El detalle que encontraron en la casa de Azul Semeñenko, la mujer que lleva casi dos semanas desaparecida en Neuquén

El 24 de septiembre asistió a un turno médico y, al día siguiente, no se presentó a trabajar. Era el día de su cumpleaños. "Estamos preocupadas y asustadas", aseguraron desde su entorno

Sus compañeras de trabajo creen que no se habría ido por voluntad propia

Hace casi dos semanas que nada se sabe del paradero de Azul Mía Natasha Semeñenko, una mujer de 49 años que es buscada intensamente en Neuquén desde el 25 de septiembre. “Estamos preocupadas y asustadas”, afirmó Evangelina González, psicóloga y compañera de trabajo de la empleada estatal, tras conocerse las condiciones en las que fue encontrada su casa.

Luego de que el entorno de la mujer formalizara la denuncia ante las autoridades, se inició una investigación para dar con su ubicación. Esto motivó un allanamiento en su vivienda, en donde encontraron las hornallas de la cocina prendidas.

“Tuvieron que entrar por la fuerza, y adentro encontraron las hornallas de la cocina prendidas, por lo que hacía bastante calor”, comentó González. Este hallazgo resultó especialmente inquietante para quienes la conocen. “No puede ser que haya dejado su casa en esas condiciones”, agregó.

De acuerdo con la información publicada por LM Neuquén, en la casa se encontraban las mascotas de Azul, que quedaron bajo el cuidado de vecinos y compañeras de trabajo. También indicaron que el lugar estaba desordenado producto de la mudanza reciente que realizó. “Creemos que no le falta nada, la bici está en su casa, con la cual se trasladaba todos los días al trabajo”, señaló la psicóloga.

La mujer dejó de tener contacto el 25 de septiembre

Según reconstruyeron sus compañeras de trabajo, la última vez que la vieron fue el jueves 24 de septiembre, cuando había asistido a trabajar. En su entorno no notaron nada extraño en ella, ya que aseguraron que siempre solía asistir de buen humor.

De hecho, ese mismo día Azul se presentó a un turno médico y se convertiría en el último registro fehaciente de sus pasos. “El día 25, que casualmente era su cumpleaños número 49, hicimos una actividad diferente por los 30 años del Centro de Atención a la Víctima en Casa de Gobierno. Ella no fue”, recordó la psicóloga.

Aunque su compañera de trabajo explicó que la ausencia no había generado preocupación al principio, debido a que Semeñenko tenía la posibilidad de elegir participar o no, sí señaló que las alarmas se encendieron cuando el 26 no volvió a presentarse en el trabajo. “Habitualmente lo hacía de forma rigurosa. Azul es una mujer muy responsable con su trabajo y de avisar si faltaba”, contó González.

El corte abrupto de comunicación y la falta de actividad en redes sociales profundizaron la inquietud. “Ya el jueves -25 de septiembre- por la tarde no tuvo más comunicación. No le llegaban los mensajes ni respondía. Tampoco hay movimiento en sus redes”, reconstruyó González.

Las compañeras de Semeñenko la describieron como “respetuosa, empática y comprometida”. Asimismo, informaron que su desempeño profesional abarca la Dirección Integral de Protección contra las Violencias y el Centro de Atención a la Víctima, ubicado en Sarmiento y Don Bosco.

El entorno de la joven continúa con las intervenciones para reclamar por la aparición de Azul

“No es su primer trabajo en el gobierno, tiene un recorrido hecho. Azul es de buen humor, va contenta a trabajar, y se sentía cómoda y querida en su lugar de trabajo. Para nosotras es valioso su aporte”, destacó González. No obstante, la falta de avances concretos y la ausencia de hipótesis firmes incrementan la angustia del entorno.

Bajo la perspectiva de la psicóloga, la situación resulta extraña para todos. “Estamos a más de una semana y no hay ningún dato que nos pueda acercar a ella. Ninguna conexión, nadie que la haya visto o se haya comunicado. Nada de nada”, lamentó.

A pesar de esto, González explicó que no descartan ninguna posibilidad, aunque el deseo del grupo es que Semeñenko haya decidido irse por voluntad propia. “Queremos hacerle llegar que nos importa, que la estamos buscando desesperadamente. No nos da lo mismo que no esté. La estamos esperando y la vamos a recibir con todo el amor que se merece”, expresó.

“Hay algunas alarmas que nos hacen pensar que no fue así, que no se fue”, advirtió la mujer al señalar que la familia de la mujer también se encuentra preocupada, especialmente a su madre de 70 años, quien atraviesa una profunda angustia. “Hay familia, mamá, hermanos muy preocupados, amigas cercanas que están muy preocupadas y compañeras de trabajo que consideran que hubiese avisado si se iba por sus propios medios”, afirmó.

Frente a la falta de noticias, el grupo de allegados continuará con las intervenciones en la vía pública para visibilizar la búsqueda y planea nuevas acciones. “Vamos a seguir... queremos que aparezca. El lunes próximo, a las 18 horas, haremos otra intervención. Tenemos planeado ir al monumento a San Martín con gráficas en remeras”, adelantó González.

La línea 101, gratuita y anónima, permanece habilitada las 24 horas para recibir información certera sobre el caso.

