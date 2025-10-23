Tragedia en Tierra del Fuego: salieron a probar un auto de rally, chocaron y murieron

El accidente ocurrió el pasado fin de semana.

Un trágico accidente conmocionó este fin de semana a la ciudad fueguina de Río Grande, en donde un piloto chileno de automovilismo y su pareja perdieron la vida mientras realizaban pruebas con un auto de carrera.

El choque se produjo cerca de las 17:20 horas del domingo, cuando el piloto Erik René Paredes Vargas (29) salió a probar un Renault Clio junto a su novia, Laura Rosas Velásquez. El objetivo era evaluar el vehículo para comprarlo a otro corredor argentino.

Laura y Erik, las víctimas fatales.

De acuerdo con La Prensa Austral, la pareja circulaba por un camino de tierra en dirección a la Estancia María Behety cuando perdió el control del vehículo, que terminó dando varias vueltas sobre sí mismo, según las huellas que quedaron en el lugar.

Fue entonces cuando chocaron violentamente contra una camioneta Toyota Hilux que circulaba en sentido contrario. El impacto fue en el lado del pasajero, provocando la muerte instantánea de Velásquez y dejando gravemente herido al piloto chileno.

Paredes Vargas falleció horas más tarde, cerca de las 22:30, debido a un paro cardiorrespiratorio, tras sufrir fracturas en el húmero, cúbito y radio, además de una contusión cerebral y múltiples cortes en la cabeza, mejilla y boca.

La despedida de la pareja en redes sociales.

El conductor de la Hilux, Jorge Oscar Trejo, sobrevivió al accidente, aunque sufrió contusiones.

Tras el siniestro, llegó al lugar la Policía Científica de la 5ª Comisaría de Río Grande. La mujer fue trasladada a la morgue para realizar la autopsia, mientras que el hombre fue llevado en ambulancia al Hospital Regional de Río Grande, donde finalmente no pudo sobrevivir.

Según las primeras indagaciones, el Renault Clio involucrado en el accidente no cumplía con las condiciones para circular por la vía pública. Estos vehículos están preparados exclusivamente para competencias deportivas y no llevan patente.

Rosas Velásquez trabajaba como operaria en la planta Piscicultura Tierra del Fuego, perteneciente a la empresa acuícola Nova Austral. Anteriormente, había sido administrativa del Hospital Marco Chamorro Iglesias.

Desde el centro de salud, la despidieron: “Con profundo pesar, despedimos a nuestra excompañera Laura del Carmen Rosas Velásquez (Q.E.P.D). Su recuerdo permanecerá entre quienes compartieron con ella momentos de trabajo, amistad y dedicación. Acompañamos con respeto y cariño a su familia en este difícil momento“.

La pareja tenía dos hijos en edad escolar que viven en la ciudad de Porvenir.

Además, la Asociación Deportiva Local Fueguina de Automovilismo (ADELFA) lamentó el fallecimiento del joven piloto a través de un comunicado en redes sociales. “Deseando paz y consuelo a sus padres y hermanos en este triste momento. Te recordaremos con ese entusiasmo, alegría y pasión por los fierros. Descansa en paz amigo ‘Coyote’”, escribieron en la cuenta de Facebook.

También despidieron a Paredes Vargas desde el equipo de competición Bagual Rally: "Tu último prime. Descansá en paz, amigo Coyote".

El vehículo giró sobre sí mismo y chocó contra una camioneta Hilux.

“Estamos haciendo gestiones con el delegado presidencial José Campos y con el cónsul de Chile en Río Grande, Roberto Ruiz Piracé, para facilitar las tareas en Argentina y esperamos hacer el velatorio de ambos, si así lo estiman las familias, en el Club Tierra del Fuego. También vemos lo del funeral, donde esperamos que los autos de carrera acompañen las exequias de la pareja”, aseguró Ximena Villarroel, secretaria de ADELFA, sobre la última despedida de la pareja fallecida.

Esta mañana, los restos de la joven fallecida serán trasladados por tierra desde la ciudad de Porvenir hasta Punta Arenas, para luego continuar hacia Villarrica. Allí, un hermano la acompañará en su último adiós en la Región de Los Lagos. La noche del martes, su cuerpo llegó a Porvenir en una carroza fúnebre, junto con los restos de su pareja.

Una caravana de vehículos acompañó el traslado hasta la ciudad, llegando pasadas las 22 horas al Club Social y Deportivo Tierra del Fuego, donde decenas de autos de carrera aguardaban en marcha, rindiendo homenaje a la joven pareja.