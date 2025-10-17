Sociedad

Acto para recordar la masacre del 7 de octubre: el embajador de Israel advirtió que “el acuerdo de paz está en peligro”

La conmemoración se realizó en el teatro de la Sociedad Hebraica, en Buenos Aires. El diplomático exigió al grupo terrorista el retorno de los 19 cuerpos de los secuestrados que siguen en cautiverio en Gaza

Mariano Jasovich

Por Mariano Jasovich

Guardar
Durante el acto hubo expresiones
Durante el acto hubo expresiones artísticas para recordar a las víctimas (RS Fotos)

La Embajada de Israel realizó un acto en Buenos Aires al cumplirse dos años del ataque de Hamas contra el sur de ese país el 7 de octubre de 2023. Por la masacre murieron 1200 personas y 251 fueron secuestradas. Antes del inicio del acto, que se realizó en la Sociedad Hebraica en el barrio porteño de Balvanera, el embajador Eyal Sela dio una conferencia de prensa.

El diplomático exigió que Hamas devuelva los 19 cuerpos de los secuestrados que aún permanecen en cautiverio. “Los terroristas no están cumpliendo con lo acordado. Ellos saben dónde están los restos. Hamas no hace el esfuerzo para devolverlos“, sostuvo Sela al comienzo de su discurso.

El pedido por los cuerpos de los secuestrados

Entre los 19 secuestrados que aún permanecen en Gaza, está el cuerpo del argentino Lior Rudaeff. Sela admitió que no hay plazos para la entrega de los cuerpos que restan. “Es necesario que exista una presión internacional para que Hamas cumpla con parte del acuerdo de cese al fuego”.

El embajador Eyal Sela exigió
El embajador Eyal Sela exigió la devolución de los 19 cuerpos en poder de Hamas (RS fotos)

En tanto, el embajador repudió las imágenes que se conocieron en las que miembros de Hamas ejecutan a opositores palestinos en las calles de la ciudad de Gaza. “Israel está a favor de la paz y de construir un futuro sin terrorismo. Es más, nuestro proyecto es ampliar los acuerdos de paz de Abraham para lograr la paz en Medio Oriente”.

Sela, en tanto, también dijo que es importante recordar lo que pasó el 7 de octubre de 2023. “Muchos líderes internacionales niegan lo sucedido o lo minimizan. Fue una masacre brutal. El mayor ataque contra el pueblo judío desde el Holocausto”.

El diplomático admitió que “hay peligro de que el acuerdo de paz no se cumpla”. En tanto, el embajador sostuvo que el objetivo de Israel es que “no vuelva a ocurrir otro 7 de octubre”.

Madres de dos víctimas argentinas
Madres de dos víctimas argentinas encienden una vela en el escenario (RS Fotos)

Sela dijo que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, “tiene fuertes intenciones de venir a la Argentina, como se lo ha manifestado al presidente Javier Milei. Estimamos que en un futuro próximo se podrá concretar.”

Tras la conferencia, se realizó un acto en el teatro de la Sociedad Hebraica conducido por la periodista de Infobae Tatiana Schapiro. La conmemoración empezó con sonidos e imágenes del 7 de octubre. Se escucha a una chica que pide auxilio a su papá o un nene que cuenta que a su papá acaban de matarlo en la puerta de su casa. En las imágenes, se ve la irrupción de los terroristas en el sur de Israel y cómo saquearon y quemaron las casas de los kibutz. “Deja el teléfono, haz silencio y hacete la muerta”, le dice un padre desesperado que intenta ayudar a su hija adolescente.

Luego, subieron al escenario a prender una vela, Sara, madre de Abi Korin, y Adriana, mamá de Ilan Cohen, se abrazaron para recordar a sus hijos asesinados por Hamas.

Daniel Korin recordó a su hermano Abi, de 56 años, quien el 7 de octubre de 2023 murió defendiendo su kibutz. “Luchó defendiendo su territorio, peleando con bravura y agallas. Su cuerpo estaba rodeado de cuerpos de terroristas. Peleó hasta el final.”

El acto fue conducido por
El acto fue conducido por la periodista Tatiana Schapiro (RS Fotos)

Daniel contó que Abi era “argentino hasta la médula. Lo primero que hacía cuando visitaba el país era ir a La Bombonera y comer asado”.

Daniel, además, sostuvo que “Abi era un hombre que creía en la paz ‘naturalmente’. Pensaba que había que hallar una solución para la convivencia pacífica de palestinos y judíos en Medio Oriente”.

“Mi hermano era fanático del Negro Dolina y de Spinetta. Se fue a vivir a Israel a los 19 años. Quiero recordarlo, porque la memoria es un hecho distintivo del pueblo judío”, expresó Daniel con la voz entrecortada por la emoción.

La vuelta de los secuestrados

El Centro Nacional de Medicina Forense de Abu Kabir en Israel confirmó que Inbar Hayman, de 27 años, y el sargento mayor Muhammad al-Atarash, de 39, fueron los dos rehenes fallecidos que regresaron a Israel la noche del miércoles tras ser entregados por el grupo terrorista Hamas, informó la Oficina del Primer Ministro (OMP) y las Fuerzas de Defensa de Israel el jueves por la mañana.

Los tres rabinos que participaron
Los tres rabinos que participaron del acto (RS Fotos)

El gobierno israelí expresó que “comparte el profundo dolor de las familias de Hayman y al-Atarash y de todas las familias de los secuestrados caídos”. La identificación se realizó en coordinación con la Policía de Israel y el Rabinato Militar.

La investigación forense determinó que Hayman fue asesinada durante la masacre del 7 de octubre de 2023 en el festival Nova y que sus restos fueron trasladados a la Franja de Gaza. Tenía 27 años y fue declarada asesinada el 15 de diciembre de 2023. Ella era la última rehén femenina que aún permanecía detenida en Gaza.

El sargento mayor al-Atarash, rastreador de la Brigada de Gaza de las FDI, murió el 7 de octubre de 2023 y fue declarado fallecido en junio de 2024. Tenía 39 años y dejó padres, hermanos, dos esposas y 13 hijos.

Hasta el momento, además de los 20 rehenes vivos, el grupo terrorista Hamas devolvió los restos de nueve rehenes fallecidos. Otros 19 cuerpos permanecen en Gaza.

Temas Relacionados

IsraelHamas7 de octubre del 2023Medio OrienteSecuestrados

Últimas Noticias

“Me hice monja porque estaba harta del amor de pareja”

Hoy, a los sesenta años, repaso mi vida y me doy cuenta de que no fue un error. Fue una búsqueda que tenía sentido, porque cuando decidí convertirme en monja me estaba escapando de mí. Tenía miedo de mí misma, de mi propia emocionalidad

“Me hice monja porque estaba

Detuvieron dos veces a un hombre en Córdoba en menos de 12 horas

Ocurrió en la localidad de Morteros. Primero fue apresado por realizar disturbios en la calle con una navaja, más tarde fue demorado por intentar robarle a una mujer en el colectivo

Detuvieron dos veces a un

Las quejas de los alumnos por las normas de conducta de la UADE: las diez reglas cuestionadas y la respuesta de la universidad

Además del código de vestimenta que despertó controversias, los estudiantes denunciaron otras medidas dispuestas por la universidad: fotos dentro de las aulas, doble asistencia, restricciones para recursar y sanciones arbitarias por el rechazo de las medidas implementadas

Las quejas de los alumnos

A 80 años del surgimiento del peronismo: el homenaje al golpe de 1943, la seducción a los radicales y el culto al 17 de octubre

Para algunos, el denominado Día de la Lealtad de 1945 fue el que lo prohijó o tal vez las raíces hay que buscarlas un par de años atrás. El proyecto de Perón, su papel en el gobierno militar, la captación de radicales y la evolución del 17 de octubre son algunos de los mojones en los orígenes de este movimiento

A 80 años del surgimiento

Tenía 17 años y lo mataron el Día de la Lealtad: la tragedia del “primer peronista” y la carta que Perón le envió a sus padres

Darwin Ángel Passaponti murió de un tiro en la cabeza que dispararon desde la terraza del diario Crítica la madrugada del 17 de octubre de 1945, cuando regresaba del acto de la Plaza de Mayo que patentó el Día de la Lealtad. La trama de un crimen que quedó impune y la corta vida de este joven militante, que murió el mismo día que nació el movimiento peronista

Tenía 17 años y lo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuentas remuneradas: cuáles son las

Cuentas remuneradas: cuáles son las billeteras que subieron las tasas y pagan hasta 75% anual a sus clientes

Anna Cohen: “Todavía hay mucha volatilidad financiera, no es momento de saber cuál es el dólar de equilibrio”

Ordenaron cubrir un tratamiento de fertilización asistida adicional a los tres previstos por la norma

“La estrategia china de captura de élites y su impacto para la Argentina”: el libro que explica el avance del gigante asiático en el país

Luis Galli, presidente de Newsan: “Al corto plazo lo tenemos que administrar, gerenciar y navegar, tenemos que mirar más allá”

INFOBAE AMÉRICA
Witkoff reiteró el compromiso de

Witkoff reiteró el compromiso de EEUU con la repatriación de los cuerpos de los rehenes: “Confío en que todos volverán”

El Mercosur y la India acordaron un plazo de un año para negociar la ampliación del acuerdo de preferencias arancelarias

Orbán aseguró que Budapest “está preparada” para la histórica cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin

Bolivia inicia el período de “silencio electoral” y se prepara para el balotaje entre Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga

Sarlo para multitudes: un desafío que valió la pena

TELESHOW
Mel Brizuela y Harry Potter,

Mel Brizuela y Harry Potter, el libro que marcó su vida: “Cuando me sentía diferente, fue mi compañía”

El error de Luis Ventura en MasterChef que provocó las críticas del jurado: “Escupiste el ñoqui”

Mario Pergolini recordó el día que Lionel Messi le dedicó una lapidaria frase: “Sos horrible”

Dos amigas, un diagnóstico de leucemia y una historia de solidaridad en Buenas noches, familia

La Joaqui se emocionó en MasterChef Celebrity al recordar su infancia en Costa Rica: “Viví ahí hasta los 15 años”