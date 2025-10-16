Aseguran que hubo negligencia del chofer en el derrumbe del puente en la General Paz y le realizaron un control de alcoholemia

Cayo puente sobre la General Paz

Ya se reanudó el tránsito en ambos sentidos de la avenida General Paz, tras el operativo de remoción del puente peatonal metálico que colapsó este jueves a la altura de la calle Madariaga, en el barrio porteño de Villa Lugano. La estructura fue derribada al mediodía por un camión grúa que circulaba con una carga mal dispuesta, lo que provocó la interrupción total de la circulación vehicular durante varias horas.

Una grúa de la empresa Autopistas del Sol (AUSOL) intervino en el lugar para despejar primero el carril en dirección al Río de la Plata, y luego habilitar el sentido hacia el Riachuelo. El episodio, que generó demoras considerables en los accesos desde el sur de la Ciudad, no dejó heridos ni víctimas, aunque obligó a desplegar un operativo de emergencia con la participación de efectivos policiales, dotaciones de bomberos, ambulancias del SAME y equipos técnicos especializados.

De acuerdo con lo que informó el director del Cuerpo de Agentes de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Ricciardi, el derrumbe se originó por una negligencia del conductor del camión.

“Lamentablemente un camión que entró desde la Provincia hacia la Ciudad no tuvo en cuenta la altura de toda su carga y embistió el puente peatonal”, sostuvo el funcionario en declaraciones a la prensa desde el lugar del hecho.

El tránsito en la avenida General Paz fue restablecido tras el colapso parcial del puente peatonal metálico

El vehículo involucrado, según pudo reconstruirse a partir del video captado por una de las cámaras de seguridad de la autopista, avanzaba con un camión Iveco sujeto en su plataforma, sostenido mediante una pluma hidráulica que, por razones que aún se investigan, no se encontraba debidamente posicionada. Al llegar al cruce con el puente, la parte superior del brazo impactó contra la estructura metálica, que cedió y cayó sobre la calzada en dirección al Riachuelo, justo delante de otro camión que frenó a tiempo.

El hecho ocurrió a plena luz del día y fue registrado por los sistemas de monitoreo vial que la Ciudad mantiene activos en la traza. “Todos los puentes de la avenida General Paz están señalizados, incluso está el cartel indicativo en la zona”, señaló Ricciardi, y agregó: “En este caso particular además de la infracción por la falta cometida realizamos un test de alcoholemia”.

Aunque no trascendieron los resultados de ese control, el procedimiento quedó registrado como parte de las actuaciones de rigor ante este tipo de eventos. La investigación del caso quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia Sur, bajo la órbita de Elena Melanconi, que dispuso iniciar actuaciones por “daños” y avanzar con la identificación formal del conductor, un hombre de 44 años.

En paralelo, técnicos e ingenieros realizaron una evaluación preliminar del estado del puente. Detectaron que el impacto provocó el derrumbe de uno de los laterales de la estructura, mientras que la rampa de acceso y el tramo que cruza hacia el carril en sentido al Riachuelo no presentaban daños visibles. Aun así, por prevención, se restringió el paso peatonal.

Video: así fue el momento del choque de un camión contra el puente peatonal en la avenida General Paz

Durante la jornada, operarios continuaron con las tareas de remoción de los restos metálicos, incluyendo los segmentos de mayor tamaño que quedaron sobre el asfalto. Para ello fue necesaria la utilización de maquinaria pesada, lo que extendió las demoras hasta horas de la tarde. Finalmente, con la zona despejada, se habilitó nuevamente el tránsito.

Desde el Gobierno porteño recordaron que en el corredor de General Paz existen cámaras de fiscalización de vehículos pesados, ubicadas en los cruces con Avenida San Martín y Avenida de los Constituyentes, que permiten monitorear el flujo de tránsito tanto pesado como liviano.

No obstante, aseguraron que en ese tramo no se habían registrado denuncias recientes por circulación de camiones fuera de norma, aunque vecinos de la zona señalaron que este tipo de maniobras son habituales.

El incidente ocurrió a escasa distancia de un puesto de la Policía de la Ciudad, lo que permitió una rápida intervención para asegurar el perímetro. El video del momento exacto del impacto, que se viralizó en redes sociales, muestra cómo el brazo del camión golpea la estructura, que se desploma en segundos. Afortunadamente, las cámaras permitieron confirmar que en ese momento no había personas cruzando el puente.