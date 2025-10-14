Se hundió una calle en Mendoza y un camión recolector de residuos quedó enterrado 10 horas

Un camión recolector de residuos de la Municipalidad de Guaymallén quedó enterrado en plena vía pública durante la noche del lunes en la intersección de Lafinur y Luzuriaga, en el distrito de Dorrego de la provincia de Mendoza. El insólito episodio generó preocupación entre los vecinos, quienes escucharon una fuerte explosión y al salir de sus viviendas se encontraron con el rodado atrapado en el asfalto.

El vehículo, perteneciente a la empresa Santa Elena, prestaba el servicio habitual de recolección de residuos cuando al circular por esa calle, el pavimento cedió y dos de sus ruedas se hundieron, quedando la unidad atrapada.

La escena sorprendió a los habitantes de la zona, que desde hacía días venían alertando sobre una pérdida de agua sin recibir respuesta por parte de Aguas Mendocinas, según informó el diario El Sol.

La acumulación constante de agua, producto de esa filtración fue desgastando la estructura del pavimento. El debilitamiento progresivo del material culminó en el colapso justo en el momento en que el camión pasaba por el lugar. El peso del rodado terminó por provocar la formación de un socavón, dejando al vehículo inmovilizado.

La unidad permaneció en esa situación hasta la mañana del martes. Un primer intento de extracción no logró liberar el camión del pozo. Fue necesaria la intervención de una grúa, también provista por la Municipalidad, para finalmente sacar al pesado rodado del hundimiento.

La operación se concretó horas después del accidente, tras una maniobra que demandó coordinación y esfuerzo por parte del equipo municipal.

Desde la comuna no emitieron declaraciones públicas sobre el incidente ni sobre posibles medidas respecto a la situación del pavimento o la pérdida de agua denunciada. Tampoco se informó si hubo daños materiales en el camión o si el servicio de recolección se vio interrumpido en la zona como consecuencia del hecho.

Mientras tanto, el episodio expuso los reclamos de los vecinos de Dorrego que habían manifestado problemas de infraestructura, en este caso relacionados con el suministro de agua y el estado del asfalto, que venían siendo denunciados sin obtener respuestas concretas.

Video: un camión hormigonero volcó en Punta Alta

Un camión hormigonero protagonizó un siniestro vial este martes por la mañana en Punta Alta, cuando el conductor, un hombre de 49 años identificado como Fabián Gallardo, oriundo de Bahía Blanca, perdió el control del vehículo mientras ascendía por una de las arterias de la ciudad. El rodado, de marca Volvo, terminó recostado sobre uno de sus laterales.

El incidente ocurrió en una zona urbana donde, por causas que no fueron especificadas, el vehículo de gran porte se desestabilizó al subir por la pendiente. En ese momento, según el reporte oficial, Gallardo iba solo. Al momento de producirse el vuelco, testigos alertaron rápidamente a los servicios de emergencia.

En pocos minutos, una ambulancia del SAME llegó al lugar del hecho y procedió a trasladar al conductor al hospital local, donde fue sometido a una revisión médica preventiva. Fuentes oficiales indicaron que el hombre no sufrió lesiones de gravedad y que su vida no corre peligro. La atención médica se brindó como medida precautoria, dada la magnitud del vehículo involucrado y la posición en la que quedó tras el accidente.

Mientras tanto, en la escena del vuelco trabajaron efectivos de la Policía Comunal y personal de Tránsito, quienes coordinaron las tareas necesarias para garantizar la seguridad en el área afectada. El camión quedó cruzado en la calzada, lo que obligó a interrumpir parcialmente la circulación. Las autoridades realizaron los desvíos correspondientes y se mantuvieron en el lugar hasta que la situación fue controlada.

El tránsito en la zona registró demoras debido a la presencia del vehículo siniestrado, que requirió maniobras especiales para su remoción. No se informó si intervino maquinaria adicional para el operativo de retiro del camión. La situación fue resuelta sin mayores complicaciones.