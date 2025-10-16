“No han aprendido”, dijo la directora del alumno que se disfrazó de “mujer violada” y viralizó un video indignante

La directora del Instituto Provincial de Educación Técnica (IPET) N.º 267 de la localidad cordobesa de Bell Ville, Cecilia Miatelo, donde asiste un alumno que se disfrazó de “mujer violada”, manifestó el profundo rechazo de la institución ante lo sucedido.

“Estamos absolutamente conmocionados y repudiamos la situación. Este es un hecho totalmente lamentable que no refleja el trabajo que se realiza en la institución”, respondió entrevistada por Cadena 3.

Miatelo precisó que el viaje en cuestión constituye una actividad privada, “autorizada y pagada por los padres de los estudiantes”, y aclaró que no existe un vínculo institucional entre la excursión y la escuela.

Consultada sobre su percepción ante el caso, la directora reiteró su postura: “Repudio total, obvio. Esto está manifestado en los comunicados de los otros alumnos, tanto de ese curso como de las otras divisiones”.

En relación con la formación impartida, Miatelo sostuvo que la escuela aborda la Educación Sexual Integral (ESI) como parte de su propuesta pedagógica. No obstante, reconoció que los hechos recientes ponen en evidencia limitaciones en la internalización de estos aprendizajes por parte de algunos alumnos: “Hay algo que estos alumnos no han aprendido o estos aprendizajes no fueron lo suficientemente significativos para ellos”.

A su vez, la directora transmitió el sentir de los compañeros, quienes calificaron a los responsables como “estudiantes irresponsables que dejaron nuevamente a nuestra escuela expuesta a la mirada social que nos condena”.

De acuerdo con la información proporcionada por la directora, los estudiantes regresarán a clases el próximo lunes. En esa instancia, la institución evaluará la situación y dialogará con los involucrados para determinar la cantidad de participantes y las circunstancias exactas del hecho. Y Miatelo puntualizó: “Lo que sí sabemos es que esto ha sido dentro de una habitación y que no ha salido de ahí. El problema es que se viralizó en las redes”.

La directora anticipó que se analizarán posibles medidas reparadoras, además de considerar que el hecho constituye “un claro atentado a nuestro acuerdo de convivencia”.

Para finalizar, Miatelo remarcó el compromiso de la escuela con la formación de todos sus estudiantes. Y concluyó: “Creemos que como escuela, nuestro trabajo es profundizar no solamente con ellos, sino también con todos los estudiantes”.

El repudiable hecho

En pleno viaje de egresados en Bariloche, un alumno de dicha institución fue grabado usando un disfraz de “mujer violada”. En las imágenes, el adolescente se muestra con un vestido estampado roto, el cuerpo pintado con manchas rojas y la palabra “violada” en la espalda. A la vez, sus compañeros lo rodean, se ríen y realizan gestos que refuerzan la banalización de la violencia de género.

Frente a la magnitud de lo sucedido, la división a la que pertenece el estudiante involucrado difundió un comunicado en el que ofrecieron disculpas públicas.

En el mensaje, los alumnos reconocieron: “Somos conscientes de la gravedad de lo sucedido. Queremos aclarar que este hecho está desligado de nuestra institución, acompañantes y no representa los valores enseñados. Somos adolescentes y entendemos que es un tema delicado y que no debemos fomentarlo. Pedimos disculpas”.

No obstante, la otra división del IPET 267 emitió un mensaje con un tono más severo, en el que manifestó su repudio absoluto a lo ocurrido.

El comunicado de la otra división de la IPET 267 de Bell Ville, Córdoba.

En sus palabras, los estudiantes afirmaron: “Queremos expresar nuestro más absoluto repudio por las recientes publicaciones. Nos sentimos totalmente conmocionados por la violencia de las imágenes y consideramos que el comunicado posterior resulta insuficiente para justificar lo sucedido”.

El texto de este segundo comunicado profundizó en la reflexión sobre el contexto social y la responsabilidad individual, al señalar: “La mayor parte de nosotros somos mayores de edad. Esto forma parte de una manera de mirar el mundo, de naturalizar las violencias contra nuestros cuerpos, de creer que algunos pocos tienen la licencia de reírse de cualquier cosa. Nos sentimos abrumados, tristes”.

Por último, solicitaron la intervención de las autoridades escolares para que se tomen medidas concretas. “Pedimos que se revisen y sancionen a los responsables, nos despegamos de ellos y abrazamos a nuestra escuela y docentes que nos están conteniendo en tan tremenda situación”, concluyeron.