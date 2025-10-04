Sociedad

Video: un meteorito iluminó la madrugada en Mendoza y causó asombro

El objeto atravesó el cielo mendocino a las 00:39 de hoy. El acercamiento a tierra generó un sorpresivo destello naranja en plena oscuridad. El fenómeno fue captado por varias cámaras de seguridad

El meteorito que cayó en Mendoza, observado a través de varias cámaras de seguridad (X)

Por unos instantes, la oscuridad habitual de la madrugada mendocina se transformó en un espectáculo luminoso que desconcertó a quienes se encontraban al aire libre. Un meteorito surcó el cielo a las 0.39 del sábado, generando un fogonazo de color naranja que fue registrado tanto por testigos directos como por cámaras de seguridad.

La aparición del bólido no solo sorprendió a quienes lograron observar la bola de fuego desplazándose hacia el sudeste del Gran Mendoza, sino que también impactó a quienes, sin ver el objeto, percibieron el repentino destello que convirtió la noche en día durante 3 o 4 segundos.

Las imágenes captadas por distintos dispositivos muestran el instante preciso en que el cielo se tiñó de rojo, producto del ingreso del meteorito a gran velocidad en la atmósfera terrestre y su posterior desintegración. Este fenómeno, conocido como “fogonazo rojizo”, se produce cuando el objeto espacial se quema al entrar en contacto con las capas superiores de la atmósfera.

La escasa nubosidad presente en la región facilitó la visibilidad del evento y acentuó el brillo del destello. Usuarios de redes sociales compartieron sus impresiones y dudas sobre lo ocurrido. Una de ellas escribió: “Me parece que cayó un meteorito o no sé... Iluminó el cielo unos segundos la luz y después chau! No creo que haya caído en Mendoza pero no sé qué era esa luz!”.

Varias cámaras de seguridad capturaron el fenómeno. Foto: captura video

El usuario de TikTok @br.jaime compartió un video del fenómeno astronómico registrado con su celular que filmó el monitor de una cámara de seguridad en el que se ve con notoria nitidez.

El fenómeno, que fue ampliamente difundido en redes sociales, no solo generó sorpresa, sino también una serie de interrogantes entre los habitantes de Mendoza, quienes buscaron explicaciones sobre el origen y la naturaleza de la intensa luz que alteró la tranquilidad nocturna.

Un caso similar ocurrió el miércoles 24 de septiembre, también de madrugada, en la parte central de la provincia: una “bola de fuego” que cruzó el firmamento a las 5:49 de la mañana.

Los testigos coincidieron en la potencia del brillo, aunque las descripciones sobre el color variaron: algunos lo percibieron como plateado, mientras que otros mencionaron un tono amarillento.

El director del Observatorio Astronómico de Funes, Adrián Arqueola, dijo que se trata de un bólido, un tipo de meteorito más grande y luminoso que los comunes, que entra en la atmósfera a velocidades hipersónicas y se quema por fricción, produciendo esa estela de plasma ardiente.

“Estos eventos son más frecuentes de lo que pensamos, especialmente en septiembre por las lluvias de meteoros activas. No hay peligro, solo espectáculo”, señaló en una entrevista radial a un medio mendocino.

Un caso similar en Bahía Blanca

Una intensa luz atravesó el atardecer del 13 de septiembre y sorprendió a habitantes de varias localidades de La Pampa, el sur de la provincia de Buenos Aires y el sudeste de Río Negro.

Numerosos testigos presenciaron una bola de fuego que cruzó el cielo y dejó un rastro luminoso visible durante varios segundos, según reportaron testigos y registros difundidos por redes sociales.

Cayó un meteorito en Bahía Blanca

De acuerdo a los reportes, el fenómeno se observó en ciudades como Winifreda, Jacinto Arauz y Alpachiri en La Pampa; Bahía Blanca en Buenos Aires; y la capital rionegrina, Viedma. Varios vecinos relataron a medios locales haber sentido miedo y asombro durante el paso del objeto, mientras que autoridades policiales confirmaron el ingreso de consultas sobre el suceso.

Según precisaron expertos citados por La Arena, la estela fue causada por un bólido, un meteoro de gran tamaño que se fragmenta tras el contacto con la atmósfera. Estos cuerpos celestes suelen desintegrarse antes de alcanzar la superficie, lo que puede provocar un ruido fuerte y una luminosidad llamativa. El paso del objeto generó un intenso debate en las redes sociales, donde usuarios compartieron imágenes, videos y relatos sobre el fenómeno.

El caso del meteorito en Bahia Blanca

Uno de los testigos, que presenciaba una ultramaratón en la avenida Luro de Bahía Blanca, relató al medio pampeano: “Vimos un destello similar al de una bengala y luego quedó la estela”. En otras grabaciones difundidas en redes sociales se escucharon expresiones de sorpresa y temor, mientras algunas personas intentaban alertar a familiares para que observaran el paso del meteoro.

La vistosidad del bólido desató múltiples interpretaciones: muchos pensaron en una estrella fugaz, e incluso se especuló sobre la posibilidad de basura espacial o un meteorito. Analistas en meteorología y astronomía consultados por dicho medio explicaron que la permanencia de la estela y la intensidad del destello correspondían al paso veloz de un meteoroide de grandes dimensiones.

