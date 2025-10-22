Sociedad

Una familia se cruzó con un enorme barco en plena Ruta 40 y el video se volvió viral

El destino del catamarán era el Lago Viedma, en El Chaltén. Las imágenes se replicaron en las redes sociales y dejan ver las enormes dimensiones de la embarcación

Guardar
El traslado de un enorme catamarán por la Ruta 40 sorprendió a automovilistas en Santa Cruz

Un hecho poco frecuente en las rutas patagónicas se volvió tema de conversación este fin de semana, cuando un grupo de automovilistas se toparon de frente con un enorme catamarán. La enorme embarcación estaba siendo transportada por un camión sobre la Ruta 40, mientras viajaban rumbo al Lago Viedma, un espejo de agua ubicado a pocos kilómetros de El Chaltén, en la provincia de Santa Cruz.

El vehículo que llevaba el barco tenía que ser escoltado por guías tanto en la parte delantera como trasera, ya que tapaba completamente los dos carriles de la traza, lo que obligaba a los conductores a dirigirse a la banquina de tierra para evitar cualquier posibilidad de colisión u accidente.

De acuerdo con el medio local, Señal Calafate, se trataba de un segundo catamarán perteneciente a la empresa Solo Patagonia.

Esta embarcación, identificada como ALM, estaba siendo trasladada desde el Puerto de Punta Bandera hacia Bahía Túnel, en la costa norte del Lago Viedma. El ALM había prestado servicios durante décadas en el Lago Argentino y, para la próxima temporada, estará operativo en el Lago Viedma como parte de la nueva oferta turística que prepara esta empresa en el sector norte del Parque Nacional Los Glaciares.

El operativo de traslado del catamarán comenzó durante la jornada del último viernes, cubriendo inicialmente los 45 kilómetros entre Punta Bandera y El Calafate. Al cierre del día, la embarcación se encontraba detenida en el acceso oeste de la ciudad, a la vera de la Ruta 11.

Para la mañana del sábado, estaba prevista la instancia más compleja: atravesar la zona urbana de El Calafate, indicó Señal Calafate. Para garantizar la viabilidad de la maniobra, se organizó un dispositivo especial en cuya coordinación participaron la firma Servicios Públicos y Cotecal, empresa que brinda servicios de telefonía y conectividad de internet.

El principal desafío lo representaban los cableados de la zona costera, motivo por el cual fue necesario programar cortes parciales de energía eléctrica en sectores como Villa Parque Los Glaciares y las manzanas 800, 900 y 1.300.

El operativo de traslado contó, asimismo, con la supervisión de Vialidad Provincial, a través del área de Control de Cargas, Pesos y Dimensiones, responsable de acompañar y fiscalizar el complejo movimiento logístico sobre la ruta. La magnitud del traslado y las precauciones tomadas despertaron el interés y la sorpresa de la comunidad.

La escena no solo quedó grabada para quienes se toparon con la situación en pleno viaje, sino que también fue registrada en videos que posteriormente fueron difundidos en red social.

El catamarán ALM, de Solo
El catamarán ALM, de Solo Patagonia, fue transportado desde Punta Bandera hasta Bahía Túnel para operar en el Lago Viedma

Las imágenes se volvieron virales en cuestión de horas: uno de los videos está cerca de los 10 millones de reproducciones, cosechó más de 400 mil likes y miles de comentarios de usuarios atónitos por la singularidad de la situación.

Durante el video, se puede escuchar que una mujer advierte de manera insistente: “No pasa, no pasa, tenemos que ponernos en la banquina”, mientras el conductor responde a las señales de los escoltas que piden liberar el paso.

El propio protagonista de la escena, el periodista Pablo Manuel, dio detalles del episodio en declaraciones a LU12 AM680. Dijo que la maniobra fue vivida con una mezcla de miedo y asombro, en especial por el tamaño y el despliegue requerido para trasladar semejante estructura.

El fin de semana anduve por El Chaltén y me hice viral… por un tema muy vergonzoso y de mucha risa”, dijo entre risas el periodista.

Otro video que recorrió por las redes sociales muestra el momento en el que un vehículo tuvo que sobrepasar al camión que portaba el catamarán. En estas imágenes también impresiona el tamaño de la embarcación.

Temas Relacionados

Lago ViedmaEl ChalténSanta CruzCatamaránRuta 40Últimas noticias

Últimas Noticias

No le diagnosticaron una apendicitis y murió: imputaron por mala praxis a los tres médicos que la atendieron

Gloria Jara Guerrero, ex responsable de la Procuración Penitenciaria de la Nación en Viedma, falleció en septiembre de 2024. Tras más de un año, esta semana le formularon cargos a los profesionales del Hospital Zatti acusados de no brindarle una atención acorde al cuadro de la paciente

No le diagnosticaron una apendicitis

Archivaron la causa por el ataque a la camioneta donde viajaba Juan Manuel Urtubey en Salta

Las pericias determinaron que no recibió un disparo como sospechaba el chofer que denunció el hecho. “Las partículas halladas correspondían a restos ambientales sin vinculación con eventos violentos”, se informó

Archivaron la causa por el

El ocaso de la banda de secuestradores que en un golpe se llevó USD580 mil: todos fueron condenados

Un tribunal federal dictó penas de hasta 19 años y medio de prisión para la organización que privaba de la libertad a familiares de empresarios en Rosario y Villa Ramallo

El ocaso de la banda

Identificaron el cuerpo atado y envuelto en una frazada que flotaba en el mar de Chubut

El cadáver, que tenía un golpe en la cabeza, es de un hombre de Río Negro con antecedentes. Fue encontrado en la costa cerca de la ciudad de Rawson

Identificaron el cuerpo atado y

Pablo Laurta será indagado este jueves en Córdoba por el doble femicidio

El uruguayo, imputado por los crímenes de su ex pareja y su ex suegra, declarará de manera presencial por pedido de su defensa. Está citado a las 11 de la mañana

Pablo Laurta será indagado este
ÚLTIMAS NOTICIAS
La actividad económica creció 0,3%

La actividad económica creció 0,3% en agosto y ya acumuló 5,2% en el año, pese a la caída en comercio e industria

No le diagnosticaron una apendicitis y murió: imputaron por mala praxis a los tres médicos que la atendieron

Ruta del dinero K: desestimaron la denuncia de Lázaro Báez contra uno de los jueces que lo condenó en la causa

Avanza la causa judicial por una estafa a Camioneros y crece la interna de Moyano por reproches y acusaciones

Un diseñador se convirtió en el primer argentino en llevar la alta costura al Ritz de París

INFOBAE AMÉRICA
Edmundo González Urrutia llamó a

Edmundo González Urrutia llamó a mantener la movilización para lograr el cambio político en Venezuela: “Contamos con todos”

La UE prepara un megapréstamo de 140.000 millones de euros para Ucrania y muestra respaldo total a Zelensky

El robo en el Louvre golpea al gobierno de Macron y reaviva el debate sobre la seguridad en los museos

Alarma en Grecia: una sequía récord reduce un 55% el embalse Mornos y pone en jaque al principal suministro de agua potable de Atenas

Un avión ligero se estrelló durante el despegue en un aeropuerto fronterizo de Venezuela: murieron los dos tripulantes

TELESHOW
La modelo Betiana Wolenberg recordó

La modelo Betiana Wolenberg recordó el terrible accidente que la dejó en coma durante cuatro días

El divertido cumpleaños de Fabián Medina Flores: invitados de lujo, estilismo y un festejo inolvidable

Babasónicos cerró a puro “sold out” su gira por Europa

El gesto solidario de Enrique Piñeyro en plena vía pública: asistió a un repartidor de delivery atropellado

El sorpresivo anuncio de Pampita sobre su relación con Martín Pepa