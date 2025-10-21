Conmoción en Córdoba por la muerte súbita de un jugador en un partido amateur

Un joven de 30 años murió en pleno partido de fútbol, en Córdoba (Imagen Ilustrativa Infobae).

En la noche de ayer, un hombre de 30 años perdió la vida de manera repentina mientras participaba en un partido de fútbol en San Francisco. El episodio tuvo lugar en Avenida General Savio al 350, donde el jugador se desplomó de forma inesperada en pleno encuentro, lo que generó una rápida movilización de los presentes y la solicitud inmediata de asistencia médica.

Según informó fuentes de la Policía de Córdoba a Infobae, al llegar al lugar, tanto el personal policial como el servicio de emergencias intentaron reanimar al hombre durante varios minutos. Pese a los esfuerzos realizados, los médicos confirmaron su fallecimiento en el sitio. Los primeros reportes señalaron que el joven se desvaneció sin previo aviso, lo que impidió que sus compañeros o los asistentes pudieran anticipar la gravedad de la situación.

La Fiscalía de turno, bajo la responsabilidad de la prosecretaria Dra. Agustina Dominichini, tomó intervención en el caso y ordenó las diligencias necesarias para esclarecer las causas exactas del deceso. Las autoridades buscan determinar si existían antecedentes médicos o factores externos que hayan contribuido al desenlace fatal.

Los tristes antecedentes

La provincia de Córdoba ha registrado en las últimas semanas una serie de muertes súbitas vinculadas a la práctica del fútbol, tanto en menores como en adultos. Cuatro personas fallecieron en distintos puntos del territorio cordobés tras descompensarse durante partidos, en episodios que compartieron características similares y desenlaces fatales.

El caso más reciente ocurrió el 27 de septiembre en la localidad de Sebastián Elcano, donde un adolescente de 13 años, identificado como Santino López, perdió la vida mientras disputaba un encuentro en la cancha del Club Ilusión del Norte frente al Club Social y Deportivo. En pleno desarrollo del partido, el joven sufrió una pérdida repentina de conciencia. Según la información oficial proporcionada a Infobae, una enfermera lo asistió en el lugar y su madre lo trasladó de urgencia al hospital local. El personal médico confirmó que el deceso se produjo por un paro cardiorrespiratorio al momento de su ingreso. El club expresó su pesar a través de un mensaje en su cuenta de Instagram.

Ese mismo día, en Villa Dolores, un hombre de 57 años también falleció tras descompensarse mientras jugaba al fútbol en una cancha local. El parte policial difundido por el hospital regional indicó que la víctima fue atendida por un servicio de emergencias y trasladada al centro médico, donde se constató su muerte por paro cardiorrespiratorio.

La semana anterior, en la ciudad de La Calera, otro hombre, de 52 años, murió durante un partido de fútbol amateur. El hecho tuvo lugar en un predio ubicado en la intersección de Avenida General Paz y 9 de Julio, en el barrio Centro. De acuerdo con allegados a la organización del torneo recreativo citados por Infobae, la víctima sufrió una descompensación súbita mientras participaba de la actividad física. Una paramédica presente en el lugar inició maniobras de reanimación cardiopulmonar, que luego continuó un servicio de emergencias médicas. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Arturo Illia de La Calera, donde los médicos confirmaron su fallecimiento poco después del ingreso. El reporte oficial atribuyó la causa de muerte a un paro cardiorrespiratorio.

El mensaje del club donde jugaba Santino López.

A mediados de septiembre, otro episodio similar se produjo en el predio de la Unión Cordobesa de Fútbol Amateur (UCFA), en el barrio Villa Gran Parque de la capital provincial. Un hombre de 60 años se descompensó durante un partido que había comenzado al mediodía. Alrededor de las 12:40, el participante cayó al suelo, perdió la conciencia y presentó convulsiones. El equipo de salud presente intervino de inmediato y dispuso el traslado urgente al Hospital Elpidio Torres. Los especialistas constataron un traumatismo de cráneo y un paro cardiorrespiratorio. Según medios locales y testimonios médicos recogidos por Infobae, la muerte se declaró a las 15:35, tras varios intentos de reanimación.

En agosto ocurrió un caso similar en Villa Dolores, departamento San Javier. Un hombre de 49 años se descompensó mientras jugaba un partido en una cancha ubicada en la calle Almirante Brown. Fue asistido de urgencia en un centro de salud regional, donde los médicos confirmaron su fallecimiento y señalaron que la causa fue muerte súbita.