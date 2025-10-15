Dos rescatistas se casarán y sus perros serán testigos de la boda: firmarán el acta con tinta en las patitas

Darío Hernández y Nicolás Da Col, los novios que serán acompañados por sus cinco perros rescatados

En Mendoza, una historia singular está por escribirse en los registros oficiales: una pareja que vive en Buenos Aires se casará en San Rafael y compartirá el momento con los integrantes no humanos de su familia. Ese día acompañarán a los novios cinco perros rescatados, quienes participarán del acto como testigos honoríficos. La resolución, avalada por el Registro Civil provincial, marca un precedente legal que refleja las nuevas formas de entender a la familia.

El próximo 13 de diciembre, en San Rafael, se celebrará el casamiento inédito entre Darío Hernández y Nicolás Da Col. Los novios serán acompañados por sus cinco perros rescatados: Máxima, Kibou, Coco, Atilio y Rafael, todos adoptados tras haber pasado por refugios y hogares de tránsito. La pareja, que vive en Olivos, provincia de Buenos Aires, argumentó que los animales forman parte de su familia y solicitó que pudieran estar presentes en un momento tan significativo.

La respuesta fue afirmativa, aunque con precisiones: los testigos humanos firmarán el acta oficial, mientras que los perros dejarán la huella de una de sus patas en una hoja simbólica que los novios conservarán como recuerdo, según reflejaron distintos medios mendocinos que publicaron la historia.

El trámite fue impulsado por Darío Hernández, abogado de 57 años que trabaja en Cancillería, quien presentó un pedido formal ante el Registro Civil mendocino. El planteo incluyó la historia de vida de cada uno de los perros y fue acompañado por el concepto de “familia extendida”, al que se sumó la figura de testigos no humanos o de honor. Su pareja, Nicolás Da Col, tiene 38 años y es contador en un laboratorio de origen alemán.

La invitación al casamiento

La decisión fue avalada por el director del Registro Civil de Mendoza, Agustín Piscopo, quien destacó que la solicitud no vulnera el marco legal y que se trata de un gesto con valor simbólico.

Si bien la normativa vigente no contempla a los animales como testigos legales, el Registro resolvió que su participación como testigos de honor es válida dentro de un enfoque afectivo y respetuoso con las nuevas formas de organización familiar.

Los cinco perros, según detallaron los novios, fueron rescatados en distintos momentos. Máxima, una perra mayor tipo terrier, llegó desde el refugio El Campito, donde Nicolás colaboró en el pasado. Coco y Atilio fueron adoptados a través de Patitas al Rescate. Kibou, el único de raza, es un shiba inu que fue rescatado de un criadero. Rafael, en tanto, fue encontrado en San Rafael y es el más reciente en sumarse al grupo. Viajan habitualmente con la pareja entre Mendoza y Buenos Aires, siempre con cinturón de seguridad, y están acostumbrados a participar en actividades sociales.

Darío trabajando junto a uno de sus cachorros

La ceremonia incluirá una hoja auxiliar donde los animales dejarán su huella con una tinta hipoalergénica y de fácil limpieza, diseñada para no dañar las almohadillas de sus patas.

La participación de los animales se limitará al momento del acto civil para evitarles estrés innecesario. Según la pareja, los cinco perros son sociables, se portan bien y están habituados a la interacción con personas.

El Registro Civil mendocino explicó que esta autorización no modifica el acta oficial ni interfiere con el cumplimiento de los requisitos legales del matrimonio, pero reconoce el valor emocional que tiene la presencia de los animales para los contrayentes.

Desde la institución remarcaron que Mendoza cuenta con antecedentes en políticas públicas de bienestar animal, y que se mantienen abiertos a analizar casos similares siempre que respeten la normativa vigente.

Nicolás acompañado de otro de los perros rescatados por la pareja

La pareja lleva más de trece años de relación y colabora con distintas organizaciones de rescate de animales. El evento, que tendrá lugar en San Rafael, también representa una oportunidad para ellos de proyectar su futuro en esa localidad, donde planean radicarse. En la tarjeta de invitación que enviaron a sus allegados, los cinco perros también figuran como parte de la celebración.

El caso no tiene antecedentes registrados en Argentina. Si bien en ciudades como Nueva York o San Francisco existen ceremonias en las que las mascotas pueden participar como portadores de anillos o acompañantes en la entrada al altar, nunca antes un registro civil del país había autorizado la presencia formal de animales como testigos simbólicos.

Consultado sobre la posibilidad de que otros animales puedan cumplir este rol en el futuro, el titular del Registro no descartó nuevas solicitudes. En todo caso, señaló que deberán ajustarse al marco legal, sin interferir en la validez documental del acto ni alterar los registros oficiales.

En Mendoza, será la primera vez que se reconozca esta figura de manera oficial. El gesto, enmarcado en un enfoque legal y administrativo, responde al pedido de una pareja que considera a sus perros parte fundamental de su historia compartida. Ese día, entre formularios, anillos y huellas, habrá también colas que se mueven.