. Además, se notificó a los presuntos responsables sobre la situación de la causa.

Una joven recibió al menos tres patadas en la cabeza en una brutal golpiza en La Plata

Una serie de peleas entre grupos de jóvenes sacudió el centro de La Plata, justo en la previa del feriado. La violencia estalló sobre la calle 49, entre 6 y 7, un sector conocido por su intensa vida nocturna, donde la salida de bares y boliches culminó en enfrentamientos a la vista de numerosos testigos.

Brutal pelea a la salida de un boliche en La Plata

A lo largo de varios minutos, los incidentes se desarrollaron ante la mirada de otros jóvenes que, en vez de intervenir, optaron, en muchos casos, por grabar la escena o alentar los golpes.

Entre los hechos más graves, una joven resultó golpeada en el suelo, recibiendo patadas en las costillas y en la cabeza. Debió ser trasladada alHospital Rossipara ser atendida por lesiones en la cabeza y el tórax, de acuerdo con la información de medios locales

