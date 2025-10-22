Una familia se cruzó con un enorme barco en plena Ruta 40 y el video se volvió viral

El traslado de un enorme catamarán por la Ruta 40 sorprendió a automovilistas en Santa Cruz

Un hecho poco frecuente en las rutas patagónicas se volvió tema de conversación este fin de semana, cuando un grupo de automovilistas se toparon de frente con un enorme catamarán. La enorme embarcación estaba siendo transportada por un camión sobre la Ruta 40, mientras viajaban rumbo al Lago Viedma, un espejo de agua ubicado a pocos kilómetros de El Chaltén, en la provincia de Santa Cruz.

El vehículo que llevaba el barco tenía que ser escoltado por guías tanto en la parte delantera como trasera, ya que tapaba completamente los dos carriles de la traza, lo que obligaba a los conductores a dirigirse a la banquina de tierra para evitar cualquier posibilidad de colisión u accidente.

De acuerdo con el medio local, Señal Calafate, se trataba de un segundo catamarán perteneciente a la empresa Solo Patagonia.

Esta embarcación, identificada como ALM, estaba siendo trasladada desde el Puerto de Punta Bandera hacia Bahía Túnel, en la costa norte del Lago Viedma. El ALM había prestado servicios durante décadas en el Lago Argentino y, para la próxima temporada, estará operativo en el Lago Viedma como parte de la nueva oferta turística que prepara esta empresa en el sector norte del Parque Nacional Los Glaciares.

El operativo de traslado del catamarán comenzó durante la jornada del último viernes, cubriendo inicialmente los 45 kilómetros entre Punta Bandera y El Calafate. Al cierre del día, la embarcación se encontraba detenida en el acceso oeste de la ciudad, a la vera de la Ruta 11.

Para la mañana del sábado, estaba prevista la instancia más compleja: atravesar la zona urbana de El Calafate, indicó Señal Calafate. Para garantizar la viabilidad de la maniobra, se organizó un dispositivo especial en cuya coordinación participaron la firma Servicios Públicos y Cotecal, empresa que brinda servicios de telefonía y conectividad de internet.

El principal desafío lo representaban los cableados de la zona costera, motivo por el cual fue necesario programar cortes parciales de energía eléctrica en sectores como Villa Parque Los Glaciares y las manzanas 800, 900 y 1.300.

El operativo de traslado contó, asimismo, con la supervisión de Vialidad Provincial, a través del área de Control de Cargas, Pesos y Dimensiones, responsable de acompañar y fiscalizar el complejo movimiento logístico sobre la ruta. La magnitud del traslado y las precauciones tomadas despertaron el interés y la sorpresa de la comunidad.

La escena no solo quedó grabada para quienes se toparon con la situación en pleno viaje, sino que también fue registrada en videos que posteriormente fueron difundidos en red social.

Las imágenes se volvieron virales en cuestión de horas: uno de los videos está cerca de los 10 millones de reproducciones, cosechó más de 400 mil likes y miles de comentarios de usuarios atónitos por la singularidad de la situación.

Durante el video, se puede escuchar que una mujer advierte de manera insistente: “No pasa, no pasa, tenemos que ponernos en la banquina”, mientras el conductor responde a las señales de los escoltas que piden liberar el paso.

El propio protagonista de la escena, el periodista Pablo Manuel, dio detalles del episodio en declaraciones a LU12 AM680. Dijo que la maniobra fue vivida con una mezcla de miedo y asombro, en especial por el tamaño y el despliegue requerido para trasladar semejante estructura.

“El fin de semana anduve por El Chaltén y me hice viral… por un tema muy vergonzoso y de mucha risa”, dijo entre risas el periodista.

Otro video que recorrió por las redes sociales muestra el momento en el que un vehículo tuvo que sobrepasar al camión que portaba el catamarán. En estas imágenes también impresiona el tamaño de la embarcación.