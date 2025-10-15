Sociedad

Encontraron un cadáver envuelto en plástico en un canal de Neuquén e investigan si se trata de Azul Semeñenko

El último contacto que los familiares y amigos tuvieron con la mujer fue el 25 de septiembre. La señal de su celular se registró por última vez en la intersección de Chocón y Paimún

Continúa la intensa búsqueda de Azul, una mujer de Neuquén desaparecida hace casi tres semanas

El hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición dentro de un canal perteneciente al barrio Valentina Norte Rural, en la ciudad de Neuquén, movilizó en las últimas horas a las autoridades policiales y judiciales. Este hecho ocurrió en medio de las tareas de búsqueda que se llevan a cabo desde fines de septiembre por la desaparición de Azul Semeñenko.

Los investigadores trabajaban este martes para determinar si se trata de la mujer de 49 años, cuyo paradero se desconoce desde el 25 de septiembre. En el lugar, se desplegó un operativo con la presencia de Policía Criminalística, personal de investigaciones y la fiscal Lucrecia Sola, quien está a cargo de la causa.

De acuerdo con información obtenida por LMNeuquén, el cadáver fue encontrado a la vera de un desagüe, en la calle Trenque Lauquen, casi en el cruce con Pergamino, y por el estado en que se encontraba, se vieron dificultadas las tareas de extracción. Las primeras observaciones de la escena resaltaron que estaba envuelto en plásticos, lo que llevó a las autoridades a considerar la posibilidad de que la muerte haya ocurrido en circunstancias violentas, señalando la hipótesis de homicidio.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) notificó oficialmente que el cuerpo será trasladado luego de finalizar las actuaciones de Policía Criminalística. Allí, se espera que el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial intervenga para realizar la autopsia.

La desaparición en la Comisaría 16 del barrio San Lorenzo. Desde ese momento, la Policía de Neuquén activó un protocolo de búsqueda que incluyó la difusión masiva de la alerta. Según registros de la denuncia y publicaciones de búsqueda, la última vez que se vio a Semeñenko vestía una remera blanca y un pantalón chupín blanco, y se desplazaba en una bicicleta rodado 29 de color flúor.

Las alarmas se encendieron cuando Azul no llegó a trabajar, lo que generó preocupación en el entorno laboral, donde manifestaron que no creían que la mujer se hubiese ausentado por voluntad propia. “Estamos preocupadas y asustadas”, afirmó Evangelina González, psicóloga y compañera de trabajo de la empleada estatal.

El último contacto con su
El último contacto con su entorno fue el 25 de septiembre

Sin embargo, al otro día, tampoco se presentó. “Habitualmente lo hacía de forma rigurosa. Azul es una mujer muy responsable con su trabajo y de avisar si faltaba”, contó González, destacando que habían perdido comunicación. “No le llegaban los mensajes ni respondía. Tampoco hay movimiento en sus redes”, añadió.

Un allanamiento en su vivienda, tras formalizar la ausencia, reveló que las hornallas de la cocina estaban prendidas. “Tuvieron que entrar por la fuerza, y adentro encontraron las hornallas de la cocina prendidas, por lo que hacía bastante calor”, sostuvo la misma mujer. No puede ser que haya dejado su casa en esas condiciones, agregó.

Aunque resaltó que la mujer se había mudado recientemente y que por esa razón había un poco de desorden en la casa, lo que descarta un posible robo. “Creemos que no le falta nada, la bici está en su casa, con la cual se trasladaba todos los días al trabajo”, señaló la psicóloga.

Un can especializado colaboró en las recorridas, mientras bomberos y equipos de seguridad trabajaron tanto en tierra como en el agua, con patrullajes en embarcación semirrígida y labores de buceo en el río. El operativo de búsqueda cubrió un área extensa en las zonas ribereñas del río Limay y sectores próximos al río Neuquén. Lo delimitaron calles como Chocón, Paimún y Tronador, y también la península Hiroki, una zona donde confluyen ambos cursos de agua.

Uno de los elementos clave para la investigación fue el análisis de los registros telefónicos. De acuerdo con LM Neuquén, el último rastro de ubicación del teléfono celular tuvo lugar el día 26 a las 4:20, en las inmediaciones de Chocón y Paimún. Desde ese momento, el dispositivo quedó inactivo. Ese dato orientó parte de los rastrillajes y del despliegue de recursos policiales hacia esa zona, intensificando la inspección en el área definida por la última ubicación del aparato.

